香港興業有限公司旗艦項目愉景灣 持續發展及優化 打造地標性度假綜合住宅社區

香港興業有限公司憑藉創新為先、卓越為求的堅定信念，群策群力銳意打造健康為本、獨樹風格的生活體驗。香港興業以「執業界牛耳 創生活空間」為願景、「創生活空間」為宗旨。經過45年耕耘，從零開始一點一滴，用心構建，愉景灣已發展成為著名的優尚國際化住宅區及消閒度假勝地，是一個匯聚50個國籍、人口接近20,000的社區。愉景灣康樂會為全港首個由發展商推出之住客會所服務概念，愉景灣隧道是香港首個由發展商興建的行車隧道等，均創下多個業界先河。
尊人重土 亞洲公認可持續綜合住宅項目
香港興業一直秉持「尊人重土」的價值觀，致力打造可持續的品味生活。在企業管治層面，香港興業支持聯合國可持續發展目標，訂立2030年的企業目標，旨在減排減廢。公司亦訂立了《可持續發展政策》、《環保政策》及《氣候變化政策》提供清晰的指引。
在項目規劃和建設方面，香港興業更注重可持續發展，為下一代建設更美好的將來。愉景灣作為香港首個「尚綠環保城」，綠化面積佔比達三分之二，是亞洲公認可持續綜合住宅項目先驅。為了減少碳排放保持清新的空氣，區內主要以高爾夫球車代步，巴士車隊亦已添置符合歐盟六期排放標準的巴士。另外，愉景灣的節日裝飾及佈置均盡量回收再用，務求減少對環境的傷害。為加強源頭減廢，愉景灣亦參與了環保署的「廚餘收集先導計劃」，擴展廚餘回收的規模，轉廢為電力。對外亦在社區定期舉辦工作坊、放置回收箱，推廣環保意識。
另外，香港興業在新建項目中，正尋求引入「組裝合成」建築法（MiC），以減低建築廢物。區內海景花園洋房項目
IL PICCO意峰更融入了多項綠色環保設計，採用隔熱隔音的雙層玻璃，從而減低冷氣機的用電量。施工過程亦採用半挖半填的方法，以保留原有地形及地表的生物多樣性，挖出的沙石均用於鋪墊道路及建設公園。
積極籌備創新好玩活動
香港過去一年，儘管受疫情及外圍多項因素影響了樓市及消費氣氛，香港興業依然迎難而上，採取積極策略，無論在住宅項目、商場、酒店及休閒項目均推出一連串新體驗及營銷活動，讓居民、租戶及訪客皆可受惠。
作為香港熱門休閒勝地，愉景灣繼續有多項創新。由去年開始，香港愉景灣酒店推出暑假主題staycation，大受家庭歡迎。配備最先進設施的愉景灣溜冰場，亦已發展成為冰上曲棍球及溜冰活動的首選場地。今年萬聖節亦引入了前所未有的戶外影院新體驗——「星空沙灘影院」，讓大家在沙灘上欣賞電影；同時亦增設愉景灣限定的「密室逃脫LOST」體驗館，為大家帶來刺激感。此外，亦在廣為人知的愉景灣周日露天市集增添更多新元素，如安排不同的表演項目及工作坊，讓住客及遊客有不一樣的體驗。
推進「愉景灣2.0」藍圖
為向居民及訪客提供全新體驗，香港興業亦正推進「愉景灣2.0」的藍圖，發展愉景灣北部大型住宅項目，佔地130萬平方呎，日後可提供逾1,400伙優質單位。同時，一系列優化工程正在規劃中，例如愉景灣碼頭已於2022年10月開展翻新工程，將帶來全新面貌。
展望未來，愉景灣會繼續積極籌備不同創新好玩的活動，加強品牌宜樂、宜居、充滿活力的健康社區形象。在貫徹香港興業可持續發展之理念的同時，亦會精益求精，持續提升生活及休閒體驗，為訪客及各個社區締造更美好生活。