香港興業有限公司旗艦項目愉景灣 持續發展及優化 打造地標性度假綜合住宅社區

香港興業有限公司憑藉創新為先、卓越為求的堅定信念，群策群力銳意打造健康為本、獨樹風格的生活體驗。香港興業以「執業界牛耳 創生活空間」為願景、「創生活空間」為宗旨。經過45年耕耘，從零開始一點一滴，用心構建，愉景灣已發展成為著名的優尚國際化住宅區及消閒度假勝地，是一個匯聚50個國籍、人口接近20,000的社區。愉景灣康樂會為全港首個由發展商推出之住客會所服務概念，愉景灣隧道是香港首個由發展商興建的行車隧道等，均創下多個業界先河。

香港興業有限公司品牌及市務推廣助理總經理何志如表示，未來集團將繼續視挑戰為機遇，推進自身前行和持續優化，加強與不同持份者的合作，創造更美好家園及奉行更可持續的生活方式。

尊人重土 亞洲公認可持續綜合住宅項目

香港興業一直秉持「尊人重土」的價值觀，致力打造可持續的品味生活。在企業管治層面，香港興業支持聯合國可持續發展目標，訂立2030年的企業目標，旨在減排減廢。公司亦訂立了《可持續發展政策》、《環保政策》及《氣候變化政策》提供清晰的指引。

在項目規劃和建設方面，香港興業更注重可持續發展，為下一代建設更美好的將來。愉景灣作為香港首個「尚綠環保城」，綠化面積佔比達三分之二，是亞洲公認可持續綜合住宅項目先驅。為了減少碳排放保持清新的空氣，區內主要以高爾夫球車代步，巴士車隊亦已添置符合歐盟六期排放標準的巴士。另外，愉景灣的節日裝飾及佈置均盡量回收再用，務求減少對環境的傷害。為加強源頭減廢，愉景灣亦參與了環保署的「廚餘收集先導計劃」，擴展廚餘回收的規模，轉廢為電力。對外亦在社區定期舉辦工作坊、放置回收箱，推廣環保意識。

另外，香港興業在新建項目中，正尋求引入「組裝合成」建築法（MiC），以減低建築廢物。區內海景花園洋房項目

IL PICCO意峰更融入了多項綠色環保設計，採用隔熱隔音的雙層玻璃，從而減低冷氣機的用電量。施工過程亦採用半挖半填的方法，以保留原有地形及地表的生物多樣性，挖出的沙石均用於鋪墊道路及建設公園。