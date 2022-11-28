麥當勞植根香港47年 引領餐飲業界潮流 堅持品質 為港人創造更多Happy Moments

麥當勞植根香港47年，一直與香港人共同成長。作為一個「Sunshine brand」（陽光品牌），「開心」是品牌DNA，香港麥當勞致力為顧客帶來歡樂，以客為先、以人為本、創新求變。



麥當勞夥拍星級爸爸郭富城及人氣卡通Baby Shark推出開心樂園餐環保圖書系列，向大眾宣揚環保訊息。

促進可持續發展 為下一代締造更美好生活環境 麥當勞作為香港餐飲業的先驅，一直致力履行企業社會責任，透過ESG促進可持續發展。例如於2018年起全面停用發泡膠容器，並由2020年開始推行交易無紙化，顧客透過使用麥當勞App達至減少足以填滿3,500個籃球場的用紙量。而且麥當勞亦從食材及餐單入手，實踐可持續發展理念，例如經典產品魚柳飽的魚柳則選用來自西北太平洋的深海狹鱈魚，捕撈自海洋管理委員會（MSC）認證的可持續發展區域，有助保護珍貴海洋資源和生態環境；而McCafé的咖啡亦採用100%雨林聯盟認證的Arabica咖啡豆。麥當勞餐單亦不時推陳出新，提供用上植物製的美食例如新餐肉、新吞拿系列及以用上燕麥奶品牌Oatly炮製岩鹽焦糖燕麥咖啡等，迎合綠色飲食潮流。 今年9月，麥當勞更進一步，宣布全線麥當勞餐廳及McCafé實行「齊齊減塑」，分階段停止提供即棄塑膠餐具，轉用木餐具，預計每年可減少使用約一億件塑膠，為下一代締造更美好的生活環境。

創新宣傳意念 讓品牌年輕化 而麥當勞作為帶領潮流的餐飲品牌，不止著眼於優質餐飲，也看重整個推廣策略及為顧客創造Happy Moments，這是令品牌與社會緊密聯繫的關鍵。市場推廣不能墨守成規，靈活與創新十分重要。麥當勞一直緊貼市場脈搏，為顧客帶來各種創新意念，將宣傳渠道變得更數碼化、更多元化、更好玩。 近期最受矚目的，莫過於聯乘人氣男團MIRROR及ViuTV原創劇新世代Big Mac呈獻《季前賽》的推廣活動，除了一連三周推出「季前賽籃神卡」及「籃神閃卡」外，金鐘海富中心麥當勞更搖身一變成為期間限定《季前賽》主題餐廳，締造更多Happy Moments，讓品牌年輕化。在推廣產品的同時，麥當勞亦不忘社會責任，於麥當勞App推出捐款券，鼓勵會員一同共襄善舉，如只要捐款$99予麥當勞叔叔之家慈善基金幫助有需要的病童及其家人，就有機會獲得限量版Big Mac籃球等。

順應市況快速應變 為港人打氣 在講求個人化的時代，顧客體驗是其中一個致勝關鍵。麥當勞不時因應不同顧客的習慣及喜好推出各種特別推廣及優惠，照顧大眾需要，為服務創造價值。舉例在疫情期間，不少人的收入受到影響，因此麥當勞App推出VALUE MONDAY優惠；亦推出價錢優惠但份量加倍的打氣價餐點，讓大家以超值價錢購買優質美食，為大眾打氣。 疫情同時改變了很多人的習慣，為飲食業帶來了很大的考驗，例如大家會想減少與街外人接觸的機會，或是觸摸完物品後想立即洗手。針對這些顧客心理，麥當勞特別加強宣傳自助點餐機、麥當勞App、麥麥送和電子支付等應對疫情的「王牌」，更曾推出麥麥送免運費優惠，並和多個第三方外賣平台及外賣速遞服務合作，推出多款不同平台限定優惠，致力在「零接觸下單、零接觸取餐」下繼續為客人服務，因此疫情最初爆發期間，「麥麥送」的服務仍有所增長。麥當勞10年前已開展「麥麥送」服務，掌握經營外賣的營運經驗，令麥當勞在疫情間可順應市場需要快速應變，取得優勢。