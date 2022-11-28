CMHK以客為先 提供優質無縫5G服務 全方位推動香港智慧城市發展

作為香港電訊營運商龍頭之一的中國移動香港有限公司（CMHK），一直透過5G、4G LTE及3G HSPA等技術，為客戶提供創新及多元化的通訊服務。同時善用「擁有最多5G頻譜資源」的優勢，致力將5G與各種新技術結合，助各行各業實現5G應用，推動大灣區智慧城市建設與發展。



善用「擁有最多頻譜資源」優勢

帶領市民及客戶走進5G新時代 在過去一年，CMHK以敏銳的市場觸覺及前瞻性視野，領軍香港市場。秉持以客為本，以客戶需求為大前提，為香港市民提供最優質、領先的電訊服務為目標，積極鋪設優質可靠的5G網絡，帶領大眾進入5G新時代，「讓大眾親身感受5G科技並不遙遠，能為日常生活帶來真正無縫體驗」，冀成為數智香港一流服務者。 CMHK在5G技術及網絡上一直投放大量資源，成功投得多個頻譜，躍升為全港擁有最多頻譜資源的流動網絡營運商。透過推動5G與人工智能、物聯網、雲端計算、大數據等新技術的結合，協助各行各業實現5G多領域應用。有見產業商業模式因疫情改變，不少企業需要將業務由線下搬到線上，為員工提供遙距工作環境的需求也大增。CMHK專業團隊透過5G網絡技術，為客戶度身打造一站式5G行業解決方案服務，助客戶捉緊機遇，將挑戰變為商機，同時為香港智慧城市發展打好基礎。

5G網絡傲視同儕 屢獲國際權威認證 實至名歸 CMHK團隊不懈的努力更獲國際肯定，繼去年獲國際知名的獨立網速測試平台Speedtest®母公司Ookla®確認為「全港最快5G網絡 - 2021上半年度」，今年再度蟬聯。CMHK憑著其卓越的5G網絡於2021年第三及四季度平均下載及上載速度中位數達185.57Mbps及24.07Mbps，獲得Ookla®「全港最快5G網絡 - 2021年度」大獎。 今年亦囊括另一國際權威Opensignal®的多項「5G全球流動裝置網絡體驗獎項2022」（Global 5G Awards）。數據顯示，於2022年上半年，CMHK的5G網絡可及率和5G視頻體驗兩項指數不但冠絕全港，同時名列世界前茅，分別排名全球第二及第七，成績斐然。而在5G遊戲體驗與5G可用率兩個項目，也獲得全球卓越表現獎。可見，CMHK的5G網絡傲視同儕，且備受國際權威認證，不但彰顯過去多年投放龐大資源所建構傑出5G網絡的努力，還進一步奠定其香港市場的領導地位。