CMHK Home疫轉商機 多元化產品 X 自家App 一站式智能家居體驗

三大企業使命貫穿中國移動香港有限公司（CMHK）整個業務：以客為先，為客戶提供優質的服務體驗、啟發及釋放員工潛能、成為可信賴的商業合作夥伴。CMHK憑著過去一年不懈的努力再次領先業界，除了「至尊5G流動通訊服務」，也同時獲選為「至尊智能家居品牌」，實至名歸。



5G優勢加持

CMHK智能家居輕鬆入屋 除了5G服務，CMHK亦致力成為客戶首選的數字化生活夥伴，以嶄新多元化的服務內容，滿足客戶林林總總的需要，打造一站式智能生活新體驗。適逢2021年是CMHK 5G高速發展的一年，CMHK看準時機、掌握智能家居市場潛力，結合自家網絡優勢及客戶需要，建立「CMHK Home」品牌，涵蓋智能家居及光纖寬頻，以5G科技推動智慧家居生活，提升大眾健康生活質素。其中「ONE Home智能家居系列」融合平台、產品及應用，將科技融入生活，實現智能化家居一站式解决家庭方案；而智能家居成功的先決條件，當然需要可靠穩定的網絡配合，CMHK自2019年起自建家居寬頻網絡，已累計覆蓋超過120萬家庭住戶，希望客戶享受極速光纖寬頻入屋下更完善的體驗。

疫情下智能家居市場高速發展

推多元化產品完善體驗 疫情下大眾留在家中的時間大增，對家居生活質素亦更為關注。智能家居的出現正可全方位改善大眾的日常生活質素，帶動整個市場蓬勃發展，催生更多機遇。因應需求大增，CMHK自2019年推出ONE Home智能家居系列，一直積極開發和引入多元化智能產品，種類涵蓋燈光、健康、節能、生活、安防等，滿足各類家居場景應用。 加上配合自家研發的手機應用程式「ONE Home APP」，一機在手便可輕鬆操控家中多款智能家電。應用程式設有自動化設置、AI語音系統、場景設置等功能，讓客戶進行個人化設定，如定時開關冷氣、出門後自動熄掉燈光、偵測到門窗打開時會發送通知給用家等，統統可以一「鍵」達成。