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真生活至尊品牌大獎2022
2022-11-28 04:30:56
日報

CMHK Home疫轉商機 多元化產品 X 自家App 一站式智能家居體驗

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CMHK Home疫轉商機 多元化產品 X 自家App 一站式智能家居體驗

CMHK Home疫轉商機 多元化產品 X 自家App 一站式智能家居體驗

三大企業使命貫穿中國移動香港有限公司（CMHK）整個業務：以客為先，為客戶提供優質的服務體驗、啟發及釋放員工潛能、成為可信賴的商業合作夥伴。CMHK憑著過去一年不懈的努力再次領先業界，除了「至尊5G流動通訊服務」，也同時獲選為「至尊智能家居品牌」，實至名歸。
 

CMHK 中國移動 黄巧倩

中國移動香港有限公司市場部家庭運營中心市務經理黄巧倩代表接受「至尊智能家居品牌」大獎。

5G優勢加持 
CMHK智能家居輕鬆入屋

除了5G服務，CMHK亦致力成為客戶首選的數字化生活夥伴，以嶄新多元化的服務內容，滿足客戶林林總總的需要，打造一站式智能生活新體驗。適逢2021年是CMHK 5G高速發展的一年，CMHK看準時機、掌握智能家居市場潛力，結合自家網絡優勢及客戶需要，建立「CMHK Home」品牌，涵蓋智能家居及光纖寬頻，以5G科技推動智慧家居生活，提升大眾健康生活質素。其中「ONE Home智能家居系列」融合平台、產品及應用，將科技融入生活，實現智能化家居一站式解决家庭方案；而智能家居成功的先決條件，當然需要可靠穩定的網絡配合，CMHK自2019年起自建家居寬頻網絡，已累計覆蓋超過120萬家庭住戶，希望客戶享受極速光纖寬頻入屋下更完善的體驗。

CMHK 中國移動 CMHK_Home

CMHK於2021年建立「CMHK Home」品牌，推出「ONE Home智能家居系列」。

CMHK 中國移動

智能家居體驗館設有不同場景，提供物聯網智慧解決方案。

疫情下智能家居市場高速發展 
推多元化產品完善體驗

疫情下大眾留在家中的時間大增，對家居生活質素亦更為關注。智能家居的出現正可全方位改善大眾的日常生活質素，帶動整個市場蓬勃發展，催生更多機遇。因應需求大增，CMHK自2019年推出ONE Home智能家居系列，一直積極開發和引入多元化智能產品，種類涵蓋燈光、健康、節能、生活、安防等，滿足各類家居場景應用。

加上配合自家研發的手機應用程式「ONE Home APP」，一機在手便可輕鬆操控家中多款智能家電。應用程式設有自動化設置、AI語音系統、場景設置等功能，讓客戶進行個人化設定，如定時開關冷氣、出門後自動熄掉燈光、偵測到門窗打開時會發送通知給用家等，統統可以一「鍵」達成。

CMHK 中國移動

產品種類涵蓋光纖寬頻、燈光、健康、安防等，應有盡有。

全方位統籌防控相關事務 
與各界逆境同行

秉持著「正德厚生，臻於至善」的集團信念，CMHK還高度重視企業責任和義務，關愛社會。今年初疫情肆虐，CMHK全方位統籌，做好疫情防控相關綜合協調、網路和資訊安全保障、通訊和資訊服務等工作。如緊急支援隔離設施的5G網絡建設、為重點防疫區域提供7×24小時無間斷的網路保障，確保疫情期間全港通訊暢通無阻。

另外CMHK善用科技力量與大眾齊心抗疫，鼎力支持深水埗區的居民團體及深水埗民政事務處合辦的「Day Day得機械人送暖計劃」，以5G機械人及機械狗，在深水埗石硤尾邨協助運送日常生活物品予未能外出人士，不但減輕義工工作量，還可以減低病毒在社區傳播的風險。

致力構建物聯網生態 
盼與各公司合作豐富產品及服務

隨著5G網絡漸趨成熟、科技大躍進，智能家居模式將於未來廣泛滲入每個香港家庭。在CMHK豐富的網絡資源、技術賦能及行業能力的支持下，CMHK Home將構建全方位物聯網生態，竭力服務家庭智能應用的需求，進一步協助物聯網智慧解決方案在香港市場的拓展及落地，推動香港家庭數智化轉型。同時CMHK秉持開放共贏態度，歡迎與本地不同公司合作，為香港市民提供更豐富的智慧家居產品及服務而努力。

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