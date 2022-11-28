House730應用嶄新VR及AI科技 顛覆以往「睇樓靠睇相」 智能搵樓勢不可當

市場上樓盤資訊不夠集中、又不清晰和未能定期更新，令搵樓變得繁複和費時，一直困擾不少香港人。作為房地產科技（Prop Tech）初創公司的House730，深明香港人所需，期望能善用新科技解決這痛點，把握網上搵樓此大趨勢，打造一個切合時代需要的「搵樓大本營」。



House730首席執行官盧覺威盼House730成為全香港也會使用的一站式搵樓平台 。

AI與VR強勢聯手

顛覆以往網上「睇圖當睇樓」模式 雖然只是成立了短短3年，但首席執行官盧覺威強調，如何集中整個市場的樓盤資訊和設計「有用」功能，一直是他們致力研究的方向。 House730分別推出了VR實景睇樓和全港首創的AI裝修功能。VR技術令樓盤每個角落，甚至整個外圍景觀也一覽無遺，無論較偏遠，還是一些海外樓盤，隨時隨地一機在手便能睇樓；AI裝修技術更是非常貼心，提供內部裝修模擬效果及準確尺寸，讓用戶更容易判斷單位空間是否符合預期，還設多元化裝修風格選擇，方便進一步規劃裝修。

疫情成推動網上睇樓契機

提高樓盤透明度和搵樓效率 過去一年疫情持續、環球經濟和政治環境不明朗，樓市以至整個行業無疑大受影響。但盧覺威笑言：「過去一年雖然看似逆境，但其實是一個黃金契機，令網上睇樓的模式更為普及。」House730在疫情下盡顯科技應用的成效，數據指今年4月對比去年11至12月，平台瀏覽量顯著上升了七成，可見網上搵樓為難以逆轉的大趨勢。用户不再「盲中中」東走西走，在家足不出户也能尋找心水盤。當然，網上睇樓並非取代真實上門睇樓，畢竟租樓或買樓也是件「大事」，House730鼓勵用戶找到心水盤後，需親身感受實際環境、留意鄰居和配套。不少業內人士認同多數經House730網上搵樓，再上門睇樓人士已做足功課，大大提高睇樓效率。