House730應用嶄新VR及AI科技 顛覆以往「睇樓靠睇相」 智能搵樓勢不可當

市場上樓盤資訊不夠集中、又不清晰和未能定期更新，令搵樓變得繁複和費時，一直困擾不少香港人。作為房地產科技（Prop Tech）初創公司的House730，深明香港人所需，期望能善用新科技解決這痛點，把握網上搵樓此大趨勢，打造一個切合時代需要的「搵樓大本營」。
AI與VR強勢聯手
顛覆以往網上「睇圖當睇樓」模式
雖然只是成立了短短3年，但首席執行官盧覺威強調，如何集中整個市場的樓盤資訊和設計「有用」功能，一直是他們致力研究的方向。
House730分別推出了VR實景睇樓和全港首創的AI裝修功能。VR技術令樓盤每個角落，甚至整個外圍景觀也一覽無遺，無論較偏遠，還是一些海外樓盤，隨時隨地一機在手便能睇樓；AI裝修技術更是非常貼心，提供內部裝修模擬效果及準確尺寸，讓用戶更容易判斷單位空間是否符合預期，還設多元化裝修風格選擇，方便進一步規劃裝修。
疫情成推動網上睇樓契機
提高樓盤透明度和搵樓效率
過去一年疫情持續、環球經濟和政治環境不明朗，樓市以至整個行業無疑大受影響。但盧覺威笑言：「過去一年雖然看似逆境，但其實是一個黃金契機，令網上睇樓的模式更為普及。」House730在疫情下盡顯科技應用的成效，數據指今年4月對比去年11至12月，平台瀏覽量顯著上升了七成，可見網上搵樓為難以逆轉的大趨勢。用户不再「盲中中」東走西走，在家足不出户也能尋找心水盤。當然，網上睇樓並非取代真實上門睇樓，畢竟租樓或買樓也是件「大事」，House730鼓勵用戶找到心水盤後，需親身感受實際環境、留意鄰居和配套。不少業內人士認同多數經House730網上搵樓，再上門睇樓人士已做足功課，大大提高睇樓效率。
與持分者及市民「疫」境同行 義工隊踴躍關愛社區
因應市道低迷，交投淡靜，House730推出地產代理刊登樓盤優惠和業主免費放盤優惠，盼與各持份者和市民共渡難關。另外，盧覺威強調House730繼續專注做好自己，加強平台功能和內容，如最近推出屋苑專頁，集齊全港屋苑資料，方便有意跨區置業人士；亦關注初次置業人士所需，推出置業百科提供基本買樓租樓資訊、流程等。House730在回饋社會方面同樣不遺餘力，於本年初成立了義工隊，鼓勵員工和家屬身體力行，如探訪獨居長者，為社區添點溫暖。隨著疫情回落，將陸續與不同慈善機構展開長線合作。
強化數據庫及各方面功能 盼提供更完善的搵樓體驗
展望未來，House730將與時並進，善用大數據分析，強化數據庫、搜索和篩選工具，提供更多單棟樓和村屋資訊、推動個人化服務及建立業界數據庫，令整個行業更專業和透明，讓用戶能找到更合適的代理。對於網上搵樓大趨勢，盧覺威持樂觀態度，勢必顛覆以往「睇圖當睇樓」的模式，為消費者帶來更完善的搵樓體驗，繼續成為新一代網上搵樓平台的品牌。