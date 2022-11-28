TCL提倡大螢幕視聽享受 打破空間界限 為本地顧客提供高質享受

科技日新月異，空間大小已無阻大眾對大螢幕體驗的追求。作為全球電視市場領導品牌之一的TCL，一直推廣55吋或以上的大螢幕電視，讓顧客能享受置身現場的視聽盛宴，滿足日趨高端化的市場需要。因此獲得「至尊大螢幕電視推薦大獎」可謂實至名歸，TCL未來將推出更多元化的家電產品，在不同領域大展拳腳。

創立於1981年的TCL，主要業務分為三大板塊：智能家電產品、華星光電的顯示屏生產及TCL中環新能源科技股份有限公司的光伏產業，目前業務已遍及全球160多個國家及地區。TCL香港分公司總經理盧灣Henry強調，「TCL雖然為國產品牌，但在香港市場營運方面，絕對百分百尊重本地文化和市場發展規律，看準市場需要而推陳出新」。

行業領先技術 推廣大螢幕電視

TCL為全球推出Mini LED電視並率先量產的品牌，在行業中有領先優勢，其OD Zero Mini LED顯示技術更是領先業界，令第三代Mini LED產品設計已做到極致輕薄。

「以往不少顧客誤以為在有限空間內，如果電視尺寸過大，或觀看距離太近會令觀看體驗下降，產生電視畫面不清、眼睛容易疲勞等問題，因此難以選購55吋及以上大螢幕電視。」但隨著8K/4K畫面技術的發展，其實在有限空間一嘗大螢幕沉浸式體驗已不是夢。目前TCL最高端的產品為C835系列，配備4K解像度、最新OD Zero Mini LED及Quantum dot量子點等，由技術應用以至外形設計也是數一數二，帶來不一樣的沉浸式娛樂享受。

適逢四年一度的世界足球盛事，作為巴西國家隊的全球合作夥伴的TCL乘勢大型宣傳「大螢幕、大享受」概念，即日起於指定零售商購買指定TCL 55吋或以上大螢幕電視，最高可獲價值$1,000 foodpanda優惠券，期望消費者能邊歎美食，邊享受親臨其境的觀賞體驗，令澎湃氣氛昇華。