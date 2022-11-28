TCL提倡大螢幕視聽享受 打破空間界限 為本地顧客提供高質享受

科技日新月異，空間大小已無阻大眾對大螢幕體驗的追求。作為全球電視市場領導品牌之一的TCL，一直推廣55吋或以上的大螢幕電視，讓顧客能享受置身現場的視聽盛宴，滿足日趨高端化的市場需要。因此獲得「至尊大螢幕電視推薦大獎」可謂實至名歸，TCL未來將推出更多元化的家電產品，在不同領域大展拳腳。
創立於1981年的TCL，主要業務分為三大板塊：智能家電產品、華星光電的顯示屏生產及TCL中環新能源科技股份有限公司的光伏產業，目前業務已遍及全球160多個國家及地區。TCL香港分公司總經理盧灣Henry強調，「TCL雖然為國產品牌，但在香港市場營運方面，絕對百分百尊重本地文化和市場發展規律，看準市場需要而推陳出新」。
行業領先技術 推廣大螢幕電視
TCL為全球推出Mini LED電視並率先量產的品牌，在行業中有領先優勢，其OD Zero Mini LED顯示技術更是領先業界，令第三代Mini LED產品設計已做到極致輕薄。
「以往不少顧客誤以為在有限空間內，如果電視尺寸過大，或觀看距離太近會令觀看體驗下降，產生電視畫面不清、眼睛容易疲勞等問題，因此難以選購55吋及以上大螢幕電視。」但隨著8K/4K畫面技術的發展，其實在有限空間一嘗大螢幕沉浸式體驗已不是夢。目前TCL最高端的產品為C835系列，配備4K解像度、最新OD Zero Mini LED及Quantum dot量子點等，由技術應用以至外形設計也是數一數二，帶來不一樣的沉浸式娛樂享受。
適逢四年一度的世界足球盛事，作為巴西國家隊的全球合作夥伴的TCL乘勢大型宣傳「大螢幕、大享受」概念，即日起於指定零售商購買指定TCL 55吋或以上大螢幕電視，最高可獲價值$1,000 foodpanda優惠券，期望消費者能邊歎美食，邊享受親臨其境的觀賞體驗，令澎湃氣氛昇華。
積極應對不明朗因素 銷量逆勢顯著上升
然而在過去一年，面對原材料及國際物流價格劇烈震盪，致行業供應鏈壓力大增，TCL憑藉全球化布局和市場龍頭地位積極應對，與姊妹公司TCL華星及主要供應商緊密合作，盡可能確保供應和物流穩定。同時調整產品結構，提高銷售單價，減輕原材料價格上漲所帶來的壓力。
集團在多方面努力下，得以持續發揮其強大品牌影響力及銷售渠道優勢，在2021全球全年電視銷量達2,358萬部，近年在香港激烈的電視市場中亦有著非常亮眼的成績。根據最新GFK 2022年銷售數據顯示，1至9月TCL香港市場銷售數量市場份額達15.1%，同比增長76.9%，為增長最快的電視品牌。
保持行業領先優勢 邁向實現智能家居方案
未來幾年，TCL會繼續投放大量資源予Mini LED技術和產品研發，維持其行業領先優勢，加快將高科技應用在更多產品中，致力增加大螢幕電視市場份額，特別是中高端市場。另重點提升Mini LED產品及55吋大螢幕的布局，提升此類產品的銷售比重。TCL來年亦將積極推廣品牌形象，加強與本地消費者的聯繫，活用線上宣傳及不同渠道的合作，提升品牌知名度。同時更希望回饋社會，與慈善機構合作，為低收入家庭提供支援。
雖然目前TCL的電視已能實現較多的智能連接功能，品牌將繼續秉持「Inspire Greatness」的理念，引入更多林林總總的智能產品，「希望強化物聯網技術，以電視智能連接為入口，通過自家TCL Home APP連繫所有TCL智能產品，實現智能生態圈，為消費者提供現代智能家居方案。」