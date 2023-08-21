眼痛｜眼痛怕光有異物感？！盤點7個眼痛原因+舒緩方法 熱敷比冷敷更有效！

有時候眼睛會突然出現脹痛感，嚴重還會有怕光、異物感、刺痛感等情況出現，而不同的眼痛症狀都有不同的原因，以下就盤點7個眼痛原因及舒緩方法，多休息才是對眼睛最佳的保護！

長時間使用眼睛接觸電子產品，不但容易導致用眼過度，還會令眼睛因過過勞而產生脹痛和痠痛感，繼而變成眼痛，一般通過閉目養神便可舒緩症狀。不過如果長期用眼過度，有機會變成各種眼部疾病，因此需要特別小心。

眼痛原因｜眼有異物

當有異物入眼時，便會出現物理性的眼痛，通常讓眼淚或生理鹽水將異物排出便可消除眼痛症狀。但如果在不知情下出現異物入眼的情況，有機會還會伴隨頭痛、作嘔、意識模糊等情況，屆時建議盡快求醫。

眼痛原因｜鼻竇炎

當眼痛同時伴隨與鼻子相關的病症，有機會與鼻竇炎相關，特別是如果本身就患有慢性鼻竇炎或鼻敏感，眼痛便是鼻竇感染的警號。

眼痛原因｜眼部炎症

如果並非帶有脹痛和痠痛感的眼痛，而是經常感到有沙入眼或眼睛磨痛，需要要特別注意可能與結膜炎或其他眼部炎症有關。