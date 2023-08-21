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2023-08-21 11:00:00

眼痛｜眼痛怕光有異物感？！盤點7個眼痛原因+舒緩方法 熱敷比冷敷更有效！

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眼痛｜眼痛怕光有異物感？！盤點7個眼痛原因+舒緩方法 熱敷比冷敷更有效！

眼痛｜眼痛怕光有異物感？！盤點7個眼痛原因+舒緩方法 熱敷比冷敷更有效！

有時候眼睛會突然出現脹痛感，嚴重還會有怕光、異物感、刺痛感等情況出現，而不同的眼痛症狀都有不同的原因，以下就盤點7個眼痛原因及舒緩方法，多休息才是對眼睛最佳的保護！

眼痛原因｜用眼過度

長時間使用眼睛接觸電子產品，不但容易導致用眼過度，還會令眼睛因過過勞而產生脹痛和痠痛感，繼而變成眼痛，一般通過閉目養神便可舒緩症狀。不過如果長期用眼過度，有機會變成各種眼部疾病，因此需要特別小心。

手機、電腦、電視等散發的藍光容易引致眼睛疲勞。 以不當的姿勢及光線看書亦容易造成用眼過度。 改善眼痛最好的方法便是讓眼睛休息。

眼痛原因｜眼有異物 

當有異物入眼時，便會出現物理性的眼痛，通常讓眼淚或生理鹽水將異物排出便可消除眼痛症狀。但如果在不知情下出現異物入眼的情況，有機會還會伴隨頭痛、作嘔、意識模糊等情況，屆時建議盡快求醫。

眼痛原因｜鼻竇炎

當眼痛同時伴隨與鼻子相關的病症，有機會與鼻竇炎相關，特別是如果本身就患有慢性鼻竇炎或鼻敏感，眼痛便是鼻竇感染的警號。

眼痛原因｜眼部炎症 

如果並非帶有脹痛和痠痛感的眼痛，而是經常感到有沙入眼或眼睛磨痛，需要要特別注意可能與結膜炎或其他眼部炎症有關。

眼睛有異物時亦會引起眼痛。 眼痛亦有機會是鼻竇炎的警號。 眼痛有機會因結膜炎引起。

眼痛原因｜急性青光眼 

如果眼球有劇烈的脹痛，同時伴隨偏頭痛、視力障礙、霧視、作嘔等症狀，有機會與急性青光眼有關， 不及時處理更可能會逐漸發展成慢性青光眼，建議有相關問題時應盡快求醫。

眼痛原因｜乾眼症 

長期用眼過度使眼睛勞累有機會發展成乾眼症，而患有乾眼症時，雙眼容易產生乾燥刺痛感覺，還可能出現怕光、難以睜眼等症狀，甚至可能發展爲其他眼部疾病。如果已經開始出現乾眼症的病徵，建議需要保持居住及工作環境濕潤，同時多加休息，當雙眼出現痛感時便用熱敷來舒緩症狀。

眼痛原因｜視神經炎 

視神經炎屬於年輕女士較容易的眼部疾病，其初期病徵為眼部運動時會出現疼痛感覺，繼而有視力惡化的情況。如果轉動眼球時有明顯的刺痛感，甚至痛至流淚，需要注意是否患上視神經炎。

如果眼痛時還伴隨偏頭痛、作嘔等症狀可能與青光眼有關。 保持居住環境濕潤可以改善，因乾眼症而引起的刺痛感。 如果開始出現眼痛以外的痛症，建議盡快求醫。

舒緩眼痛方法｜眨眼 

如果並非患上眼部疾病，大部份眼痛都是與用眼過度有關，可以通過眨眼來擠出淚水，讓眼睛不再乾燥，從而舒緩乾澀脹痛感。

舒緩眼痛方法｜生理鹽水

若果痛感是由於異物入眼，可以使用生理鹽水沖洗眼睛，以幫助排出異物，切記盡量不要用雙手接觸眼睛。

眨眼可以幫助舒緩眼乾症狀。 若果眼睛只有一般的酸痛感，可以用眼藥水幫助舒緩乾澀症狀。 眼睛有異物時，可以使用生理鹽水幫助排出，同時可以用洗眼專用的藥水幫助清潔。
眼晴敏感分3種（am730製圖） 眼晴敏感分3種（am730製圖） 眼晴敏感分3種（am730製圖） 眼晴敏感分3種（am730製圖）

舒緩眼痛方法｜熱敷

眼睛過度勞累而引起脹痛時，可以用熱毛巾或蒸氣眼罩敷眼睛來緩解酸脹感，從而消除疲勞及乾眼等症狀。

舒緩眼痛方法｜多休息

大部份眼痛症狀都是源於用眼過度，如果想讓眼睛不再勞累，最佳方法便是多休息。如果真的沒有太多時間，簡單閉目養神便有不錯的舒緩功效，但最好還是放下手上工作，通過睡眠來讓眼睛充分休息。

雙眼疲倦時，熱敷比冷敷更有效。 可以趁着閒餘時間，短暫進行熱敷讓雙眼休息。 不過對眼痛最佳的舒緩方法便是多休息。
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