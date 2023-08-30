眼睛健康｜眼白發紅發黑？！6個眼睛不良狀態+對應改善方法

一般情況下眼睛的眼白都呈白色、清澈的狀態，如果出現發紅、發黑等狀態，等於身體已經響起警號，提醒日常生活習慣中可能出現問題。以後就為大家分析6個眼睛不良狀態及對應改善方法，讓眼睛及身體同時變得健康！

如果眼白有變紅、充血的情況，有機會屬於細菌或病毒感染而引起，使眼睛呈發炎的狀態，屬結膜炎常見的病徵之一。除了眼疾外，睡眠質素差、情緒抑鬱等都有機會令眼白發紅，建議保持平常心來改善狀況。

正常狀態下的眼白較為清澈，呈發黑狀態通常屬於長期熬夜或缺乏維他命A所引起，建議增加睡眠時間及在日常生活中多吃豬肝、紅蘿蔔、羽衣甘藍等富含維他命A的食物來改善。

日常生活中若吸收的鐵質不足，有機會造成慢性缺鐵，導致身體貧血令眼白呈藍色的狀態，平日多補充含豐富鐵質的食物便能改善狀況，例如豬肝、蜆、鵝肝等。

眼白充滿紅血絲與眼白發紅不同，一般與長期熬夜、用眼過度及長期受電子藍光影響有關，而按照紅血絲的狀態亦有不同的解讀。睡眠質素差或用眼過度會導致紅血絲粗大，通常會伴隨頭暈、失眠等問題，建議改善日常使用眼睛的習慣及多休息來改善。而紅血絲佈滿眼球上方通常與肝臟健康有關，同樣需要多休息才可以改善狀況。

眼睛不良狀態｜眼瘡

眼瘡除了因清潔不當導致眼睛毛囊附近的皮脂腺急性化膿性發炎外，還會因免疫力低下或脾胃虛弱所引起，令眼部皮膚出現紅腫或發痛的結膜水腫，通常按照醫生指示用藥便可改善狀況。

眼睛不良狀態｜黑眼圈

黑眼圈其實同樣代表眼睛處於不良狀態，通常由於經常熬夜、身體過度疲勞、血液循環不佳或精神壓力過大引起，建議最好改變日常生活習慣，盡量早睡早起及定期運動來令黑眼圈情況改善。