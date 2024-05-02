眼紅可能係結膜炎？！分辨4款結膜炎+對應治療法

現代人生活繁忙勞碌，經常會有各種都市病的出現，而令雙眼通紅的結膜炎便是其中一種。以下就為大家解釋結膜炎的成因和主要病徵，以及分辨不同類型的結膜炎及對應治療法，讓大家可以因應眼睛情況，及時求醫處理。

結膜炎｜成因 結膜炎屬於都市人常見的都市病的一種，由於眼球與外界相同，因此當自身抵抗力下降或外界的感染因素增加時，結膜便會出現炎症，從而引發不同的結膜炎。 結膜炎｜主要病徵 結膜炎最常見的症狀便是眼紅，而結膜充血的程度不一，嚴重者整個眼白都會變紅，甚至有異物感、燒灼感、畏光、流淚等，實際情況會因應不同結膜炎類型而有不同病徵。

結膜炎類型｜細菌性結膜炎 細菌性結膜炎屬於急性發病的結膜炎，特點為分泌物多，可能會出現大量呈膿狀的眼屎，起床時會有黏着睫毛的問題出現。而細菌性結膜炎存有一定的傳染性，若他人眼睛接觸到患者的眼睛分泌物，便有機會共同感染，因此與患者接觸時必須要特別小心。 其治療方法一般可依靠具抗生素的眼藥水或眼藥膏，按照病情輕重一天使用約3至4次，一般來說一星期左右便會康復。

結膜炎類型｜病毒性結膜炎 細菌性結膜炎有機會發展成病毒性結膜炎，而病毒性結膜炎的特徵與細菌性結膜炎大大不同，除了分泌物以眼淚為主外，其眼球充血程度亦十分嚴重，同時有嚴重的異物感，甚至會有淋巴腫脹的情況出現，令患者感到特別不適。 而且病毒性結膜炎的傳染性起細菌性結膜炎更高，因此大部份病毒性結膜炎患者都會從一隻眼蔓延至雙眼患上結膜炎。治療病毒性結膜炎的方法一般以抗病毒的眼藥水為主，每日使用3至4次，需要大約兩星期至一個月才可以完全康復。

結膜炎類型｜非感染性結膜炎 不少人都有經常對着電腦屏幕或手機的習慣，而用眼過度、眼鏡度數不適燈都會慢慢發展成慢性結膜炎，即非感染性結膜炎，雖然分泌物不多，但眼睛會長期存在乾澀感、異物感及眼白充血等問題，長久下去會影響日常生活。 建議最佳的治療方法便是改變日常不良的生活習慣，多做對護眼有幫助的行為，例如多樣雙眼休息、多看綠色植物等，同時可以配合使用人工淚水，讓眼睛消除乾澀感。