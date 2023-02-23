眾星齊撐｜沈月、阿Sa、林愷鈴 演繹Jimmy Choo x 美少女戰士限定系列

為慶祝經典漫畫《美少女戰士》問世30周年，Jimmy Choo再度與《美少女戰士》作者武內直子合作推出聯名系列，品牌日前於海港城旗艦店舉行預覽活動，邀來沈月及盧慧敏(Amy Lo)出席活動，而吳家忻(Kayan9896)、林愷鈴(Ashley Lin)及張蔓莎(Sabrina Sa)等，亦在IG分享聯名系列，展現品牌的甜美動人的奢華活力。

《美少女戰士》一開始被認定為是「少女漫畫」，但同時展現了女性的柔美氣質與力量，與Jimmy Choo的理念相近，造就了是次合作。系列除了鞋履外，飾品也加入漫畫印花設計，細緻描繪漫畫中的經典場景。Varenne Quad袋款以原作漫畫為亮點，鑲嵌彩色JC LOGO金屬搭扣，並以每位美少女戰士的標誌性色調，描繪各自在漫畫中各自的重要時刻。另一款以月野兔與地場衛親吻場景的黑白插圖，這一場面在美少女戰士動漫中堪稱不朽的經典；而以五位美少女為主角的畫面則以光采奪目的代表色調繽紛呈現。

聯名系列還有一系列產品，包括中號和小號的Varenne Tote手袋，手機袋、錢夾等小皮具，以及Diamond Light Maxi運動鞋等。為了向露娜致敬，Jimmy Choo還推出一款俏皮十足的手拿晚裝手袋，貓臉形狀輪廓及鑲有Jimmy Choo標誌性水晶，相信粉絲都會入手。