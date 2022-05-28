睇戲做善事｜慈善難民電影節 支援烏克蘭難民

今年有無數人因戰火被迫逃離家園，不少難民逃亡後的生活卻消失在大眾視線內，難民不單要逃避戰火，更要面對嚴峻的氣候環境、陌生的社區生活等難關。聯合國難民署最新報告顯示，烏克蘭及其他衝突更令被迫流離失所總人數首次超過1億，破了有史以來的紀錄。
流離失所總人數打破紀錄
聯合國難民署「第十五屆慈善難民電影節」將於6月2日正式開鑼，以迎接6月20日的「世界難民日」，以「尋求安全的權利」為主題，頌揚難民逃難時展現出的毅力及勇氣，電影立體呈現難民和流離失所者的真實生活，增加大眾對他們的同理心和理解。
線上線下同步放映
本年度慈善難民電影節將在線上線下進行放映，精選7套圍繞難民兒童和青年，以及氣候危機等重大議題的電影及短片，部分更會於實體戲院放映，觀眾用一張戲飛即可助難民及流離失所者重新起程。當中包括講述兩名在難民營生活的敍利亞少年渴望成為足球員理想的《足球小將迎「難」上》；記錄阿富汗少年心路歷程的《飄盪青春》；探討在非洲氣候變化如何影響流離失所者的《綠色巨牆》；帶觀眾進入難民兒童夢鄉的《安身夢樂園》；有關多元性別難民追求愛情的本年度奧斯卡金像獎提名動畫《無處安心》等。
6月1日前有早鳥優惠
「第十五屆慈善難民電影節」期望籌得港幣20萬善款，用於支援如烏克蘭危機的緊急救援項目，能為250名流離失所的兒童提供包括參與外展活動、日間託管中心及兒童友好空間的支援服務；同時會幫助1,000個流離失所的家庭保護受損的房屋或庇護所，為他們提供塑料防水帆布等支援，希望社會各界鼎力支持。在6月1日或之前網上捐款即可以$80 的早鳥優惠，換領單部心水電影網上戲票一張；或以$280的捐款，換領網上「電影節通行證」，可觀看全部精選電影。
聯合國難民署「第十五屆慈善難民電影節」
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日期
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2022年6月2日（星期四）至 7月3日 （星期日）
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時間
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捐款換領戲票在電影節期間於指定放映平台收看電影。
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官方宣傳影片
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電影節目
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《漂流：羅興亞故事》、《踏破風浪無覓處》及《綠色巨牆》
《足球小將迎「難」上》、《安身夢樂園》及《飄盪青春》
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捐款換票網址
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放映平台