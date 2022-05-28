睇戲做善事｜慈善難民電影節 支援烏克蘭難民

今年有無數人因戰火被迫逃離家園，不少難民逃亡後的生活卻消失在大眾視線內，難民不單要逃避戰火，更要面對嚴峻的氣候環境、陌生的社區生活等難關。聯合國難民署最新報告顯示，烏克蘭及其他衝突更令被迫流離失所總人數首次超過1億，破了有史以來的紀錄。

流離失所總人數打破紀錄

聯合國難民署「第十五屆慈善難民電影節」將於6月2日正式開鑼，以迎接6月20日的「世界難民日」，以「尋求安全的權利」為主題，頌揚難民逃難時展現出的毅力及勇氣，電影立體呈現難民和流離失所者的真實生活，增加大眾對他們的同理心和理解。