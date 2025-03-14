睡前必做！5大助眠瑜伽姿勢 配合478呼吸法 建立良好睡眠質素

3.坐姿前彎(Paschimottanasana) 先將雙腿伸直，腳尖指向天花板。深吸一口氣，雙手向上舉過頭部，身體拉長。吐氣時，慢慢向前屈身，試著用手抓住腳趾或小腿。身體前彎的過程中，盡量保持背部挺直，不要拱背，確保膝蓋保持伸直，這樣可以更好地伸展腿部和脊椎。在整個過程中，保持均勻的呼吸，放鬆身體，感受伸展的效果。

2.仰臥抱膝式(Apanasana) 先平躺在瑜伽墊上，屈膝且雙手環抱膝蓋或大腿後側，腿部、背部及肩膀盡量保持放鬆。維持此動作時，大家亦可以背部為支點前後左右滾動身體，幫助放鬆脊椎、血液循環等等。

4.嬰兒式(Balasana)

跪在地面，雙腳併攏，臀部向後坐在腳跟上，身體向前趴，胸部靠近大腿，額頭輕觸地面。手臂慢慢向前延伸，手掌貼在地面，保持肩膀放鬆，不要聳肩。透過練習「嬰兒式」，可以有效緩解緊張情緒，促進身心的放鬆，幫助在忙碌的一天後獲得更好的休息。

5.大休息(Savasana)

找個舒適的地方仰躺，雙腳打開，與肩膀同寬。手輕輕放在身體兩側，手心朝上，保持自然放鬆。輕輕閉上眼睛，感受身體與地面的接觸。配合4-7-8呼吸法，(吸氣4秒、憋氣7秒、緩慢吐氣8秒)。在整個過程中，盡量將注意力集中在呼吸上，幫助自己放鬆。