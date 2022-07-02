睡眠美容｜「美容覺」越瞓越靚？！盤點5個睡眠美容法 切記睡眠黃金3小時！

現代人生活節奏繁忙，不少人都會報復式熬夜，以彌補日間無法進行的活動，影響整體睡眠質素，實際上良好的睡眠其實便是「美容覺」！以下就為大家盤點5個睡眠美容法，讓大家可以越睡越漂亮！
睡眠美容法｜睡眠黃金3小時
如果想睡眠時間可以充分利用，達致最佳的效果，最佳的睡眠時間便是晚上11時至凌晨2時之間的「睡眠黃金3小時」。這三個小時若然處於深度睡眠的狀態，身體便會分泌大量生長激素，不但可以幫助皮膚細胞的新陳代謝，還可以保障皮膚的新舊交替，修護白天皮膚受到的損傷，因此必須睡飽睡滿，才可以發揮「美容覺」的作用。
通常晚上11時至凌晨1時屬於肝臟排毒的時間；凌晨1 時至3時屬膽進行排毒的時間；凌晨3時至5時爲肺的排毒期，所以每個時段都十分重要，必須避免熬夜，才可以保障身體可以成功休息和排毒。
睡眠美容法｜枕頭避免過高
不少人對於枕頭都沒有特別大的要求，但其實枕頭不但會影響睡眠質素，太高或太低的枕頭亦會造成頸椎不適，而過高的枕頭甚至會增加頸紋的產生，為免看起來過分老化，選擇枕頭的時候必須要特別謹慎。
睡眠美容法｜眼罩解決光線敏感
有些人對於光線特別敏感，只要在睡眠期間有些許光線都會影響整體睡眠質素，容易輾轉返側或難以入眠。因此如果對光線特別敏感，建議可以戴上睡眠眼罩入眼，不但可以改善整體睡眠質素，減少容易驚醒的機會，也可以避免因睡眠不足而造成的黑眼圈問題。
睡眠美容法｜睡前進行足浴
如果睡前身體處於溫暖的狀態，睡眠的質素則會更加良好，因此建議在睡前洗澡淋浴，以溫暖身體，或是進行足浴，疏通經絡、促進血液循環，同時亦有排毒的作用，可以讓身體變得更加輕盈。不過建議需要在入睡前90分鐘進行，不然可能會造成反效果，讓身體變得更加精神。
睡眠美容法｜保持身體溫暖狀態
除了進行足浴或淋浴，睡覺的時候亦可以注意用被子捂好脖子、 手腕和腳踝，讓身體可以保持溫暖的狀態，舒緩入睡前的身體壓力，讓入睡變得更加容易。同時需要注意房間的溫度及濕度，避免過冷或過熱，影響睡眠質素，還可以防止皮膚變得太過乾燥。