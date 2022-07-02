睡眠美容｜「美容覺」越瞓越靚？！盤點5個睡眠美容法 切記睡眠黃金3小時！

現代人生活節奏繁忙，不少人都會報復式熬夜，以彌補日間無法進行的活動，影響整體睡眠質素，實際上良好的睡眠其實便是「美容覺」！以下就為大家盤點5個睡眠美容法，讓大家可以越睡越漂亮！

睡眠美容法｜睡眠黃金3小時

如果想睡眠時間可以充分利用，達致最佳的效果，最佳的睡眠時間便是晚上11時至凌晨2時之間的「睡眠黃金3小時」。這三個小時若然處於深度睡眠的狀態，身體便會分泌大量生長激素，不但可以幫助皮膚細胞的新陳代謝，還可以保障皮膚的新舊交替，修護白天皮膚受到的損傷，因此必須睡飽睡滿，才可以發揮「美容覺」的作用。

通常晚上11時至凌晨1時屬於肝臟排毒的時間；凌晨1 時至3時屬膽進行排毒的時間；凌晨3時至5時爲肺的排毒期，所以每個時段都十分重要，必須避免熬夜，才可以保障身體可以成功休息和排毒。