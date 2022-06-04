瞇眼、咬嘴唇禁止！盤點7大日常傷身壞習慣 你中了多少個？

不少人都有翹腳、咬嘴唇的壞習慣，而這些看似平常的小動作，其實會逐漸對身體造成很大的影響。以下就為大家盤點7大日常壞習慣，若有同樣的情況便盡快改善吧！

日常壞習慣｜瞇眼 若果有近視卻不愛戴眼鏡，便特別容易養成了瞇眼的習慣，而瞇眼不但會導致眼睛更容易疲勞緊張，還會加深眼睛的近視度數、散光等問題，令瞇眼成為惡性循環。所以建議若有近視、散光等問題還是應盡量配戴眼鏡，以減少瞇眼睛看東西的機會。

日常壞習慣｜咬嘴唇 緊張時咬嘴唇屬不少人的壞習慣，特別是嘴唇脫皮時會習慣地把死皮咬走，但實際上咬嘴唇的習慣容易因咬出血而造成細菌感染，引起唇炎。而且更會造成牙齒前牙反合，還會令下頜容易向前凸出，既影響身體健康，也影響面形及外貌，少做為妙。

日常壞習慣｜擠暗瘡 當暗瘡剛長出來的時候，很多人都會選擇擠走暗瘡讓面部盡快回復平滑的狀態，但其實卻會留下疤痕或造成細菌感染。雖然面部部份粉刺可以以擠壓的方式改善，但並不能盲目擠走，特別是膿包或石頭狀態的暗瘡就需要等待自然消腫，不然便有機會造成皮下出血，甚至可能會引起組織感染，令到面部狀況更加嚴重。

日常壞習慣｜咬手指甲 除了咬嘴唇外，咬手指甲都是緊張是會出現的壞習慣，但咬指甲卻容易造成「禍從口入」，將指甲上的細菌帶入口腔，在疫情期間需要特別注意。而且咬指甲亦容易增加倒刺或指甲內向生長的風險，嚴重還會引起指甲感染、甲溝炎、指甲紅腫等問題，需要將壞習慣改善才可以令指甲正常生長。

日常壞習慣｜扭頸 有些人會習慣性轉動頸部來舒展筋骨，雖然適當進行並不會影響身體健康，但過分扭頸卻容易令韌帶損傷，降低頸部的緩沖作用，使頸部變得脆弱。而且若扭動的角度和力度不正確，便容易造成錯位的情況發生，甚至會導致頸部關節受傷，之後更有可能引發關節炎，對長期的健康造成不良影響。

日常壞習慣｜啪手指 大部份港人都有「機不離手」的習慣，而長期使用電話後，有些人可能會以「啪手指」的方式來舒展手指。但事實上「啪手指」並冇辦法舒展手部筋骨，反而會容易導致關節鬆弛，長期下去令關節腫大，引起創傷性的關節炎。此外，「啪手指」的習慣更會損害手指的肌腱，引起肌腱炎，所以比起啪手指，更建議伸直手指來舒展筋骨。