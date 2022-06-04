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2022-06-04 12:30:00

瞇眼、咬嘴唇禁止！盤點7大日常傷身壞習慣 你中了多少個？

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瞇眼、咬嘴唇禁止！盤點7大日常傷身壞習慣 你中了多少個？

瞇眼、咬嘴唇禁止！盤點7大日常傷身壞習慣 你中了多少個？

不少人都有翹腳、咬嘴唇的壞習慣，而這些看似平常的小動作，其實會逐漸對身體造成很大的影響。以下就為大家盤點7大日常壞習慣，若有同樣的情況便盡快改善吧！

日常壞習慣｜瞇眼

若果有近視卻不愛戴眼鏡，便特別容易養成了瞇眼的習慣，而瞇眼不但會導致眼睛更容易疲勞緊張，還會加深眼睛的近視度數、散光等問題，令瞇眼成為惡性循環。所以建議若有近視、散光等問題還是應盡量配戴眼鏡，以減少瞇眼睛看東西的機會。

視力不好卻不戴眼鏡的話，有些人會習慣性瞇起眼睛。 但這樣卻容易造成眼睛疲累。 戴眼鏡的話便可以從根本上改善瞇眼的問題。

日常壞習慣｜咬嘴唇

緊張時咬嘴唇屬不少人的壞習慣，特別是嘴唇脫皮時會習慣地把死皮咬走，但實際上咬嘴唇的習慣容易因咬出血而造成細菌感染，引起唇炎。而且更會造成牙齒前牙反合，還會令下頜容易向前凸出，既影響身體健康，也影響面形及外貌，少做為妙。

咬嘴唇其實會造成很多不良影響。 就連小朋友都會有咬嘴唇的壞習慣。 應該從小開始改善問題，以免在成長期中使容貌產生太大變化。

日常壞習慣｜擠暗瘡

當暗瘡剛長出來的時候，很多人都會選擇擠走暗瘡讓面部盡快回復平滑的狀態，但其實卻會留下疤痕或造成細菌感染。雖然面部部份粉刺可以以擠壓的方式改善，但並不能盲目擠走，特別是膿包或石頭狀態的暗瘡就需要等待自然消腫，不然便有機會造成皮下出血，甚至可能會引起組織感染，令到面部狀況更加嚴重。

擠暗瘡會令皮膚問題變得更加嚴重。 比起直接擠暗瘡，更建議使用去暗瘡產品解決問題。 直接用雙手擠暗瘡的話容易將手指沾染的細菌帶到面部。

日常壞習慣｜咬手指甲 

除了咬嘴唇外，咬手指甲都是緊張是會出現的壞習慣，但咬指甲卻容易造成「禍從口入」，將指甲上的細菌帶入口腔，在疫情期間需要特別注意。而且咬指甲亦容易增加倒刺或指甲內向生長的風險，嚴重還會引起指甲感染、甲溝炎、指甲紅腫等問題，需要將壞習慣改善才可以令指甲正常生長。

有些人緊張或心情煩躁的時候會咬指甲。 長期咬指甲會對指甲造成極度不良的影響。 不想因指甲而導致手指疼痛的話就需及早改善壞習慣。

日常壞習慣｜扭頸

有些人會習慣性轉動頸部來舒展筋骨，雖然適當進行並不會影響身體健康，但過分扭頸卻容易令韌帶損傷，降低頸部的緩沖作用，使頸部變得脆弱。而且若扭動的角度和力度不正確，便容易造成錯位的情況發生，甚至會導致頸部關節受傷，之後更有可能引發關節炎，對長期的健康造成不良影響。

長期有扭頸的壞習慣會造成頸部疼痛。 可以進行一些簡單的頸部運動改善。 簡單拉直頸部伸展亦對頸部健康有幫助。

日常壞習慣｜啪手指

大部份港人都有「機不離手」的習慣，而長期使用電話後，有些人可能會以「啪手指」的方式來舒展手指。但事實上「啪手指」並冇辦法舒展手部筋骨，反而會容易導致關節鬆弛，長期下去令關節腫大，引起創傷性的關節炎。此外，「啪手指」的習慣更會損害手指的肌腱，引起肌腱炎，所以比起啪手指，更建議伸直手指來舒展筋骨。

經常啪手指有機會造成關節腫大問題。 啪手指同樣有機會引起關節炎。 直接拉直手指更有效舒緩手指關節。

日常壞習慣｜翹腳

翹腳屬於都市人最常出現的壞習慣，特別對於上班族而言，長期翹腳會導致腿部的靜脈迴出現流異常，影響腿部的血液運行，造成血栓。而且還容易因為坐姿不良而導致腰間盤突出、神經壓迫等問題，對身體造成特別大的影響，因此建議坐着的時候可以將一本書夾在腿間，以阻止翹腳的情況出現。

不少人都有翹腳的壞習慣。 盡量時刻留意自己的坐姿。 如果有翹腳的問題就應盡早改善。
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