瞓得唔好點算好？《Pokémon Sleep》幫緊你幫緊你！預定自7月下旬於iOS/Android依序上線

《 Pokémon Sleep 》可與《 Pokémon GO 》連結

1 連結《Pokémon Sleep》

1-1與「戴著睡帽的皮卡丘」培養感情

1-2每天的睡眠都有戴著睡帽的皮卡丘相伴

2連結《Pokémo GO》,在《Pokémon Sleep》獲得樹果

將「Pokémon GO Plus +」與《Pokémon Sleep》、《Pokémon GO》連結,就能更舒適順暢地遊玩遊戲。

「Pokémon GO Plus +」裡面有一隻能夠在《Pokémon Sleep》遇見的「戴著睡帽的皮卡丘」。 將「Pokémon GO Plus +」與《Pokémon Sleep》連結之後,戴著睡帽的皮卡丘就會前來幫忙。 在《Pokémon Sleep》中能遇見的「幫手寶可夢」是由5隻寶可夢組成一支隊伍來幫忙。 戴著睡帽的皮卡丘將會成為第6隻幫手寶可夢,大展身手。