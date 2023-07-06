瞓得唔好點算好？《Pokémon Sleep》幫緊你幫緊你！預定自7月下旬於iOS/Android依序上線

不少都市人都有不良的睡眠習慣，為了改善他們的睡眠習慣，以及增強睡眠的長度與規律性。株式會社寶可夢（東京都港區，代表取締役社長：石原恒和）公布了以下有關目前正在開發的智慧型手機應用程式《Pokémon Sleep》（預定支援 iOS／Android）的資訊。
《Pokémon Sleep》│解鎖「寶可夢睡姿圖鑑」
《Pokémon Sleep》有一大目標需要玩家完成，就是協助正在研究寶可夢的睡眠生態的橙夢博士，完成「寶可夢睡姿圖鑑」。而它的玩法亦很簡單，玩家只需在晚上測量睡眠，隔天早上研究寶可夢們的睡姿後，在日間盡量把卡比獸培育得又高大又強壯。玩家睡得越好，卡比獸成長得越好，就越有機會遇見新的寶可夢並且發現新的睡姿。
《Pokémon Sleep》│充分的睡眠時間將能增加睡意之力
《Pokémon Sleep》會將睡眠時間的長短轉換為「睡眠分數」來評價。8小時30分鐘以上的睡眠將為100分，睡眠時間越長，卡比獸的睡意之力就會越大。睡意之力變大後，將會有更多寶可夢們前來，也會有更多機會讓牠們加入夥伴。
《Pokémon Sleep》│從一周的測量結果評估睡眠是否規律
《Pokémon Sleep》每週會根據從星期一到星期日的睡眠測量結果來評估玩家睡眠的規律性，也就是睡眠習慣。「就寢約定」可以讓玩家決定就寢的目標時間，協助玩家達成規律的睡眠。若能在目標時間前後就寢，隔天早上就能在集章卡集印章，並且獲得報酬。
《Pokémon Sleep》可與《Pokémon GO》連結
1 連結《Pokémon Sleep》
1-1與「戴著睡帽的皮卡丘」培養感情
1-2每天的睡眠都有戴著睡帽的皮卡丘相伴
2連結《Pokémo GO》，在《Pokémon Sleep》獲得樹果
連結《Pokémon Sleep》
將「Pokémon GO Plus +」與《Pokémon Sleep》、《Pokémon GO》連結，就能更舒適順暢地遊玩遊戲。
與「戴著睡帽的皮卡丘」培養感情
「Pokémon GO Plus +」裡面有一隻能夠在《Pokémon Sleep》遇見的「戴著睡帽的皮卡丘」。 將「Pokémon GO Plus +」與《Pokémon Sleep》連結之後，戴著睡帽的皮卡丘就會前來幫忙。 在《Pokémon Sleep》中能遇見的「幫手寶可夢」是由5隻寶可夢組成一支隊伍來幫忙。 戴著睡帽的皮卡丘將會成為第6隻幫手寶可夢，大展身手。
《Pokémon Sleep》
上線日期：預定自2023年7月下旬起依序上線
售價：本遊戲為免費遊玩 ※部分內容可付費購買