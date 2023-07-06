瞓得唔好點算好？《Pokémon Sleep》幫緊你！預定7月下旬於iOS/Android依序上線

瞓得唔好點算好？《Pokémon Sleep》幫緊你幫緊你！預定自7月下旬於iOS/Android依序上線

不少都市人都有不良的睡眠習慣，為了改善他們的睡眠習慣，以及增強睡眠的長度與規律性。株式會社寶可夢（東京都港區，代表取締役社長：石原恒和）公布了以下有關目前正在開發的智慧型手機應用程式《Pokémon Sleep》（預定支援 iOS／Android）的資訊。

《Pokémon Sleep》│ 解鎖「寶可夢睡姿圖鑑」

《Pokémon Sleep》有一大目標需要玩家完成，就是協助正在研究寶可夢的睡眠生態的橙夢博士，完成「寶可夢睡姿圖鑑」。而它的玩法亦很簡單，玩家只需在晚上測量睡眠，隔天早上研究寶可夢們的睡姿後，在日間盡量把卡比獸培育得又高大又強壯。玩家睡得越好，卡比獸成長得越好，就越有機會遇見新的寶可夢並且發現新的睡姿。