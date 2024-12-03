矚目逾6米高麵包超人彈床登錄奧海城 5大充氣區任玩放電 Pop-up Store售超過450款主題產品

麵包超人向來深受大人細路喜愛，由即日起至明年1月5日，全港首個麵包超人主題活動於奧海城舉辦，當中最為矚目必屬超過6米高的麵包超人跳彈床，家長和小朋友在麵包超人充氣裝置外部拍照打卡後，可走進內部瘋狂彈跳。旁邊充氣樂園更設5大玩樂區，有小朋友最愛的波波池及滑梯，最後不妨在麵包超人主題Pop-up Store選購不同產品，現場有超過450款產品讓粉絲將麵包超人帶回家，今個冬日投入於麵包超人的世界之中。

「麵包超人‧奧海城 聖誕甜點樂園」主要劃分為3大區域，當中6米高的麵包超人跳彈床必定讓大小粉絲們尖叫。麵包超人不但打卡able，更是「玩得」，原來麵包超人內部是1張跳彈床，小朋友可進入麵包超人內部盡情彈跳。

玩樂區集齊多個小朋友至愛元素，例如是繽紛聖誕蛋糕滑梯、糖霜曲奇波波池及抱抱海綿池等。超大的糖霜曲奇波波池及約2米高的繽紛聖誕蛋糕滑梯成為不少小朋友熱門之選。小朋友可於此盡情投入麵包超人世界之中，不停彈跳放電。

Pop-up Store 率先發售不同主題商品 指定日期與麵包超人及細菌人見面

粉絲們享受完充氣樂園後，不妨到訪期間限定店，將最愛的麵包超人帶回家珍藏。現場同時發售超過450款商品，包括超可愛的麵包超人及細菌人斜揹袋及小朋友玩不停手的麵包超人貼紙印章套裝。現場更設有扭蛋專區，當中更包括多款麵包超人扭蛋，粉絲們可大扭得扭，看看能否扭出心水之款。於Pop-up Store 內作任何消費，即可獲贈超可愛限量麵包超人紙帽或麵包超人度高尺或聖誕掛飾，及可以優惠價HK$40加購麵包超人購物袋1個，讓麪包超人陪伴你每一日。

於12月14、15日及21、22日兩個週末特別舉行「麵包超人及細菌人見面會」，當日凡於麵包超人期間限定店即日單一消費滿HK$200，即可與麵包超人及細菌人拍照留念。