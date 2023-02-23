知名教育家陳葒校長推出全新趣味文學兒童長篇小說

香港知名教育家及兒童文學作家陳葒校長，繼榮獲第六屆香港中文文學雙年獎（青少年及兒童文學組）冠軍的長篇運動小說《青春出於籃》後，全新推出彰顯趣味、文學、教育及本土四大特色的《小鱷魚貝兒與牠的短人護衛隊》。故事以雙線平行方式講述小鱷魚貝兒和牠的短人護衛——小女孩貝兒的冒險經歷，環保意念貫穿奇情想像，是本港兒童文學界不可多得的本土原創幻想系大長篇。

冀從故事傳達生態保育觀念、意識

《小鱷魚貝兒與牠的短人護衛隊》的故事內容以2003年突然在元朗山貝河出現的小鱷魚為靈感，小說分別以就讀小學四年級的貝兒及名字同樣是貝兒的小鱷魚作第一身雙線平行演繹，講述孩子與小鱷魚之間的友情及歷險，除了傳達生態保育的觀念和意識，更帶出正直、公義、勇敢、善良及友誼等品格教育課題。