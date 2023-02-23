知名教育家陳葒校長推出全新趣味文學兒童長篇小說

香港知名教育家及兒童文學作家陳葒校長，繼榮獲第六屆香港中文文學雙年獎（青少年及兒童文學組）冠軍的長篇運動小說《青春出於籃》後，全新推出彰顯趣味、文學、教育及本土四大特色的《小鱷魚貝兒與牠的短人護衛隊》。故事以雙線平行方式講述小鱷魚貝兒和牠的短人護衛——小女孩貝兒的冒險經歷，環保意念貫穿奇情想像，是本港兒童文學界不可多得的本土原創幻想系大長篇。
冀從故事傳達生態保育觀念、意識
《小鱷魚貝兒與牠的短人護衛隊》的故事內容以2003年突然在元朗山貝河出現的小鱷魚為靈感，小說分別以就讀小學四年級的貝兒及名字同樣是貝兒的小鱷魚作第一身雙線平行演繹，講述孩子與小鱷魚之間的友情及歷險，除了傳達生態保育的觀念和意識，更帶出正直、公義、勇敢、善良及友誼等品格教育課題。
小說創作歷廿載 內容具備四大特色
陳葒校長憶述，2003年正是沙士肆虐之年，那年元朗山貝河突然出現了一隻不明來歷的小鱷魚，為正受沙士疫情所困的香港人帶來不少歡樂，他便決定以這隻流落香港的小鱷魚作為小說主角，寫一本具備趣味、文學、教育和本土四個條件的香港長篇兒童小說。
可惜人算不如天算，才寫了開頭的兩三章，就因為擔任了中學的創校校長，再沒有時間靜下心來寫作，只好暫時把這故事放下。2009年夏天他辭去校長一職，着手創辦支援基層孩子學習的『陳校長免費補習天地（補天）』，工作更加繁重，因此這部小說寫寫停停，進度極為緩慢。後來，因新冠疫情令到公私事務不得不停頓，使他終於有機會專心寫作。所以陳校長表示，小說可謂「始於沙士，終於新冠。」冥冥之中自有天意。