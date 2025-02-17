石垣島復航｜Club Med度假村7折優惠 浮潛/空中飛人/私人海灘 暢玩日本馬爾代夫

HK Express早前宣布石垣島復航，旅遊度假村品牌Club Med亦推出石垣島度假村限時7折優惠，以超抵價體驗全包式海島度假假期，即睇內文了解優惠詳請。

隨著HK Express日本石垣島航線正式復飛，被譽為「日本馬爾代夫」的Club Med石垣島度假村亦推出7折限時優惠！HK Express每週有7班直航航班，航程只需2小時直達石垣島，非常方便。即日起預訂5月至10月出發的Club Med石垣島度假住宿，即可享高達7折優惠。

絕美度假天堂 暢玩海陸活動

位於日本川平灣的Club Med石垣島度假村，坐擁世界百大海灘川平灣琉璃色海景，絕美清澈海水及純白沙灘絕對是夢幻級度假天堂，無論是情侶蜜月、親子出遊或好友同行，皆可感受專屬個人的度假放鬆體驗。