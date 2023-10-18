砌LEGO悟出十優港姐之道 麥明詩鼓勵女生做樂高女孩

鼓勵孩子創意和想像力的LEGO積木，以「樂高女孩無極限」為主題，集結其中六款重點產品系列，鼓勵全世界女孩們相信自己，透過創意創造出屬於自己的風格。LEGO Group找來「十優港姐」麥明詩(Louisa)，分享作為「樂高女孩」的獨特童年回憶，如何從拼砌顆粒的過程中學習及成長。

從小配件中學習大道理 Louisa感謝LEGO顆粒細小配件，啟發她宏大的理想，她說：「媽媽從小讓我在遊戲中學習，例如到太空館了解科學知識；到遊樂場邊玩機動遊戲，邊淺談力學，令我對世界保持好奇心，從而在不同的範疇中找到自己的興趣。」Louisa媽媽麥何小娟是資優教育專家，從事兒童發展及治療工作超過35年，包括資優培訓、行為及情緒問題、專注力不足等，砌LEGO正是她提升孩子潛能的「秘技」之一。Louisa說：「媽媽是個講求效率的人，她會找一些我們喜歡玩，同時能提升我們潛能的玩具，這正是每年暑假也鼓勵我跟哥哥砌LEGO的原因，因為砌LEGO可以訓練小朋友的專注力、記憶力、執行力及3D思維，均對讀書有幫助。」

與兄長一起接受挑戰 向來敢言的Louisa，同樣希望所有女生跳出既有框架，她說：「我從小跟哥哥一起長大，一直共享玩具，父母不會認為某些玩具是男生的，另一些玩具才是女生的，所以我長大後也不會刻意用男女去設下框架，反而是要在適當時候展現適當面貌更為重要。」Louisa敢於創新及挑戰的精神，亦與「樂高女孩無極限」所提倡的理念不謀而合，她特別欣賞LEGO與時並進，不斷推陳出新，走在潮流的尖端：「LEGO不斷在進化，現在增添很多活動部份，例如吊臂之類，甚至可以安裝摩打，令成品擁有機械性，我也很想挑戰一下。如果讓我設計一個新系到，我會以潛水為主題，數年前愛上這項運動，喜歡海底世界的寧靜，所以我想用LEGO顆粒建造一個潛水世界，裡面有潛水員及各式各樣的海洋生物，要是成品真的能儲水，便形神俱備了。」