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2023-10-18 16:48:21

砌LEGO悟出十優港姐之道 麥明詩鼓勵女生做樂高女孩

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LEGO能鍛鍊創造力和想像力，Louisa指孩子們可以自由組合和構建各種形狀和結構，從而培養創造性思維。

鼓勵孩子創意和想像力的LEGO積木，以「樂高女孩無極限」為主題，集結其中六款重點產品系列，鼓勵全世女孩們相信自己，透過創意創造出屬於自己的風格。LEGO Group找來「十優港姐」麥明詩(Louisa)，分享作為「樂高女孩」的獨特童年回憶，如何從拼砌顆粒的過程中學習及成長。

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Louisa以LEGO砌出太空人偶，果然是LEGO玩家。

從小配件中學習大道理

Louisa感謝LEGO顆粒細小配件，啟發她宏大的理想，她說：「媽從小讓我在遊戲中學習，例如到太空館了解科學知識；到遊樂場邊玩機動遊戲，邊淺談力學，令我對世界保持好奇心，從而在不同的範疇中找到自己的興趣。」Louisa媽麥何小娟是資優教育專家，從事兒童發展及治療工作超過35年，包括資優培訓、行為及情緒問題、專注力不足等，砌LEGO正是她提升孩子潛能的「秘技」之一。Louisa說：「媽是個講求效率的人，她會找一些我們喜歡玩，同時能提升我們潛能的玩具，這正是每年暑假也鼓勵我跟哥哥砌LEGO的原因，因為砌LEGO可以訓練小朋友的專注力、記憶力、執行力及3D思維，均對讀書有幫助。」

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創意無限的Louisa，砌出童年玩碰碰車的場景。

與兄長一起接受挑戰

向來敢言的Louisa，同樣希望所有女生跳出既有框架，她說：「我從小跟哥哥一起長大，一直共享玩具，父母不會認為某些玩具是男生的，另一些玩具才是女生的，所以我長大後也不會刻意用男女去設下框架，反而是要在適當時候展現適當面貌更為重要。」Louisa敢於創新及挑戰的精神，亦與「樂高女孩無極限」所提倡的理念不謀而合，她特別欣賞LEGO與時並進，不斷推陳出新，走在潮流的尖端：「LEGO不斷在進化，現在增添很多活動部份，例如吊臂之類，甚至可以安裝摩打，令成品擁有機械性，我也很想挑戰一下。如果讓我設計一個新系到，我會以潛水為主題，數年前愛上這項運動，喜歡海底世界的寧靜，所以我想用LEGO顆粒建造一個潛水世界，裡面有潛水員及各式各樣的海洋生物，要是成品真的能儲水，便形神俱備了。」

 

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拿著與哥哥激流泛舟的照片，Louisa完美復刻。

已為未來女兒挑選玩具

「樂高女孩無極限」系列，為女生開啟擁有無限可能性的大門，重視Girls’ Power，這亦是Louisa推薦LEGO玩具的原因，「如果我將來有女兒的話，一定會跟她一起拼砌LEGO，例如母女間舉行一個小比賽，利用顆粒去『還原』同一件實物，看看誰砌得最像樣。如果從小讓女兒接觸LEGO顆粒的話，她很快便會比媽咪叻。」

 

6款樂高女孩Friends系列

「樂高女孩無極限」Friends系列推出6款發掘多元潛能，盡情探索生命的玩具，包括Harry Potter魁地奇魔法箱玩具(76416)、迪士尼King Magnifico's Castle(43224)、海灘遊樂場(41737)、植物園(41757)、咚奇剛的樹屋(71424)及神奇獨角獸(31140)等，鼓勵「樂高女孩」像Louisa般，勇敢做自己。

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Louisa指，年幼時她媽媽會以LOGO，訓練她與哥哥的創意。

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