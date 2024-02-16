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生活
2024-02-16 09:00:00

破格泰菜｜中泰fusion菜Mue Mue 泰皇咖哩龍蝦/冬陰功脆皮燒雞/泰式脆蠔餅/泰燒汁八爪魚

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破格泰菜｜中泰fusion菜Mue Mue 泰皇咖哩龍蝦/冬陰功脆皮燒雞/泰式脆蠔餅/泰燒汁八爪魚

破格泰菜｜中泰fusion菜Mue Mue 泰皇咖哩龍蝦/冬陰功脆皮燒雞/泰式脆蠔餅/泰燒汁八爪魚

破格泰菜Mue Mue及多元靈感泰式雞尾酒酒吧Mue Bar經已登陸尖沙咀美麗華廣場，在Mue Mue廚藝總監周世韜師傅的領軍下，將以中式精湛烹調手法重新演繹經典泰國菜，沿用季節時令食材、加入多款中泰特色香料，帶來與眾不同的摩登泰國料理體驗！在破格泰菜以外，全新概念酒吧Mue Bar亦同步呈獻多款揉合東方魅力與西方元素的原創雞尾酒，讓食客在充滿異國情調的戶外雅座與友人輕談淺酌，上班族更可於歡樂時光在戶外酒吧享受微醺之夜，沉醉熱鬧氛圍之中。

中式精湛烹調手法融入當代泰料理之中

Mue Mue取自泰語中的「，象徵店內每道菜式皆由餐廳團隊誠心合力設計並親手烹調製作同時亦代表泰國的「合掌」文化習俗寄托餐廳對泰國文化的重視。一直以來，傳統泰國菜都深受數百年來多個民族與不同文化的影響，當中包括由中國所傳入的食材與烹調技術，從而演化成現今獨一無二的版本；而經典泰菜著重使用香料，講究酸、甜、苦、辣、鹹的五味調和，與傳統中菜的五行調和相當類近。

廚藝總監周世韜師傅的領軍下，將以中式精湛烹調手法重新演繹經典泰國菜。 Mue Mue取自泰語中的「手」，象徵店內每道菜式皆由餐廳團隊誠心合力設計並親手烹調製作，同時亦代表著泰國的「合掌」文化習俗，寄托餐廳對泰國文化的重視。

Mue Mue招牌菜式：顛覆泰菜傳統 帶來與別不同的餐飲體驗

Mue Mue以中式精湛烹調手法呈獻破格泰菜提供多款前菜、沙律、串燒、湯品、咖哩系列、主菜、主食及甜品選擇，當中不乏創新菜式，為食客帶來滿滿驚喜。其不可錯過做工繁複但創意十足冬陰功脆皮燒雞、用料上乘的泰皇咖哩龍蝦、經典泰皇冬陰功、地道街頭小食泰式脆蠔餅、以泰國翟道翟週末市場為設計靈感的紅磚豆腐等，味道滿分。

紅磚豆腐 HK$128（4件） 泰式脆蠔餅 HK$228 泰皇冬陰功 HK$298 泰皇咖哩龍蝦 HK$780 泰燒汁八爪魚 HK$148
Klook.com

特色酒吧Mue Bar：匠心獨創多元靈感泰式雞尾酒 完美揉合東西文化精髓

美饌當然要配上佳釀；Mue Mue附設的特色酒吧Mue Bar希望突破地域界限，探索多國調酒風格，讓雞尾酒成為世界共同語言，令任何文化背景的朋友都可以帶着酒杯自由自在地交流，分享彼此，一同享受小酌微醺體驗。Mue Bar提供多款富東南亞情調的原創雞尾酒選擇，調酒師除了向傳統雞尾酒致敬，亦揉合東方的神秘魅力及西方的大膽激情元素，以不同的基酒為基礎下加入創新食材，為創作注入生命力。Mue Bar期望透過原創雞尾酒開發味蕾嶄新領域，成為大家體驗創意酒品的必訪之地。

Basil Paloma HK$98 Mue Thai HK$108 Pineapple Punch HK$128 Spiced Lemongrass Fizz HK$98

打破固有泰國餐廳色彩美學 特設高私隱度貴賓房及戶外雅座

破格泰菜Mue Mue及多元靈感泰式雞尾酒酒吧Mue Bar佔地7,000呎，設有73個室內座位及60個戶外雅座。棄用泰國餐廳常見的傳統民族風設計，Mue Mue全店以清雅明亮的象牙白色為主調，結合柔和舒適的光線，擺放翠綠可喜的熱帶植物及獨特的藝術品，呈現摩登氣派；同時營造寫意悠閒氛圍，讓食客得到彷如置身遠離塵囂的靜謐綠洲愉快用餐體驗。此外，餐廳內特設多間貴賓房，與大眾用餐區分離，私隱度高之餘，適合宴客聚會。

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破格泰菜Mue Mue及多元靈感泰式雞尾酒酒吧Mue Bar佔地7,000呎，設有73個室內座位及60個戶外雅座。 破格泰菜Mue Mue及多元靈感泰式雞尾酒酒吧Mue Bar佔地7,000呎，設有73個室內座位及60個戶外雅座。
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