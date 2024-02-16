破格泰菜｜中泰fusion菜Mue Mue 泰皇咖哩龍蝦/冬陰功脆皮燒雞/泰式脆蠔餅/泰燒汁八爪魚

破格泰菜Mue Mue及多元靈感泰式雞尾酒酒吧Mue Bar經已登陸尖沙咀美麗華廣場，在Mue Mue廚藝總監周世韜師傅的領軍下，將以中式精湛烹調手法重新演繹經典泰國菜，沿用季節時令食材、加入多款中泰特色香料，帶來與眾不同的摩登泰國料理體驗！在破格泰菜以外，全新概念酒吧Mue Bar亦同步呈獻多款揉合東方魅力與西方元素的原創雞尾酒，讓食客在充滿異國情調的戶外雅座與友人輕談淺酌，上班族更可於歡樂時光在戶外酒吧享受微醺之夜，沉醉熱鬧氛圍之中。

將 中式精湛烹調 手法 融入當代泰 國 料理 之中

Mue Mue取自泰語中的「手」，象徵店內每道菜式皆由餐廳團隊誠心合力設計並親手烹調製作，同時亦代表著泰國的「合掌」文化習俗，寄托餐廳對泰國文化的重視。一直以來，傳統泰國菜都深受數百年來多個民族與不同文化的影響，當中包括由中國所傳入的食材與烹調技術，從而演化成現今獨一無二的版本；而經典泰菜著重使用香料，講究酸、甜、苦、辣、鹹的五味調和，與傳統中菜的五行調和相當類近。