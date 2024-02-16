破格泰菜｜中泰fusion菜Mue Mue 泰皇咖哩龍蝦/冬陰功脆皮燒雞/泰式脆蠔餅/泰燒汁八爪魚

破格泰菜Mue Mue及多元靈感泰式雞尾酒酒吧Mue Bar經已登陸尖沙咀美麗華廣場，在Mue Mue廚藝總監周世韜師傅的領軍下，將以中式精湛烹調手法重新演繹經典泰國菜，沿用季節時令食材、加入多款中泰特色香料，帶來與眾不同的摩登泰國料理體驗！在破格泰菜以外，全新概念酒吧Mue Bar亦同步呈獻多款揉合東方魅力與西方元素的原創雞尾酒，讓食客在充滿異國情調的戶外雅座與友人輕談淺酌，上班族更可於歡樂時光在戶外酒吧享受微醺之夜，沉醉熱鬧氛圍之中。
將中式精湛烹調手法融入當代泰國料理之中
Mue Mue取自泰語中的「手」，象徵店內每道菜式皆由餐廳團隊誠心合力設計並親手烹調製作，同時亦代表著泰國的「合掌」文化習俗，寄托餐廳對泰國文化的重視。一直以來，傳統泰國菜都深受數百年來多個民族與不同文化的影響，當中包括由中國所傳入的食材與烹調技術，從而演化成現今獨一無二的版本；而經典泰菜著重使用香料，講究酸、甜、苦、辣、鹹的五味調和，與傳統中菜的五行調和相當類近。
Mue Mue招牌菜式：顛覆泰菜傳統 帶來與別不同的餐飲體驗
Mue Mue以中式精湛烹調手法呈獻破格泰菜，提供多款前菜、沙律、串燒、湯品、咖哩系列、主菜、主食及甜品選擇，當中不乏創新菜式，為食客帶來滿滿驚喜。其中不可錯過做工繁複但創意十足的冬陰功脆皮燒雞、用料上乘的泰皇咖哩龍蝦、經典泰皇冬陰功、地道街頭小食泰式脆蠔餅、以泰國翟道翟週末市場為設計靈感的紅磚豆腐等，味道滿分。
特色酒吧Mue Bar：匠心獨創多元靈感泰式雞尾酒 完美揉合東西文化精髓
美饌當然要配上佳釀；Mue Mue附設的特色酒吧Mue Bar希望突破地域界限，探索多國調酒風格，讓雞尾酒成為世界共同語言，令任何文化背景的朋友都可以帶着酒杯自由自在地交流，分享彼此，一同享受小酌微醺體驗。Mue Bar提供多款富東南亞情調的原創雞尾酒選擇，調酒師除了向傳統雞尾酒致敬，亦揉合東方的神秘魅力及西方的大膽激情元素，以不同的基酒為基礎下加入創新食材，為創作注入生命力。Mue Bar期望透過原創雞尾酒開發味蕾嶄新領域，成為大家體驗創意酒品的必訪之地。
打破固有泰國餐廳色彩美學 特設高私隱度貴賓房及戶外雅座
破格泰菜Mue Mue及多元靈感泰式雞尾酒酒吧Mue Bar佔地7,000呎，設有73個室內座位及60個戶外雅座。棄用泰國餐廳常見的傳統民族風設計，Mue Mue全店以清雅明亮的象牙白色為主調，結合柔和舒適的光線，擺放翠綠可喜的熱帶植物及獨特的藝術品，呈現摩登氣派；同時營造寫意悠閒氛圍，讓食客得到彷如置身遠離塵囂的靜謐綠洲愉快用餐體驗。此外，餐廳內特設多間貴賓房，與大眾用餐區分離，私隱度高之餘，適合宴客聚會。