破格聯乘｜7-Eleven x PEANUTS x 日本潮牌FDMTL 推8款日系型格穿搭包

7-Eleven破格聯乘日本牛仔拼布型格FDMTL，與經典的《花生漫畫PEANUTS》推出型格十足的「#OOTD日系穿搭包」，8款不同袋款適合休閒逛街、戶外運動、返學，甚至旅行Staycation等不同場合。
「#OOTD日系穿搭包」系列請來日本潮流時尚品牌FDMTL主理人兼設計師Gaku Tsuyoshi(津吉學)，親自為香港粉絲度身設計，他深知香港人熱愛日本文化，特別在設計中揉合富士山、茶道、燈籠祭等著名景點及文化，配以FDMTL經典的藍染拼接手法，作整套系列的主軸，設計出一系列不同日系風格的穿搭包。
由5月4日早上7時至6月28日，顧客於7-Eleven購物滿$20即可享印花1張，其後每$10可獲多1張印花，如此類推。由2022年5月4日至7月1日，儲齊12張印花加$80，即可隨機換購「#OOTD日系穿搭包」2個；或儲齊8張印花加$46，即可隨機換購「#OOTD日系穿搭包」1個。而yuu獎賞計劃會員專享則可以8,800 yuu積分加$8，隨機換購「#OOTD日系穿搭包」1個。
yuu會員預購VIP套裝
系列將於5月4日早上7時起登陸7-Eleven，除了可以儲印花換購，yuu會員還有特別換購獎賞。7-Eleven更首次開放預訂VIP套裝，yuu會員可預購「#OOTD日系穿搭包」日系文青及日系型格VIP套裝，yuu會員可以88,000 yuu 積分換領VIP套裝1盒，可揀選喜愛款式，每款套裝各限量200盒。外盒印有FDMTL拼布圖案設計，更顯收藏價值。每款套裝包括4款指定日系穿搭包，無需儲印花，亦無需擔心隨機抽到同款，只需用yuu積分即可輕鬆換領全套系列。
預購日期：5月4日中午12時起至5月17日
取貨日期：6月7日早上7時起至6月13日