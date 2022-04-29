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2022-04-29 15:30:00

破格聯乘｜7-Eleven x PEANUTS x 日本潮牌FDMTL 推8款日系型格穿搭包

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破格聯乘｜7-Eleven x PEANUTS x 日本潮牌FDMTL 推8款日系型格穿搭包

破格聯乘｜7-Eleven x PEANUTS x 日本潮牌FDMTL 推8款日系型格穿搭包

7-Eleven破格聯乘日本牛仔拼布型格FDMTL，與經典的《花生漫畫PEANUTS》推出型格十足的「#OOTD日系穿搭包」，8款不同袋款適合休閒逛街、戶外運動、返學，甚至旅行Staycation等不同場合。

#OOTD日系穿搭包」系列請來日本潮流時尚品牌FDMTL主理人兼設計師Gaku Tsuyoshi(津吉學)，親自為香港粉絲度身設計，他深知香港人熱愛日本文化，特別在設計中揉合富士山、茶道、燈籠祭等著名景點及文化，配以FDMTL經典的藍染拼接手法，作整套系列的主軸，設計出一系列不同日系風格的穿搭包。

LANTERN WOODSTOCK： 以冷暖色湊拼設計的立體波波形側孭袋，型格同時又帶點玩味，適合春夏穿搭。 KENDAMA SNOOPY(左) ：爬山繩配上軍綠色及黑色混搭設計的斜孭袋，物料挺身又硬淨。袋上印有戴上多個FDMTL特色領結的Snoopy 變身劍玉達人的圖案，適合中性山系風格服裝。 TEA TIME SNOOPY(右)： 鯉魚旗代表日本的端午節，亦是夏天將至的象徵。藍色搭配綠色設計的斜孭袋有2層設計，可收納不同隨身物件。 CHARLIE BROWN：背心型環保袋容量大且質地厚實並以深淺藍白色拼布，附有白色小袋連啪鈕，除了可存放收據、印花外， 亦可將環保袋摺疊好並收納於小袋內。 FUJI SNOOPY(右)：輕薄的藍調TOTE BAG可放手提電腦及A4文件夾等，外袋物料為PU物料，印上Snoopy及象徵日本的富士山圖案，捲起及拉上拉鍊更可摺疊收納。 SNOOPY ON BRIDGE(左)：黑色背囊印有簡約Snoopy白色線條設計，背囊連索繩，可以調較肩帶長度，適合不同身高人士。 BONSAI SNOOPY(左)：用上FDMTL signature深淺藍色拼色設計，以Snoopy及日式盆景造型的Label。日系穿搭包可整齊收納所需物品，兩旁附有調較扣可調較收納空間。

54日早上7時至628日，顧客於7-Eleven購物滿$20即可享印花1張，其後每$10可獲多1張印花，如此類推。由202254日至71日，儲齊12張印花加$80，即可隨機換購「#OOTD日系穿搭包」2個；或儲齊8張印花加$46，即可隨機換購「#OOTD日系穿搭包」1個。而yuu獎賞計劃會員專享則可以8,800 yuu積分加$8，隨機換購「#OOTD日系穿搭包」1個。

yuu會員預購VIP套裝

系列將於54日早上7時起登陸7-Eleven，除了可以儲印花換購，yuu會員還有特別換購獎賞。7-Eleven更首次開放預訂VIP套裝，yuu會員可預購「#OOTD日系穿搭包」日系文青及日系型格VIP套裝，yuu會員可以88,000 yuu 積分換領VIP套裝1盒，可揀選喜愛款式，每款套裝各限量200盒。外盒印有FDMTL拼布圖案設計，更顯收藏價值。每款套裝包括4款指定日系穿搭包，無需儲印花，亦無需擔心隨機抽到同款，只需用yuu積分即可輕鬆換領全套系列。

預購日期：54日中午12時起至517

取貨日期：67日早上7時起至613

「#OOTD 日系穿搭包」 VIP 套裝 日系型格款：全盒採用藍染丹寧 Monotone 顏色，印上經典FDMTL 拼布圖案，低調地融合白色線條Snoopy，配上印有PEANUTS x FDMTL 藍色的織布，突顯日系風格。 「#OOTD 日系穿搭包」VIP 套裝 日系文青款：外盒印上獨有彩色拼布圖案連Woodstock，加上橙黃色的織布上印有PEANUTS x FDMTL 充滿型格的活力感。
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