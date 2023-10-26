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生活
2023-10-26 15:00:00

破格聯乘｜SKECHERS聯乘本地茶飲品牌「花斑茶社」推出D’Lites奶茶熊系列/期間限定奶茶熊特調

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破格聯乘｜SKECHERS聯乘本地茶飲品牌「花斑茶社」推出D’Lites奶茶熊系列/期間限定奶茶熊特調

破格聯乘｜SKECHERS聯乘本地茶飲品牌「花斑茶社」推出D’Lites奶茶熊系列/期間限定奶茶熊特調

美國休閒鞋履品牌SKECHERS將於下個月，推出玩味十足的DLites奶茶熊系列，更與本地人氣茶飲品牌「花斑茶社」(A Boutea)合作，推出期間限定「 SKECHERS奶茶熊特調-奶蓋芝麻珍珠鮮奶」，為城中茶迷帶來同時衝擊味覺與視覺上的新鮮驚喜。

SKECHERS聯乘茶飲品牌「花斑茶社」推出D’Lites奶茶熊系列

SKECHERS聯乘茶飲品牌「花斑茶社」推出D’Lites奶茶熊系列

源自台灣的珍珠奶茶向來都深受港人歡迎，本地茶飲品牌「花斑茶社」傳承地道台灣茶製作工藝，短短數年已成為大熱茶飲品牌，亦與SKECHERS對街頭時尚的熱忱不謀而合，成就了今次火花十足的合作。

9款復古潮鞋 以「花斑茶社」招牌茶品命名

SKECHERS極具代表性的 DLites系列，以搶眼的大輪廓型鞋底設計，加上高底台設計，復古得來又不失時尚感覺，更能修飾腿部線條，令身形比例上看起來更修長，在韓國及香港均都大受歡迎。今次推出的 DLites 奶茶熊系列共有9款配色，均以「花斑茶社」的招牌茶品命名，鞋面以麂皮、人造皮革、網布、燈芯絨等不同材質拼接而成，再配以不同茶品的專屬配色，部分款式更於鞋舌上更綴以閃石，令鞋款更搶眼。當中不得不提以期間限定的 SKECHERS奶茶熊特調為靈感的「奶蓋芝麻珍珠鮮奶」配色，以百搭的黑、白、灰為主調，簡約型格，易於配襯。DLites 奶茶熊系列備有男女裝款式，定價$799$899

9款復古潮鞋以「花斑茶社」招牌茶品命名。 SKECHERS聯乘茶飲品牌「花斑茶社」推出D’Lites奶茶熊系列 SKECHERS聯乘茶飲品牌「花斑茶社」推出D’Lites奶茶熊系列 SKECHERS聯乘茶飲品牌「花斑茶社」推出D’Lites奶茶熊系列 SKECHERS聯乘茶飲品牌「花斑茶社」推出D’Lites奶茶熊系列 SKECHERS聯乘茶飲品牌「花斑茶社」推出D’Lites奶茶熊系列 SKECHERS聯乘茶飲品牌「花斑茶社」推出D’Lites奶茶熊系列 SKECHERS聯乘茶飲品牌「花斑茶社」推出D’Lites奶茶熊系列 SKECHERS聯乘茶飲品牌「花斑茶社」推出D’Lites奶茶熊系列 SKECHERS聯乘茶飲品牌「花斑茶社」推出D’Lites奶茶熊系列 SKECHERS聯乘茶飲品牌「花斑茶社」推出D’Lites奶茶熊系列

送限量聯乘奶茶袋連飲品

凡於2023112日起於SKECHERS專門店購物，單一發票折實消費滿$1,200，當中包括DLites系列產品，即可獲贈限量聯乘奶茶袋連飲品換領券套裝乙套，可於花斑茶社全線22間門市免費換領「SKECHERS奶茶熊特調 - 奶蓋芝麻珍珠鮮奶」一杯，數量有限，送完即止。

送限量聯乘「花斑茶社」奶茶袋連飲品 送限量聯乘「花斑茶社」奶茶袋連飲品

花斑茶社期間限定優惠

除了備受期待的 SKECHERS DLites奶茶熊系列外，「花斑茶社」為了是次合作，特別調製「SKECHERS 奶茶熊特調 - 奶蓋芝麻珍珠鮮奶」，將於整個11月至12月期間，在「花斑茶社」全線22間分店發售，凡購買「SKECHERS 奶茶熊特調 - 奶蓋芝麻珍珠鮮奶」或「白桃烏龍」飲品，更可獲贈 SKECHERS DLites系列的$50折扣優惠券(可與其他優惠同時使用)；數量有限，送完即止。

此外，「花斑茶社」位於銅鑼灣的分店在整個11月期間亦會換上SKECHERS 主題新裝，趣怪可愛的奶茶熊貓將限時現身，讓大家嘆茶之餘可以打卡。

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