破格聯乘｜SKECHERS聯乘本地茶飲品牌「花斑茶社」推出D’Lites奶茶熊系列/期間限定奶茶熊特調

美國休閒鞋履品牌SKECHERS將於下個月，推出玩味十足的D’Lites奶茶熊系列，更與本地人氣茶飲品牌「花斑茶社」(A Boutea)合作，推出期間限定「 SKECHERS奶茶熊特調-奶蓋芝麻珍珠鮮奶」，為城中茶迷帶來同時衝擊味覺與視覺上的新鮮驚喜。

源自台灣的珍珠奶茶向來都深受港人歡迎，本地茶飲品牌「花斑茶社」傳承地道台灣茶製作工藝，短短數年已成為大熱茶飲品牌，亦與SKECHERS對街頭時尚的熱忱不謀而合，成就了今次火花十足的合作。

9款復古潮鞋 以「花斑茶社」招牌茶品命名

SKECHERS極具代表性的 D’Lites系列，以搶眼的大輪廓型鞋底設計，加上高底台設計，復古得來又不失時尚感覺，更能修飾腿部線條，令身形比例上看起來更修長，在韓國及香港均都大受歡迎。今次推出的 D’Lites 奶茶熊系列共有9款配色，均以「花斑茶社」的招牌茶品命名，鞋面以麂皮、人造皮革、網布、燈芯絨等不同材質拼接而成，再配以不同茶品的專屬配色，部分款式更於鞋舌上更綴以閃石，令鞋款更搶眼。當中不得不提以期間限定的 SKECHERS奶茶熊特調為靈感的「奶蓋芝麻珍珠鮮奶」配色，以百搭的黑、白、灰為主調，簡約型格，易於配襯。D’Lites 奶茶熊系列備有男女裝款式，定價$799至$899。