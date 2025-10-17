破解洗衣機謬誤 達人分享洗衣機使用貼士 洗得更乾淨、延長洗衣機壽命

香港生活節奏急促，一部高效能的洗衣機絕對是提升生活效率與幸福感的關鍵！但面對市面上琳瑯滿目的洗衣機，標示的「最大洗衣量」應該如何理解？快洗功能又是否萬能？如何養護洗衣機？電器達人Jacky平時維修電器，接觸不少疑難雜症，今次我們請教Jacky，為大家解答洗衣機常見謬誤，再送三個洗衣機使用貼士助大家輕鬆告別洗衣煩惱！

一般快洗模式通常只需要15至30分鐘，絕對是趕時間的救星，但達人提醒，快洗模式主要設計為針對少量及只有輕度污漬的衣物。而絕大部份洗衣機快洗模式是借助更快的摩打轉動，達致快速洗衣效果，所以最多只能洗2kg甚至更少衣物！ 若果塞滿成機衫用，不但未能潔淨到位，更會令洗衣機摩打在高負重下高速轉動，嚴重影響洗衣機壽命。

達人強調，使用洗衣機前應先詳細閱讀說明書，洗衣機所標示的最大洗衣量其實並不適用於所有模式，如需要洗滿機衣量，一般洗衣機需要2小時以上，部分型號甚至會長達3小時！

達人提醒，當有大量衣物需要清洗時，需留意要在洗衣機內預留少量空間，因為洗衣機運作過程當中會轉動並拍打衣物，方能達致清潔效果。如果放置過多衣物會令衣物翻滾空間不足、難以平衡，更會加速損害洗衣機摩打及避震系統。

洗衣小貼士3 注意細節 洗衣液用量有考究

衣物清潔度欠佳，不少人都會選擇加大洗衣液用量，達人警告，使用洗衣液要按洗衣份量、洗衣模式調節，過多洗衣液會殘留在衣物上，更有機會堵塞洗衣機去水位，縮短洗衣機壽命。使用預設份量的洗衣膠囊或洗衣棒用家更需留意，由於不同洗衣模式的過水次數、用水量都不一樣，如選擇不當會大大降低衣物的潔淨度。

精明之選 告別漫長等待 智能高效洗出幸福感

洗衣機作為居家生活的好助手，想同時擁有大容量、洗得快、又洗得精準？為提升生活幸福感？不如考慮伊萊克斯 UltimateCare 蒸氣洗衣機系列。