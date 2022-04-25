碳足跡是最新焦點！如何在化妝護膚品中實踐「可持續美容」

不論是建築規劃還是企業管理的應用中，「可持續發展」近年也成為一個熱門議題。其實「可持續發展」的概念離我們不太遠，在日常的護膚品、化妝品和個人護理用品中也可實現可持續的理念。一同看看美容產品生產線對環境的影響，作為消費者又如何入手實踐可持續美容。 「可持續」的定義 根據聯合國環境與發展世界委員會，「可持續發展」的定義是「既能滿足當代的需要，而同時又不損及後代滿足其本身需要的發展模式。」 應用在美容產業上，要同時滿足消費市場潮流和實用性，也要盡可能把對環境的損害減到最低，在原料、製造過程到包裝等方面也要照顧到「可持續」的需要。

成分對環境的破壞 有毒的成份不止可能對身體有害，對環境也會造成破壞，例如氧苯酮（oxybenzone）和辛氧酸酯（octinoxate）等，過量使用不僅容易致敏，更會造成珊瑚白化。白化後的珊瑚在沒有其他化學成份接觸的情況，也要經9至12年時間才能復原。 在美國夏威夷州、美屬維爾京群島和荷蘭加勒比島博內爾島等地現已禁止採用這些成分。此外，塑膠粒、部分防腐劑等也有可能對海洋生態造成破壞。 以為採用天然成分就一定夠環保？這是不少人的誤解，其實過分開採天然資源用作美容產品，也是其中一個陷阱。常用於精油的檀香木就是一個好例子，由於它們的生長速度非常慢緩，達20年才能成樹，所以要選用有開採管制生產的檀香產品，才能避免過度砍伐。

美容產品每年產生過千億件垃圾 每人每日使用12至16種護膚品、化妝品和個人護理用品，每款產品也衍生包裝垃圾，全球每年共產生超過1,200億件垃圾。當中常見的塑膠成份需要超過四、五百年才能分解，長久下去對地球造成極大的負擔。近年用戶和品牌對環保的意識也漸漸提高，有不少品牌已採用可回收物料和加入補充產品政策。 碳足跡也是最新焦點 「碳足跡」也是可持續發展的重要議題，也即是在整個生產鏈中共生產了多少二氧化碳，包括原材料提取、生產製造過度到運輸鏈也是量度的範圍之內。現在已有國際非營利組織為化妝護膚品品牌提供認證，讓消費者可以作參考。

作為消費者可如何開始實踐「可持續美容」？ 有意識購物 在購買產品的同時，你第一時間會考慮甚麼？在產品的功能、價錢外，不妨多想一步了解品牌的運作和理念，及選擇對環境造成較少傷害的產品。最直接的方法就是選擇有認證和採用可再生物料包裝的產品。此外，留意產品成份中是否含有破壞環境的物質，例如塑膠粒、氧苯酮等，不但可保障身體健康，避免對地球造成不必要的負擔。 支持填充和回收服務 現在不少護膚品牌也提供產品填充（refill）和空瓶回收服務，並且提供折扣優惠，在省錢同時，更為空瓶付予新生命，直接減少包裝造成的浪費。

在家中設立小型回收分類箱 產品包裝中有著不同物料，例如紙皮、玻璃瓶和膠管等，把可回收和不可回收的產品分類，便能更妥善處理包裝廢料。