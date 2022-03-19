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2022-03-19 12:00:00

確診怕惹到同住家人？ 整合在家隔離5大注意事項 分隔確診者&未確診者最重要！

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確診怕惹到同住家人？ 整合在家隔離5大注意事項 分隔確診者&未確診者最重要！

確診怕惹到同住家人？ 整合在家隔離5大注意事項 分隔確診者&未確診者最重要！

為更快速地知道檢測結果，不少人都會使用快速測試進行肺炎檢測，若不幸確診，待進入政府的隔離檢疫措施或需要一段時間，因此讓不少人都擔憂在等待期間會感染其他同住人。以下就係大家整合5大在家隔離的注意事項，不論確診者或未確診者都需要特別留神，以防令確診人數擴大！

在家隔離 ｜全家：為確診者創造個人空間

假如家中有人不幸確診，建議盡量為確診者創造個人的空間，例如單人間和個人洗手間，以分隔確診者與未確診者，空間內亦須備有消毒濕紙巾、消毒噴霧等消毒用品，讓確診者亦可進行房間消毒。若家中只有一個洗手間，則建議所有人在使用時都需佩戴口罩和手套，而在確診者使用後也必須進行全面清潔和消毒 ，以避免造成接觸感染。

情況許可的話，最好為確診者打造一個一應俱全的個人空間。 若需要共用洗手間，在確診者使用後需要妥善消毒和清潔。 需要的物資放在門外即可，門外亦可放置消毒用品，方便照顧病人時使用。

在家隔離 ｜非確診者：家中進行全面消毒

其他非確診者在與確診者隔離後，建議在家中進行全面消毒和清潔，減低確診者在檢測前所留下來的接觸感染風險。而在清潔和消毒時，除了彡須佩戴口罩和手套，亦記得需打開窗戶保持通風，確保自己不會在清潔的時候受到感染。完成消毒程序後，則記得要將口罩和手套包好丟掉，減輕他人感染的機會。

先進行一次全家清潔及消毒。 確診者使用過的物品亦需要妥善消毒。 建議帶着口罩和手套進行清潔。

在家隔離 ｜確診者：盡免避免直接接觸

當確診者知道自己確診後，便應盡量避免與其他同住人直接接觸，建議長期待在個人空間中，並長期佩戴口罩和手套，以防在空氣中傳播病毒，感染同住人。而在開門領取物資或丟垃圾的時候也需要特別留神，先確保門外沒有人才出門，以避免直接接觸。若無法與家人分隔空間的時候，則建議盡量保持距離，同時打開家中的窗戶，以增加空氣流通。

確診者在房間中亦須佩戴口罩。 家中有寵物的話亦應避免與確診者接觸。 在隔離期間亦需定時進行快速測試。 確診者的房間需有足夠的消毒用品和口罩。 房間中亦須備有藥物。

在家隔離 ｜接觸者(照顧病人)：保持警惕

如果家中的確診者屬需要照顧的老人家和小朋友，那麼接觸者便需要特別保持警惕，以防感染而失去照顧病人的能力。首先在照顧病人的時候需要長期佩戴口罩和手套，情況許可的話亦建議穿着保護衣，而最理想的情況是盡量避免與病人長期接觸。

同時需要為病人單獨準備垃圾桶和垃圾袋，在處理病人的垃圾時必須帶手套，處理後亦要立刻消毒洗手。而處理病人用過的餐具時亦須帶手套，並需要用高溫及清潔劑清洗餐具，不過建議最好使用即棄餐具，從而大大減低接觸感染的機會。

如家中的確診者是小朋友的話，便需要特別照顧。 家人在照顧期間亦須佩戴口罩。 以「全副武裝」來照顧病人可保護自己。

在家隔離 ｜全家：完成隔離後大掃除

當確診者完成家居隔離，檢測結果從陽性變成陰性後，建議全家人都進行一次快速測試，以確保家人在期間沒有感染。若果全家都獲得陰性結果，便可進行全家的大掃除，清潔和消毒家中，特別是確診者在隔離期間居住的獨立空間須更妥善地消毒，以免遺留病毒，造成感染。

建議隔離完成後，全家一起進行快速檢測。 確保無人確診後，再次清潔全家。 最後將垃圾妥善地丟掉，然後清潔雙手即可。
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