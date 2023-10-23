磁磚清潔丨地磚/牆磚 污、刮痕、油性筆痕輕鬆去除

磁磚清潔 丨地磚、牆磚清潔 輕鬆去除油污、刮痕、油性筆痕

不少家庭都喜歡用磚做原材料來裝修家居，但當瓷磚時間久了便會變得陳舊，加上生活中的大少污漬也會把原本潔白亮麗的瓷磚，變得髒兮兮。為了應對瓷磚上不同的污垢，本文會為大家介紹不同污垢在瓷磚上的清潔方法，以便大家輕鬆應對，還回瓷磚原來亮麗的真面目。

日常污漬

瓷磚表面剛印上的日常污漬，一般只需要用清水擦抹便可，而無需要額外使用清潔用品。但如遇上較頑固的污漬，可使用洗潔精或洗衣粉加入溫水稀釋，倒入污垢中再洗刷便可。

油性污漬

居家日常難免會遇上墨水、油性筆痕及顏料等污漬。如想輕鬆去除可使用棉花沾上洗甲水擦拭便可去除。

膠漬

家居掛鈎的膠貼不時會殘留在瓷磚表面上，但因黏貼位置的殘膠過度氧化，所以極難去除。如此可在該處沾上W-40、黏膠去除劑或橙油清潔劑等，便可溶化當中頑固的黏力，再小心用油灰鏟便可去除。

劃痕 / 花痕

家居各種碰撞摩擦也會使磚面有機會出現劃痕，劃痕較淺的可以塗上少許牙膏反覆擦拭，再用布擦拭乾淨便可。但如劃痕較深，便要用專業的刮痕清潔修復劑，建議沾上少許修復劑在刮痕縫隙處，靜止30分鐘後再重複塗抹兩次，直至從側面看有反光，劃痕便會消失無蹤。

鏽漬

鏽漬的主要元凶多見於廚房及浴室容易浸水的位置，除鏽方法可使用含有草酸或檸檬酸清潔的產品再稀釋使用，因為酸性清潔用品蘊含豐富維生素C，能夠還原鐵鏽中的鐵離子。但必須要注意由於酸性產品可能因效能太強，容易會破壞瓷磚的表面，得不償失。因此務必要用時稀釋再逐漸增加其濃度擦式使用。

磁磚清潔 丨地磚、牆磚清潔 輕鬆去除油污、刮痕、油性筆痕

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NOW Foods, 檸檬酸

廚房油污

廚房是積聚最多油漬污垢的地方，要輕鬆清潔「陳年」油污，可以用梳打粉加白醋來清潔。由於梳打粉溶於水時會呈現弱鹼性，當弱鹼性的氫氧根與酸性物質相遇後，便會迅速產生化學反應，去除難洗油污。

建議把2-3大匙梳打粉加入500CC水中稀釋後，另外再準備以1：2混和白醋和水。首先，將廚房紙鋪在積存油污的牆面上，再噴灑梳打粉及白醋水，以避免液體向下流無法分解，再靜待5-10分鐘以清水過淨即可。

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原文刊登於 C9．達人