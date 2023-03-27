磁磚清潔｜地磚、牆磚清潔 輕鬆去除油污、刮痕、油性筆痕

不少家庭都喜歡用磚做原材料來裝修家居，但當瓷磚時間久了便會變得陳舊，加上生活中的大少污漬也會把原本潔白亮麗的瓷磚，變得髒兮兮。為了應對瓷磚上不同的污垢，本文會為大家介紹不同污垢在瓷磚上的清潔方法，以便大家輕鬆應對，還回瓷磚原來亮麗的真面目。

日常污漬

瓷磚表面剛印上的日常污漬，一般只需要用清水擦抹便可，而無需要額外使用清潔用品。但如遇上較頑固的污漬，可使用洗潔精或洗衣粉加入溫水稀釋，倒入污垢中再洗刷便可。

油性污漬

居家日常難免會遇上墨水、油性筆痕及顏料等污漬。如想輕鬆去除可使用棉花沾上洗甲水擦拭便可去除。