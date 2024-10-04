磅蛋糕食譜｜朱古力、檸檬、香蕉核桃等5種口味 新手都輕鬆做到！

近期流行起「烘焙熱潮」，不少人在家都會在家自製不同蛋糕及甜品。其中磅蛋糕算是新手入門的烘焙甜點，不但做法簡單，成功率亦很高。以下為大家介紹5款不同口味的磅蛋糕，大家只需要弄好基本的「基底蛋糕體」，可以按個人口味加入不同材料！
磅蛋糕食譜｜雲呢拿磅蛋糕
雲呢拿口味是最基本的口味，只需要做好基底蛋糕體，大家可隨意改變口味，一個麵糊就可以做6個不同口味的磅蛋糕。
雲呢拿磅蛋糕材料：牛油 120g／白糖 100g／雞蛋 120g／低筋麵粉 120g／泡打粉 3g／雲呢拿豆 1/2粒
雲呢拿磅蛋糕做法
1. 將牛油及雞蛋放至室溫，低筋麵粉及泡打粉過篩。
用攪拌機將已軟化的牛油先打發，再加入白糖打發至充分融合為止。
2. 分4次加入蛋液，打發至蓬鬆及充分融合為止。
3. 加入剛篩好的麵粉及泡打粉。
4. 用矽膠刮刀拌勻至沒有乾粉為止。
5. 再加入雲呢拿豆攪拌好。
6. 將麵糊倒入烤盤中，放入焗爐以170度焗40-45分鐘。
7. 在15分鐘前取出，用刀在蛋糕中間劃一刀，再放入焗爐。
8. 焗完後倒出蛋糕，切片直接食用。
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磅蛋糕食譜｜朱古力磅蛋糕
除了原味之外，朱古力味也是人氣之選，而且它的做法及材料亦與原味大同小異，容易上手。
朱古力磅蛋糕材料：牛油 120g／白糖 100g／雞蛋 120g／低筋麵粉 120g／泡打粉 3g／雲呢拿油3g／可可粉 20g／鮮忌廉 20g／黑朱古力粒 20g
朱古力磅蛋糕做法
1. 將黑朱古力粒加入鮮忌廉並用微波爐加熱後備用。
2. 將牛油及雞蛋放至室溫，可可粉、低筋麵粉及泡打粉過篩。
3. 用攪拌機將已軟化的牛油先打發，再加入白糖打發至充分融合為止。
4. 分4次加入蛋液，打發至蓬鬆及充分融合為止。
5. 加入剛篩好的麵粉及泡打粉。
6. 用矽膠刮刀拌勻至沒有乾粉為止。
7. 再加入朱古力忌廉攪拌好。
8. 將麵糊倒入烤盤中，放入焗爐以170度焗40-45分鐘。
9. 在15分鐘前取出，用刀在蛋糕中間劃一刀，再放入焗爐。
10. 焗完後倒出蛋糕，切片直接食用。
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磅蛋糕食譜｜檸檬磅蛋糕
檸檬口味帶有強烈的果香，酸酸甜甜的味道非常開胃！
檸檬磅蛋糕材料：牛油 120g／白糖 100g／雞蛋 120g／低筋麵粉 120g／泡打粉 3g／雲呢拿油3g／檸檬皮 適量／檸檬汁 適量
檸檬磅蛋糕做法
1. 將牛油及雞蛋放至室溫，低筋麵粉及泡打粉過篩。
2. 用攪拌機將已軟化的牛油先打發，再加入白糖打發至充分融合為止。
3. 分4次加入蛋液，打發至蓬鬆及充分融合為止。
4. 加入剛篩好的麵粉及泡打粉。
5. 用矽膠刮刀拌勻至沒有乾粉為止。
6. 加入雲呢拿油、檸檬皮及檸檬汁攪拌好。
7. 將麵糊倒入烤盤中，放入焗爐以170度焗40-45分鐘。
8. 在15分鐘前取出，用刀在蛋糕中間劃一刀，再放入焗爐。
9. 焗完後倒出蛋糕，切片直接食用。
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磅蛋糕食譜｜香蕉核桃磅蛋糕
家裡長備香蕉的你，相信經常都會遇到香蕉過熟並變黑的問題。而磅蛋糕就是其中一個消滅變黑香蕉的好方法，加入核桃更有口感！
香蕉核桃磅蛋糕材料：牛油 120g／白糖 100g／雞蛋 120g／低筋麵粉 120g／泡打粉 3g／雲呢拿油3g／香蕉 2條／核桃 適量
香蕉核桃磅蛋糕做法
1. 用叉子將香蕉壓成泥備用。
2. 將牛油及雞蛋放至室溫，低筋麵粉及泡打粉過篩。
3. 用攪拌機將已軟化的牛油先打發，再加入白糖打發至充分融合為止。
4. 分4次加入蛋液，打發至蓬鬆及充分融合為止。
5. 加入剛篩好的麵粉及泡打粉。
6. 用矽膠刮刀拌勻至沒有乾粉為止。
7. 再加入雲呢拿油、核桃及香蕉泥攪拌好。
8. 將麵糊倒入烤盤中，放入焗爐以170度焗40-45分鐘。
9. 在15分鐘前取出，用刀在蛋糕中間劃一刀，再放入焗爐。
10. 焗完後倒出蛋糕，切片直接食用。
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磅蛋糕食譜｜伯爵茶磅蛋糕
伯爵茶是近期非常熱門的口味，茶味清香怡人，可以中和蛋糕的甜膩，在下午茶的時候配一杯伯爵茶，絕對是生活中的小確幸。
伯爵茶磅蛋糕材料：牛油 120g／白糖 100g／雞蛋 120g／低筋麵粉 120g／泡打粉 3g／雲呢拿油3g／伯爵茶忌廉3g／伯爵茶葉 3g
伯爵茶奶油：鮮忌廉 100g／伯爵茶葉 4g
伯爵茶磅蛋糕做法
1. 將鮮忌廉用微波爐加熱，再放入伯爵茶葉攪拌，隔好茶葉渣後備用。
2. 將牛油及雞蛋放至室溫，低筋麵粉及泡打粉過篩。
3. 用攪拌機將已軟化的牛油先打發，再加入白糖打發至充分融合為止。
4. 分4次加入蛋液，打發至蓬鬆及充分融合為止。
5. 加入剛篩好的麵粉及泡打粉。
6. 用矽膠刮刀拌勻至沒有乾粉為止。
7. 加入雲呢拿油、伯爵茶忌廉及伯爵茶葉攪拌好。
8. 將麵糊倒入烤盤中，放入焗爐以170度焗40-45分鐘。
9. 在15分鐘前取出，用刀在蛋糕中間劃一刀，再放入焗爐。
10. 焗完後倒出蛋糕，切片直接食用。