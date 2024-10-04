磅蛋糕食譜｜朱古力、檸檬、香蕉核桃等5種口味 新手都輕鬆做到！

近期流行起「烘焙熱潮」，不少人在家都會在家自製不同蛋糕及甜品。其中磅蛋糕算是新手入門的烘焙甜點，不但做法簡單，成功率亦很高。以下為大家介紹5款不同口味的磅蛋糕，大家只需要弄好基本的「基底蛋糕體」，可以按個人口味加入不同材料！ 磅蛋糕食譜｜雲呢拿磅蛋糕 雲呢拿口味是最基本的口味，只需要做好基底蛋糕體，大家可隨意改變口味，一個麵糊就可以做6個不同口味的磅蛋糕。 雲呢拿磅蛋糕材料：牛油 120g／白糖 100g／雞蛋 120g／低筋麵粉 120g／泡打粉 3g／雲呢拿豆 1/2粒 雲呢拿磅蛋糕做法 1. 將牛油及雞蛋放至室溫，低筋麵粉及泡打粉過篩。

用攪拌機將已軟化的牛油先打發，再加入白糖打發至充分融合為止。

2. 分4次加入蛋液，打發至蓬鬆及充分融合為止。

3. 加入剛篩好的麵粉及泡打粉。

4. 用矽膠刮刀拌勻至沒有乾粉為止。

5. 再加入雲呢拿豆攪拌好。

6. 將麵糊倒入烤盤中，放入焗爐以170度焗40-45分鐘。

7. 在15分鐘前取出，用刀在蛋糕中間劃一刀，再放入焗爐。

8. 焗完後倒出蛋糕，切片直接食用。 簡單版免焗芝士蛋糕只需4種材料就可以做到！

磅蛋糕食譜｜朱古力磅蛋糕 除了原味之外，朱古力味也是人氣之選，而且它的做法及材料亦與原味大同小異，容易上手。 朱古力磅蛋糕材料：牛油 120g／白糖 100g／雞蛋 120g／低筋麵粉 120g／泡打粉 3g／雲呢拿油3g／可可粉 20g／鮮忌廉 20g／黑朱古力粒 20g 朱古力磅蛋糕做法 1. 將黑朱古力粒加入鮮忌廉並用微波爐加熱後備用。

2. 將牛油及雞蛋放至室溫，可可粉、低筋麵粉及泡打粉過篩。

3. 用攪拌機將已軟化的牛油先打發，再加入白糖打發至充分融合為止。

4. 分4次加入蛋液，打發至蓬鬆及充分融合為止。

5. 加入剛篩好的麵粉及泡打粉。

6. 用矽膠刮刀拌勻至沒有乾粉為止。

7. 再加入朱古力忌廉攪拌好。

8. 將麵糊倒入烤盤中，放入焗爐以170度焗40-45分鐘。

9. 在15分鐘前取出，用刀在蛋糕中間劃一刀，再放入焗爐。

10. 焗完後倒出蛋糕，切片直接食用。 近年大熱懶人甜品！ 5款極簡易低卡盒子蛋糕食譜

磅蛋糕食譜｜檸檬磅蛋糕 檸檬口味帶有強烈的果香，酸酸甜甜的味道非常開胃！ 檸檬磅蛋糕材料：牛油 120g／白糖 100g／雞蛋 120g／低筋麵粉 120g／泡打粉 3g／雲呢拿油3g／檸檬皮 適量／檸檬汁 適量 檸檬磅蛋糕做法 1. 將牛油及雞蛋放至室溫，低筋麵粉及泡打粉過篩。

2. 用攪拌機將已軟化的牛油先打發，再加入白糖打發至充分融合為止。

3. 分4次加入蛋液，打發至蓬鬆及充分融合為止。

4. 加入剛篩好的麵粉及泡打粉。

5. 用矽膠刮刀拌勻至沒有乾粉為止。

6. 加入雲呢拿油、檸檬皮及檸檬汁攪拌好。

7. 將麵糊倒入烤盤中，放入焗爐以170度焗40-45分鐘。

8. 在15分鐘前取出，用刀在蛋糕中間劃一刀，再放入焗爐。

9. 焗完後倒出蛋糕，切片直接食用。 英式鬆餅、抹茶芝士蛋糕、曲奇等5款簡易烘焙甜品教學！

磅蛋糕食譜｜香蕉核桃磅蛋糕 家裡長備香蕉的你，相信經常都會遇到香蕉過熟並變黑的問題。而磅蛋糕就是其中一個消滅變黑香蕉的好方法，加入核桃更有口感！ 香蕉核桃磅蛋糕材料：牛油 120g／白糖 100g／雞蛋 120g／低筋麵粉 120g／泡打粉 3g／雲呢拿油3g／香蕉 2條／核桃 適量 香蕉核桃磅蛋糕做法 1. 用叉子將香蕉壓成泥備用。

2. 將牛油及雞蛋放至室溫，低筋麵粉及泡打粉過篩。

3. 用攪拌機將已軟化的牛油先打發，再加入白糖打發至充分融合為止。

4. 分4次加入蛋液，打發至蓬鬆及充分融合為止。

5. 加入剛篩好的麵粉及泡打粉。

6. 用矽膠刮刀拌勻至沒有乾粉為止。

7. 再加入雲呢拿油、核桃及香蕉泥攪拌好。

8. 將麵糊倒入烤盤中，放入焗爐以170度焗40-45分鐘。

9. 在15分鐘前取出，用刀在蛋糕中間劃一刀，再放入焗爐。

10. 焗完後倒出蛋糕，切片直接食用。 由棉花糖曲奇到免焗芝士蛋糕等4款美食在家輕鬆DIY