神徒必去｜Charlotte Tilbury 夢幻派對限定店開幕 同教主Anson Lo打卡+教主卡獲得方法

PILLOW TALK系列一向是Charlotte Tilbury的王牌，品牌最近新推出色調更華麗的PILLOW TALK PARTY夢幻奢華系列，並由即日起5月15日在海港城開設「PILLOW TALK PARTY 夢幻派對」期間限定店，內有多個「教主」Anson [email protected]的打卡位，更有機會獲得 Anson Lo親筆簽名的精品及獨家限定禮物，各位神徒不要錯過！
第二站：Pillow Talk Party 絢麗派對舞台
踏上閃爍華麗舞台與巨星Anson Lo同台，於絢麗舞台與教主互動，可獲PILLOW TALK電子襟章。
第三站：Pillow Talk 夢幻電話亭
與教主通電話是不少神徒夢寐以求的事，在夢幻電話亭透過「視像通話」，可與教主甜蜜互動，留下兩人專屬的難忘回憶。將通話分享至個人社交平台，更可獲得PILLOW TALK 電子襟章。
第四站：Charlotte‘s 奢華化妝間
由 Team Tilbury專業彩妝團隊為客人設計打造專屬派對妝容，完成後可獲得PILLOW TALK 電子襟章。
完成所有任務後，成功蒐集滿4個「Pillow Talk 電子襟章」，即可解鎖 Pillow Talk魔幻轉盤抽獎遊戲，贏取 Charlotte Tilbury 的產品，更有機會獲得 Anson Lo 親筆簽名精品及獨家限定禮物，預告5月13日起將會有教主親筆簽名的Luxury Palette 四色奢彩眼影盤，神徒們不容錯過。
教主推薦！必入手全新「 PILLOW TALK PARTY 夢幻派對」獨家限定套裝
新出的PILLOW TALK PARTY 夢幻奢華系列，在經典基礎上調配出更高貴華麗的色調，兩款「 PILLOW TALK PARTY 夢幻派對」獨家限定套裝由教主親自挑選及推薦，將美妝新品變得份外「容易選擇」（Easy-to-choose）、「容易使用」（Easy-to-use），購買滿指定金額更可享額外購物禮遇。
「 PILLOW TALK PARTY 夢幻派對」期間限定店設有多重限定購物禮遇，包括：
．凡購物滿$1,080（不適用於優惠套裝），即可獲贈PILLOW TALK PARTY 華麗手機背帶及AIRBRUSH FLAWLESS FINISH 輕盈無瑕蜜粉試用裝 0.8ML乙份
．凡購物滿$1,500（不適用於優惠套裝），即可額外獲贈CHARLOTTE’S MAGIC CREAM LIGHT輕盈魔法面試用裝霜5ML及MATTE REVOLUTION 摩登霧感唇膏 – WALK OF NO SHAME 試用裝 1.1G乙份
．凡購物滿$2,000（不適用於優惠套裝），即可額外獲贈PILLOW TALK PARTY 奢華枕頭套套裝（尊享枕頭套刺繡服務）及MAGIC EYE RESCUE 魔法眼霜試用裝 3ML乙份
．凡購物滿$2,500（適用於任何產品或優惠套裝），即可獲贈可獲贈PILLOW TALK PARTY 奢華枕頭套套裝（尊享枕頭套刺繡服務）、AIRBRUSH FLAWLESS FINISH 輕盈無瑕蜜粉試用裝 0.8ML 、CHARLOTTE’S MAGIC CREAM LIGHT輕盈魔法面霜試用裝 5ML、MATTE REVOLUTION 摩登霧感唇膏 – WALK OF NO SHAME試用裝 1.1G、CHARLOTTE’S MAGIC CREAM LIGHT魔法面霜試用裝 7ML及MAGIC EYE RESCUE 魔法眼霜試用裝 3ML乙份
「PILLOW TALK PARTY 夢幻派對」期間限定店
開放日期：2022年5月5日至5月15日
開放地點：尖沙咀海港城海運大廈入口大堂