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2022-05-11 11:30:00

神徒必去｜Charlotte Tilbury 夢幻派對限定店開幕 同教主Anson Lo打卡+教主卡獲得方法

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神徒必去｜Charlotte Tilbury 夢幻派對限定店開幕 同教主Anson Lo打卡

神徒必去｜Charlotte Tilbury 夢幻派對限定店開幕 同教主Anson Lo打卡

PILLOW TALK系列一向是Charlotte Tilbury的王牌，品牌最近新推出色調更華麗的PILLOW TALK PARTY夢幻奢華系列，並由即日起515日在海港城開設「PILLOW TALK PARTY 夢幻派對」期間限定店，內有多個「教主」Anson [email protected]的打卡位，更有機會獲得 Anson Lo親筆簽名的精品及獨家限定禮物，各位神徒不要錯過！

第一站：Pillow Talk Party夢幻入口

於入口展示派對邀請函，即可免費獲得限量 PILLOW TALK PARTY酒精潔手噴霧，送完即止，先到先得。

第二站：Pillow Talk Party 絢麗派對舞台

踏上閃爍華麗舞台與巨星Anson Lo同台，於絢麗舞台與教主互動，可獲PILLOW TALK電子襟章。

第三站：Pillow Talk 夢幻電話亭

與教主通電話是不少神徒夢寐以求的事，在夢幻電話亭透過「視像通話」，可與教主甜蜜互動，留下兩人專屬的難忘回憶。將通話分享至個人社交平台，更可獲得PILLOW TALK 電子襟章。

第四站：Charlottes 奢華化妝間

Team Tilbury專業彩妝團隊為客人設計打造專屬派對妝容，完成後可獲得PILLOW TALK 電子襟章。

第五站：Pillow Talk Cheers!

夢幻Champagne Bar是另一打卡位。

完成所有任務後，成功蒐集滿4個「Pillow Talk 電子襟章」，即可解鎖 Pillow Talk魔幻轉盤抽獎遊戲，贏取 Charlotte Tilbury 的產品，更有機會獲得 Anson Lo 親筆簽名精品及獨家限定禮物，預告513日起將會有教主親筆簽名的Luxury Palette 四色奢彩眼影盤，神徒們不容錯過。

教主推薦！必入手全新「 PILLOW TALK PARTY 夢幻派對」獨家限定套裝 

新出的PILLOW TALK PARTY 夢幻奢華系列，在經典基礎上調配出更高貴華麗的色調，兩款「 PILLOW TALK PARTY 夢幻派對」獨家限定套裝由教主親自挑選及推薦，將美妝新品變得份外「容易選擇」（Easy-to-choose）、「容易使用」（Easy-to-use），購買滿指定金額更可享額外購物禮遇。

全新！PILLOW TALK PARTY夢幻奢華彩妝套裝(Anson Lo Set) $1,480 (價值$1,914元) 集齊Charlotte Tilbury兩款最新推出的PILLOW TALK PARTY夢幻奢華系列美妝品，包括適合亞洲人的「LUXURY PALETTE 四色奢彩眼影盤 - PILLOW TALK DREAMS」，以及限定版「PILLOW TALK MULTI-GLOW 閃鑽多效光影盒」，只要輕輕一掃即時提昇面部輪廓及光澤，每個角度都折射出派對女王的光芒。套裝還有皇牌的啞緻唇膏和「定妝神器」AIRBRUSH FLAWLESS FINISH–FAIR，以及4款皇牌試用裝和「珍藏版夢幻奢華教主卡」一套三張。 PILLOW TALK PARTY 皇牌奢華彩妝套裝 (Anson Lo’s Pick) $810 (價值$958元) 套裝包括： ．LUXURY PALETTE 四色奢彩眼影盤 – PILLOW TALK ．CHEEK TO CHIC 雙色胭脂 – PILLOW TALK 贈送 ．CHARLOTTE’S MAGIC CREAM 魔法面霜試用裝7ML ．PILLOW TALK PUSH UP LASHES! 睫毛膏試用裝1.5ML ．珍藏版 PILLOW TALK PARTY 夢幻奢華教主卡乙張（隨機款） 魔法無瑕護膚套裝 $1,490元 (價值$2,055元) 套裝包括： ．CHARLOTTE’S MAGIC CREAM 魔法面霜50ML ．INVISIBLE UV FLAWLESS PORELESS PRIMER SPF 50 PA++++ 無瑕透亮UV防護底霜30ML ．AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY輕盈無瑕定妝噴霧 100ML 贈送 ．CHARLOTTE’S MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR 魔法口晶能量精華試用裝 3.6ML ．CHARLOTTE’S MAGIC CREAM LIGHT 輕盈魔法面霜試用裝5ML ．無瑕小圓鏡 ．魔法星耀化妝包

PILLOW TALK PARTY 夢幻派對」期間限定店設有多重限定購物禮遇，包括：

．凡購物滿$1,080（不適用於優惠套裝），即可獲贈PILLOW TALK PARTY 華麗手機背帶及AIRBRUSH FLAWLESS FINISH 輕盈無瑕蜜粉試用裝 0.8ML乙份

．凡購物滿$1,500（不適用於優惠套裝），即可額外獲贈CHARLOTTES MAGIC CREAM LIGHT輕盈魔法面試用裝霜5MLMATTE REVOLUTION 摩登霧感唇膏 WALK OF NO SHAME 試用裝 1.1G乙份

．凡購物滿$2,000（不適用於優惠套裝），即可額外獲贈PILLOW TALK PARTY 奢華枕頭套套裝（尊享枕頭套刺繡服務）及MAGIC EYE RESCUE 魔法眼霜試用裝 3ML乙份

．凡購物滿$2,500（適用於任何產品或優惠套裝），即可獲贈可獲贈PILLOW TALK PARTY 奢華枕頭套套裝（尊享枕頭套刺繡服務）、AIRBRUSH FLAWLESS FINISH 輕盈無瑕蜜粉試用裝 0.8ML CHARLOTTES MAGIC CREAM LIGHT輕盈魔法面霜試用裝 5MLMATTE REVOLUTION 摩登霧感唇膏 WALK OF NO SHAME試用裝 1.1GCHARLOTTES MAGIC CREAM LIGHT魔法面霜試用裝 7MLMAGIC EYE RESCUE 魔法眼霜試用裝 3ML乙份

PILLOW TALK PARTY 夢幻派對期間限定

登記網址：https://bit.ly/3vjqBOA

開放日期：202255日至515

開放地點：尖沙咀海港城海運大廈入口大堂

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