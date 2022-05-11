神徒必去｜Charlotte Tilbury 夢幻派對限定店開幕 同教主Anson Lo打卡+教主卡獲得方法

神徒必去｜Charlotte Tilbury 夢幻派對限定店開幕 同教主Anson Lo打卡

PILLOW TALK系列一向是Charlotte Tilbury的王牌，品牌最近新推出色調更華麗的PILLOW TALK PARTY夢幻奢華系列，並由即日起5月15日在海港城開設「PILLOW TALK PARTY 夢幻派對」期間限定店，內有多個「教主」Anson [email protected]的打卡位，更有機會獲得 Anson Lo親筆簽名的精品及獨家限定禮物，各位神徒不要錯過！

第一站： Pillow Talk Party 夢幻入口 於入口展示派對邀請函，即可免費獲得限量 PILLOW TALK PARTY酒精潔手噴霧，送完即止，先到先得。

第二站： Pillow Talk Party 絢麗派對舞台 踏上閃爍華麗舞台與巨星Anson Lo同台，於絢麗舞台與教主互動，可獲PILLOW TALK電子襟章。

第三站：Pillow Talk 夢幻電話亭 與教主通電話是不少神徒夢寐以求的事，在夢幻電話亭透過「視像通話」，可與教主甜蜜互動，留下兩人專屬的難忘回憶。將通話分享至個人社交平台，更可獲得PILLOW TALK 電子襟章。

第四站： Charlotte ‘ s 奢華化妝間 由 Team Tilbury專業彩妝團隊為客人設計打造專屬派對妝容，完成後可獲得PILLOW TALK 電子襟章。

第五站： Pillow Talk Cheers! 夢幻Champagne Bar是另一打卡位。

完成所有任務後，成功蒐集滿4個「Pillow Talk 電子襟章」，即可解鎖 Pillow Talk魔幻轉盤抽獎遊戲，贏取 Charlotte Tilbury 的產品，更有機會獲得 Anson Lo 親筆簽名精品及獨家限定禮物，預告5月13日起將會有教主親筆簽名的Luxury Palette 四色奢彩眼影盤，神徒們不容錯過。 教主推薦！必入手全新「 PILLOW TALK PARTY 夢幻派對」獨家限定套裝 新出的PILLOW TALK PARTY 夢幻奢華系列，在經典基礎上調配出更高貴華麗的色調，兩款「 PILLOW TALK PARTY 夢幻派對」獨家限定套裝由教主親自挑選及推薦，將美妝新品變得份外「容易選擇」（Easy-to-choose）、「容易使用」（Easy-to-use），購買滿指定金額更可享額外購物禮遇。