神徒注意｜OSIM 推出「推拿教主」腳機 送Anson Lo黑卡、明信片及相冊

OSIM推出全腿滑動推拿腳機—— OSIM「推拿教主」，更首次起用男藝人擔任腳機廣告主角，請來人氣組合MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆合作，演繹按摩時的爽痛舒適感。推拿腳機專利的「全自動智能揉捏翼」全面覆蓋整個大腿及小腿，打破以往腳機單一重覆性動作，更可以模仿中式、日式及泰式等多種按摩手法，足不出戶體驗世界各地獨特的按摩手法。

OSIM找來Anson Lo合作，是品牌首次起用男藝人擔任廣告主角，認真巴閉。

無縫整個覆蓋大小腿 疫情持續，大家都減少外出，加上按摩院關閉多時，變相缺乏運動，更加阻礙血液流通。「推拿教主」加入全球首創「全自動揉捏翼」專利技術，模仿專業按摩師真人按摩手法。揉捏翼除了可以自動升降來回滑動，更能自動翻轉，無縫覆蓋整個大腿及小腿，完全無需用家手動調整。推拿腳機更設有自動小腿高度偵測功能，精準針對不同身高用家的大小腿經絡穴位進行按摩。

模仿多國按摩手法 「推拿教主」覆蓋全腿6條經絡及26個穴位，提供精準到位的按壓，刺激腿部關鍵經絡穴位，幫助疏通全身氣血，防止體內毒素積聚，同時可改善水腫及靜脈曲張等問題。透過OSIM Relax & Relief 應用程式，可體驗多個自動及個人化訂製按摩程式，調整揉捏翼高度、闊度、按摩強度和溫熱功能。目前不能外遊，「推拿教主」有中式推揉、日式指壓、泰式伸展、巴厘平衡等按摩手法，更可透過應用程式定期免費下載最新按摩程式，不斷提升按摩體驗。現特設全新「免疫提升」程式，有助疏理經絡，排清毒素提升免疫力。