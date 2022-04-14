神徒留意｜ghd iD推超夢幻限量粉系造型工具 Anson Lo時尚教主再登場

踏入春夏，英國造型品牌ghd推出夢幻感十足、粉系色調的限量造型工具系列，獨角獸色系包括霧紫及馬卡龍藍，散發甜美夢幻氣息。品牌更再次與Mirror人氣成員Anson Lo(盧瀚霆)合作，以多個粉系色調造型示人，一舉手一投足都散發著獨特的個人風格。
作為ghd全球首位廣告男主角，Anson Lo去年的「魔法An神」造型大受歡迎，為愛美女生解決各種髮型煩惱。這次Anson再次施展他獨有的教主魅力，示範最新春夏美髮造型系列。
粉嫩色彩洋溢新世代青春氣息
ghd iD春夏限量造型工具系列啟發自新世代Gen Z勇於追求自我的一面，而本地人氣跳唱代表Anson Lo自出道以來，一直尋求超越舊我，與系列主題一拍即合。可塑性甚高的教主形象百變，除了冷酷外，清新、跳脫的時尚造型更是他的殺手鐧，正好符合系列的年輕風格。
今次的廣告拍攝以夢幻粉色調為主，在漸變色系背景襯托下，Anson以各種粉色調的時尚造型現身，呼應ghd iD限量造型工具的色調。在鏡頭面前表情多多的他，輕鬆駕馭高冷、性感等不同風格。除了吸晴甜美的外型設計，Anson透露，平日最愛以ghd造型夾為頭髮增加volume，打造他的標誌心形頭。
全新GHD iD系列：
GHD馬卡龍藍PLATINUM+專業智能造型夾 $2,295
這款極致智能造型夾採用突破性的Ultra-zone技術，能因應不同髮質及造型作出調節，準確控制溫度及預測個人頭髮需求，增加頭髮70%強韌度，保護兩倍髮色和增強76%光澤度。
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經典的ghd gold造型夾採用dual-zone技術，令髮根到髮尾都達到光滑、柔順的健康效果。
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