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2023-08-30 15:19:44

神徒留意｜OOHA推Anson Lo限量珍藏卡 玩AR濾鏡打卡獲驚喜禮品

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神徒注意｜《OOHA World》推2套16款Anson Lo限量珍藏卡 玩AR濾鏡打卡獲驚喜禮品

神徒注意｜《OOHA World》推2套16款Anson Lo限量珍藏卡 玩AR濾鏡打卡獲驚喜禮品

汽水品牌OOHA早前推出以Craig & Karl風格，創作名為《OOHA World》之畫作，加上品牌大使盧瀚霆Anson Lo@MIRROR 造型照，成為打卡熱點。品牌再度推出《OOHA World》三重賞，推出216款「OOHA WorldAnson Lo限量珍藏卡，珍藏卡不但具有收藏價值，更可即時抽獎贏走禮品！

2套16款「OOHA World」限量珍藏卡　

2套16款「OOHA World」限量珍藏卡　

驚喜第1重：216款「OOHA World」限量珍藏卡　

OOHA World》兩套珍藏卡分別以「OOHAppy Land」及「OOHA海底世界」為主題，每個主題各有8款，拼湊出上天下海的概念。「OOHAppy Land」帶大家飄浮於Craig & Karl創作的藍天白雲下，幻想和Anson Lo與不同水果及驚喜口味互相碰撞；或是跟著Anson Lo探索「OOHA海底世界」。珍藏卡不但有收藏價值，更可即時抽獎贏走禮品。

Anson Lo「OOHAppy Land」限量珍藏卡　 Anson Lo「OOHAppy Land」限量珍藏卡　 Anson Lo「OOHAppy Land」限量珍藏卡　 Anson Lo「OOHAppy Land」限量珍藏卡　 Anson Lo「OOHAppy Land」限量珍藏卡　 Anson Lo「OOHAppy Land」限量珍藏卡　 Anson Lo「OOHAppy Land」限量珍藏卡　 「OOHAppy Land」限量珍藏卡　 Anson Lo「OOHA海底世界」限量珍藏卡 Anson Lo「OOHA海底世界」限量珍藏卡 Anson Lo「OOHA海底世界」限量珍藏卡 Anson Lo「OOHA海底世界」限量珍藏卡 Anson Lo「OOHA海底世界」限量珍藏卡 Anson Lo「OOHA海底世界」限量珍藏卡 Anson Lo「OOHA海底世界」限量珍藏卡 Anson Lo「OOHA海底世界」限量珍藏卡

由即日起至2023101日期間，在指定商戶或網購平台，購買OOHA 汽水滿指定金額，即可獲得珍藏卡，珍藏卡數量有限，送完即止。每張珍藏卡均贈送一次抽獎機會，只要登入COKE+活動網站，掃描珍藏卡背後的 QR Code，即有機會贏取限量版「OOHA World」驚喜禮盒，內有Anson Lo簽名限量版「OOHA World」證書 ，或首次登場限量版特大珍藏卡（每張10厘米乘14厘米）一套，所有禮品即抽即獎，集齊愈多珍藏卡愈大機會中大獎。

購買OOHA 汽水滿指定金額，即可獲得珍藏卡，珍藏卡數量有限，送完即止。 「OOHA World」限量珍藏卡可即時抽獎贏走禮品。
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驚喜第2重：「OOHA World」海陸空插畫走入現實 AR濾鏡打卡獲驚喜禮品

品牌全新廣告今天起陸續登場，《OOHA World》首次登上維港大廈幕牆，將熟悉景致變成巨型OOHA夾公仔機。超過一百架巴士車身廣告將加入玩味元素，部分路線巴士椅背更加入《OOHA® World》插畫背包設計廣告。中環站大堂變身成OOHA雙重口味外太空，當然不少得港鐵站廣告。

「OOHA World」維港大廈幕牆 中環站大堂變身成為OOHA雙重口味外太空。 「OOHA World」巴士廣告 「OOHA World」巴士廣告 港鐵站廣告

廣告更有隱藏玩法，透過OOHA中環站專區或巴士椅背廣告QR Code登入活動網站，將「OOHA 雙重口味宇宙」帶入現實環境，以 AR（虛擬實境）技術與《OOHA World》插畫互動，發揮打卡創意，為每個等人或搭車的沉悶時刻，加入驚喜元素，完成後更可獲得便利店港幣2元優惠券一張。

AR濾鏡打卡 AR濾鏡打卡

驚喜第3重：OOHA 限量精品　

最後一重驚喜，OOHA特別推出限量精品供，精品沿用 Craig & Karl 風格。由202391日至1031日期間，只要在指定超級市場或油站，購買任何OOHA滿指定金額，即可換購OOHA 多用途袋或斜孭袋，禮品數量有限，送完即止。

OOHA 限量精品免費換領　

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