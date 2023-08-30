神徒留意｜OOHA推Anson Lo限量珍藏卡 玩AR濾鏡打卡獲驚喜禮品

神徒注意｜《OOHA World》推2套16款Anson Lo限量珍藏卡 玩AR濾鏡打卡獲驚喜禮品

汽水品牌OOHA早前推出以Craig & Karl風格，創作名為《OOHA World》之畫作，加上品牌大使盧瀚霆Anson Lo@MIRROR 造型照，成為打卡熱點。品牌再度推出《OOHA World》三重賞，推出2套16款「OOHA World」Anson Lo限量珍藏卡，珍藏卡不但具有收藏價值，更可即時抽獎贏走禮品！

驚喜第 1 重： 2 套 16 款「 OOHA World 」限量珍藏卡 《OOHA World》兩套珍藏卡分別以「OOHAppy Land」及「OOHA海底世界」為主題，每個主題各有8款，拼湊出上天下海的概念。「OOHAppy Land」帶大家飄浮於Craig & Karl創作的藍天白雲下，幻想和Anson Lo與不同水果及驚喜口味互相碰撞；或是跟著Anson Lo探索「OOHA海底世界」。珍藏卡不但有收藏價值，更可即時抽獎贏走禮品。

由即日起至2023年10月1日期間，在指定商戶或網購平台，購買OOHA 汽水滿指定金額，即可獲得珍藏卡，珍藏卡數量有限，送完即止。每張珍藏卡均贈送一次抽獎機會，只要登入COKE+活動網站，掃描珍藏卡背後的 QR Code，即有機會贏取限量版「OOHA World」驚喜禮盒，內有Anson Lo簽名限量版「OOHA World」證書 ，或首次登場限量版特大珍藏卡（每張10厘米乘14厘米）一套，所有禮品即抽即獎，集齊愈多珍藏卡愈大機會中大獎。

驚喜第 2 重：「 OOHA World 」海陸空插畫走入現實 玩 AR 濾鏡打卡獲驚喜禮品 品牌全新廣告今天起陸續登場，《OOHA World》首次登上維港大廈幕牆，將熟悉景致變成巨型OOHA夾公仔機。超過一百架巴士車身廣告將加入玩味元素，部分路線巴士椅背更加入《OOHA® World》插畫背包設計廣告。中環站大堂變身成OOHA雙重口味外太空，當然不少得港鐵站廣告。

廣告更有隱藏玩法，透過OOHA中環站專區或巴士椅背廣告QR Code登入活動網站，將「OOHA 雙重口味宇宙」帶入現實環境，以 AR（虛擬實境）技術與《OOHA World》插畫互動，發揮打卡創意，為每個等人或搭車的沉悶時刻，加入驚喜元素，完成後更可獲得便利店港幣2元優惠券一張。

驚喜第 3 重： OOHA 限量精品 最後一重驚喜，OOHA特別推出限量精品供，精品沿用 Craig & Karl 風格。由2023年9月1日至10月31日期間，只要在指定超級市場或油站，購買任何OOHA滿指定金額，即可換購OOHA 多用途袋或斜孭袋，禮品數量有限，送完即止。