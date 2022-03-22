禁飛令解除｜未來數月熱門外遊目的地 東京僅排第二？

香港政府昨日(21日)宣布，將由4月1日起取消9個國家「禁飛令」，包括澳洲、加拿大、美國、英國、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、尼泊爾，意味大家去外國旅行又邁進一步。Expedia今日發表2022年《假期缺乏研究報告》，向來喜歡去旅行的香港人，在全球16個受訪地區當中，是「假期缺乏指數」最低的地區之一，緊隨台灣和泰國之後位列第3。

疫情造就本地度假「新常態」

香港人的假期缺乏指數自2019年達到頂峰（70%）後，指數連續兩年出現下降趨勢，反映港人在面對超過兩年的旅遊限制下，展現的強大適應力及韌性。

調查指，疫情期間，staycation以及本地遊已被港人默認為取代舊有度假形式的「新常態」，調查中四成受訪者表示最近一次度假為staycation。過半（51%）受訪者則表示他們曾在過去6個月內，在本地以某種形式度假；而五分之一（20%）受訪者更表示他們在此調查進行時的一個月内曾經度假。是次調查中所得的多項數據均引證大部分港人逐漸適應並接受留港度假的常態，僅三成（31%）受訪者表示他們上一次度假於疫情之前。