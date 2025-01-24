福岡人龍麵包店MOROPAIN登陸尖沙咀 $20起食出爐麵包 4款香港獨家新品 必食提拉米蘇蜜瓜包

香港近幾個月特別多麵包店開業，近日來自日本福岡的人龍麵包店MOROPAIN就選擇加入戰團，選址尖沙咀開設首間海外分店。除了為香港客人帶來多款人氣產品以及得獎麵包外，更有4款香港獨家新品推出，當中必試結合日本店人氣 NO.1 的日式蜜瓜包的提拉米蘇蜜瓜包，外脆內幼滑，店舖將於1 月 26 日起正式營業，大家一於bookmark定日子幫襯啦！

如果有去過福岡旅遊，大概都有聽過這間人氣麵包店MOROPAIN，品牌成立於2014年，由屢獲殊榮的得獎麵包師 諸永裕士 主理。店舖一直以高質麵包嬴盡口碑，去年更創下排隊 3 小時的人龍紀錄，絕對是麵包迷必試的高質麵包店！ MOROPAIN成立以來推出過超過 300 款麵包，而日本福岡店每日恆常供應約 80 至 100 款麵包，今次香港店開業則精選了約40款日本人氣產品，價錢由$20起，包括人氣 NO.1的日式蜜瓜包、在第 20 屆的「加州葡萄乾大賽」贏得日本第一的葡萄園蜂蜜軟麵包、調理包系列人氣 No.1的熱狗以及多達5款口味的日式蛋撻系列，款款都值得一試！

4款香港獨家新品

除了日本人氣產品外，創辦人兼總廚諸永裕士更特別為香港店準備了4款獨家新品。日式蜜瓜包是日本店的人氣 NO.1，香港店則新增了朱古力口味($32)，入口富朱古力香味，甜度適中，加上軟熟的口感，貼合香港人口味。

還有以港式菠蘿油為靈感的「提拉米蘇蜜瓜包系列」，分別有兩個口味 －「日式提拉米蘇蜜瓜包($48)」以朱古力蜜瓜包夾着原味的提拉米蘇，用馬斯卡彭芝士 (Mascarpone) 製成如絲細滑的忌廉芝士；另一個口味為「抹茶提拉米蘇蜜瓜包($52)」，用原味蜜瓜包夾着抹茶味的馬斯卡彭忌廉，抹茶味香醇突出。提拉米蘇蜜瓜包限量供應，每日每款限定 20 個，售完即止。

最後同為香港店獨家的法式蝴蝶甜酥($24)亦值得一試，將法式傳統甜酥 Kouign Amann 造型改成扁身，外形精緻，吃起來酥香鬆化。

MOROPAIN

地址：尖沙咀加連威老道 29 號信基商業中心地下 A 及 B 舖

營業時間：1 月 26 日起 8:30am -8pm *大年初一 (1 月 29 日休息一天)

購買須知：每位客人限購麵包 6 個，而提拉米蘇蜜瓜包系列每人限購一個。