福岡旅遊｜日本超人氣貓島「相島」貓奴一生必訪天堂景點 前往交通＋巴士船班時間＋飲食全攻略

近年很多香港人喜歡去日本福岡旅行，除了去購物和飲飲食食，貓奴千萬不要錯過今次要介紹的「貓島」相島！相島位於福岡縣外海的小島，是日本最受歡迎的貓島之一，曾被CNN評選世界六大貓島，聽說島上貓的數量比居民還要多，是貓奴一生必訪天堂景點！

福岡旅遊｜貓島「相島」交通方法

日本有很多大大小小的貓島，大部分遠離繁囂，位置較為偏遠。相島位於福岡縣新宮町，由福岡博多車站出發需約一小時左右車程，先從博多車站搭乘JR鹿兒島本線往「JR福工大前站」下車，再在Family Mart便利店門前的巴士站轉乘專線巴士「相島線（1線路）」，抵達新宮港再坐渡輪就可以到達。