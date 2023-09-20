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生活
2023-09-20 11:55:00

福岡旅遊｜日本超人氣貓島「相島」貓奴必訪景點 前往交通＋巴士船班時間＋美食攻略(有片)

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福岡旅遊｜日本超人氣貓島「相島」貓奴必訪景點 前往交通＋巴士船班時間＋美食攻略(有片)

福岡旅遊｜日本超人氣貓島「相島」貓奴必訪景點 前往交通＋巴士船班時間＋美食攻略(有片)

近年很多香港人喜歡去日本福岡旅行，除了去購物和飲飲食食，貓奴千萬不要錯過今次要介紹的「貓島」相島！相島位於福岡縣外海的小島，是日本最受歡迎的貓島之一，曾被CNN評選世界六大貓島，聽說島上貓的數量比居民還要多，是貓奴一生必訪天堂景點！

福岡旅遊｜貓島「相島」交通方法

日本有很多大大小小的貓島，大部分遠離繁囂，位置較為偏遠。相島位於福岡縣新宮町，由福岡博多車站出發需約一小時左右車程，先從博多車站搭乘JR鹿兒島本線往「JR福工大前站」下車，再在Family Mart便利店門前的巴士站轉乘專線巴士「相島線（1線路）」，抵達新宮港再坐渡輪就可以到達。

碼頭裡面的貓優哉游哉 福岡旅遊｜貓島「相島」交通方法 碼頭附近好多貓！ 抵達新宮港再坐渡輪就可以到達。
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福岡旅遊｜貓島「相島」全島近200隻貓貓

相島在2013年時曾被美國媒體CNN評選比為世界五大貓島之一，全長約7.5公里，四面環海，道路平坦易行，約兩小時就能走完，大家可以依著海岸線散步，適合安排作半日遊行程。貓咪數量方面，島上有近200隻貓，在街道上隨意自由走動。雖然島上規定禁止遊客餵貓，但貓奴山長水遠來到都不會失望，因為這裡大部分貓貓都喜歡親近人類，不單可以任摸，更會主動走過來撒嬌，場景非常治癒！

按此可查閱貓島官方網站

道路平坦易行，約兩小時就能走完，大家可以依著海岸線散步 場景非常治癒！ 相島在2013年時曾被美國媒體CNN評選比為世界五大貓島之一，全長約7.5公里 道路平坦易行，約兩小時就能走完，大家可以依著海岸線散步

福岡旅遊｜貓島「相島」餐廳飲食

如果想找地方吃飯休息，相島島上亦有幾間餐廳，分別為居酒屋、刺生定食、日式洋食以及咖啡輕食，質素都不錯。記者推介去「洋風食堂」吃午餐，餐廳設於住宅群之中，空氣瀰漫著小島懶洋洋的溫馨氣氛。餐牌主要供應意粉和焗飯，價錢相宜，老闆熱情好客，店內還有兩隻店貓陪伴客人用餐，令人難忘。碼頭附近的「相島案內所」旁邊也有商店，有賣相島的紀念品，亦設有捐款箱，大家離開之前不妨入去看看吧。

洋風食堂

地址：福岡縣糟屋郡新宮町相島1310

鳴謝：SONY HK

記者推介去「洋風食堂」吃午餐，餐廳設於住宅群之中，空氣瀰漫著小島懶洋洋的溫馨氣氛。 餐牌主要供應意粉和焗飯，價錢相宜，老闆熱情好客 店內還有兩隻店貓陪伴客人用餐 店內還有兩隻店貓陪伴客人用餐
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前往貓島相島的常見問題

日本貓島相島在哪裡？

日本貓島相島最受歡迎的貓島之一，相島位於福岡縣新宮町，在2013年時曾被美國媒體CNN評選比為世界五大貓島之一，全長約7.5公里，四面環海，道路平坦易行，約兩小時就能走完。詳情按此

如何去日本貓島相島

福岡博多車站出發需約一小時左右車程，先從博多車站搭乘JR鹿兒島本線往「JR福工大前站」下車，再轉乘專線巴士「相島線（1線路）」，抵達新宮港再坐渡輪就可以到達。詳情按此

前往貓島相島的巴士及船班時間？

官網已為旅客整理好巴士及船班時間，一天共有5班，最遲離開相島的船於下午5時開出。詳情按此

巴士對應船班往來相島的時間表 巴士對應船班往來相島的時間表

日本貓島相島有甚麼特別

相島島上有近200隻貓，在街道上隨意自由走動，遊客可以隨意摸貓，它們亦很親近人類。詳情按此

貓島相島上的貓群位置在哪裡？

貓群主要聚集在相島案內所、港口附近的若宮神社、南邊沿海道路上與住家旁，不過貓貓亦會跟著人群。詳情按此

日本貓島相島有甚麼規矩要遵守？

相島島上規定禁止遊客餵貓，但貓貓都很親近人類，不單可以任摸，更會主動走過來撒嬌。詳情按此

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