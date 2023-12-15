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生活
2023-12-15 15:49:47

福岡旅遊｜開箱福岡新溫泉酒店宮若虎の湯 全客房設獨立溫泉/豪華自助早晚餐 每晚最平人均港幣$850起

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福岡旅遊｜開箱福岡新溫泉酒店宮若虎の湯 全客房設獨立溫泉/豪華自助早晚餐 每晚最平人均港幣$850起

福岡旅遊｜開箱福岡新溫泉酒店宮若虎の湯 全客房設獨立溫泉/豪華自助早晚餐 每晚最平人均港幣$850起

去日本旅行，當然要找一晚住溫泉酒店，好好休息順便感受日本風情。今次記者帶大家開箱福岡新開幕的溫泉酒店—宮若虎の湯，全部客房都設有獨立溫泉，每晚最平人均只需港幣$850

 

鳴謝：福岡縣香港事務所

採訪、攝影：Kristy

宮若虎の湯位於福岡縣官若市，由博多站前往需要約一個多小時。酒店於2021開幕，附近有多個高爾夫球場，因此吸引不少當地人打完球再到此「一泊二食」。記者入住當天亦看到有不少韓國旅客，人氣相當高。

酒店一共有44間房，分為8種不同房型，包括單人、雙人、3人及4人房，最多可容納5人，無論是情侶、朋友及家庭遊都非常適合。大堂提供免費入住用品，如牙刷、牙膏、茶包、咖啡Drip Bag等，更有護膚品可以領取。旁邊亦有多部自動販賣機及小商店，售賣福岡特產，如蜜桔汁、蔥油、官若米及檸檬等，買來當手信亦不錯。

宮若虎の湯 大堂有附近地圖 大堂提供免費入住用品 咖啡Drip Bag 自動販賣機 免費飲料區 小商店售賣福岡特產 蜜桔汁 官若米 官若檸檬

今次記者入住三人房，最多可容納三名成人，一名小童。客廳空間充足，放有小桌子及沙發，旁邊就有三張大床。除了提供免費支裝水外，雪櫃更有入住人數的啤酒、綠茶及和菓子，全部都是免費領取；洗手間亦有POLA的卸妝、洗面及護膚品，非常貼心。

而最大賣點當然是獨立溫泉，每間房都配備。採用源泉流動水，每天會排空浴缸的水，在清掃浴缸後再更換新的溫泉水，保證衛生。溫泉水質為單純弱放射能泉，對輕度高血壓、糖尿病、類風濕等都非常有幫助。不過獨立溫泉的尺寸不大，最多只可以坐一個人。

三人房 入住即有免費啤酒、綠茶及和菓子 獨立溫泉 獨立溫泉 獨立溫泉 POLA用品 洗手間設備齊全

入住可以選擇「一泊二食」方案，均為自助餐形式：早餐提供日式及西式，必食即叫即整梳乎厘班戟，味道媲美專門店。大家亦可以自行添加不同水果及果醬。而晚餐則有不同炸物、刺身、和牛等，更可以自製九州拉麵，提供麵條、叉燒及不同配菜。甜品方面有超濃厚牛乳雪糕，以阿部牧場的牛奶製成，奶味濃郁；另有小朋友最愛的棉花糖機。

以雙床客房為例，最平每人15,350日圓起，即約港幣$850，能夠享用獨立溫泉及自助早晚餐，可說是物超所值。將會去福岡的你不妨考慮一下！

地址：644-2 Otono, Miyawaka, Fukuoka 822-0131, Japan

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餐廳提供自助早晚餐。 餐廳提供自助早晚餐。 餐廳提供自助早晚餐。 自助早晚餐選擇豐富。 自助早晚餐選擇豐富。 日式烏冬 早餐必食即叫即整梳乎厘班戟。 早餐必食即叫即整梳乎厘班戟。 茶碗蒸 各式炸物 各式炸物 魚生飯 咖啡機 超濃厚牛乳雪糕 刺身及壽司 自製九州拉麵 自燒串燒 棉花糖機 Kids Corner
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