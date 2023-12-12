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生活
2023-12-12 18:00:00

福岡美食懶人包 博多車站全新手信街 超人氣豬骨拉麵+虹吸式七節拉麵/創意串燒(有片)

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福岡美食懶人包 博多車站全新手信街 超人氣豬骨拉麵+虹吸式七節拉麵/創意串燒

福岡美食懶人包 博多車站全新手信街 超人氣豬骨拉麵+虹吸式七節拉麵/創意串燒

日本向來都是香港人另一個「鄉下」，自開關而來，不少航空公司都推出大量日本平機票。今次就帶大家飛到福岡，介紹介紹3間人氣餐廳，有齊拉麵及串燒，絕對是大滿足！

鳴謝：福岡縣香港事務所

採訪、攝影：Kristy

大重食堂

地址：福岡市中央区今泉1丁目1223

拉麵吃得多，虹吸形式的拉麵又吃過沒有？這間「大重食堂」鄰近天神南站，步行約5分鐘就到，位置方便。主打以獨特虹吸式製法製作湯底，將平時用來裝咖啡的虹吸壺，變成裝載拉麵高湯。再用上鰹節、牛節、豚節、雞節、河豚節、鯖節、 鰯節等「七節」，即經風乾後的肉碎與昆布熬製而成。運用蒸氣將湯底吸上裝著七節的上壺，保證100%都是精華。

基本七節拉麵 (¥850)一碗配有紫菜、蔥、叉燒及溏心蛋，用上幼麵，質地煙韌亦非常掛湯。叉燒即叫即燒，一口咬下充滿焦香及油香。湯底雖然看上去比較清晰，但味道超濃郁，每一滴都是精華。另有沾麵 (¥1,300)讓大家選擇，使用粗麵，帶有蒜油香。臨走更可以在門口拿七節飯素回家，每人只限一包！

基本七節拉麵 (¥850) 沾麵 (¥1,300) 大重食堂主打以獨特虹吸式製法製作湯底。 運用蒸氣將湯底吸上裝著七節的上壺。 大重食堂主打以獨特虹吸式製法製作湯底。 叉燒即叫即燒。 湯底雖然清澈但味道濃郁，每一滴都是七節精華。 沾麵 (¥1,300) 大重食堂鄰近天神南站。 臨走更可以在門口拿七節飯素回家。

大砲ラーメン

地址：福岡県久留米市通外町11-8

來到福岡怎可以不吃豬骨拉麵呢！帶大家來到另一間超人氣拉麵店—大砲ラーメン，位於久留米市，已經有70年歷史。記者到訪當天有不少連東京都知事小池百合子都來吃過，可見質素有一定保證

它的賣點就是將舊湯底加入新湯底，猶如港式滷水一樣，越熬越入味。更使用「低加水」直麵，令麵條更吸湯汁。必食「拉麵set(¥1,040)，有齊舊式及新式拉麵兩款。湯底味道特濃，更帶有一陣豚臭味。其中舊式拉麵加入豬油渣，邪惡度十足。吃得辣的你都可以點這款「大砲特製ピリ辛マー油効いたラーメン」(¥830)，湯底呈米白色，香辣之餘又帶豬骨香。

大砲ラーメン已經有70年歷史。 大砲ラーメン已經有70年歷史。 必食「拉麵set」(¥1,040)，有齊舊式及新式拉麵兩款。 舊式拉麵加入豬油渣。 餃子 ¥500/10隻 大家亦可以買回家自己煮來吃。 連東京都知事小池百合子都來吃過。

やきとり雄源

地址：福岡県久留米市螢川町1-13

久留米市為日本居酒屋最高密度的地區，晚上處處可以聞到濃濃的燒烤香氣。「雄源串燒」於疫情時開幕，超受本地人歡迎。設吧台區及個室，大家可以選擇坐在吧台前親眼看著廚師料理，面前的玻璃櫃亦可以看到到準備好的食材。

除了一般串燒之外，這裡最有名就是「原始燒」，主打海鮮，有齊不同魚類。將食材放在「囲爐」燒30-40分鐘，完美保留食材的原汁原味。必食超巨型燒蝦，足足有整隻手臂一樣長，更非常多肉多汁，海鮮控非常值得一試！

另外它們的豚肉燒都非常出色，包有不同材料，如粟米筍、露筍、蒜頭、韭菜番茄、生菜等，大大減低豬肉的油膩感，令人忍不住一口接一口！記者推薦必食豚肉年糕串，將平時常見的團子包在五花肉裡，外脆內煙韌。鹹香十足的五花肉配上香甜軟糯的團子，居然吃出了一陣陣豬肉乾的味道，絕對必點之選。

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有各式各樣創意串燒。 記者推薦必食豚肉年糕串！ 炸蘿蔔 豚肉燒包有不同材料，如粟米筍、露筍、蒜頭、韭菜番茄、生菜等zd1 豚肉燒包有不同材料，如粟米筍、露筍、蒜頭、韭菜番茄、生菜等zd1 豬軟骨串 必食超巨型燒蝦，足足有整隻手臂一樣長。 「原始燒」即是將食材放在「囲爐」燒30-40分鐘，完美保留食材的原汁原味。 「雄源串燒」於疫情時開幕，超受本地人歡迎。 「雄源串燒」設吧台區及個室 「雄源串燒」設吧台區及個室

いっぴん西通り

去旅行當然少不了買手信環節，全新手信街「いっぴん西通り」位於博多車站，106日才開幕，集齊多間九州初登場手信品牌，如BUTTERSTokyo Cheese Cavery及三日月屋等。當中包括日本全國首間「IM LILY」，必買BUTTER NUTS CAKEBUTTER SANDWICH，每日數量限定，店員建議大家最好中午前就去買，免得撲空！

いっぴん西通り集齊多間九州初登場手信品牌。 いっぴん西通り集齊多間九州初登場手信品牌。 いっぴん西通り集齊多間九州初登場手信品牌。 いっぴん西通り集齊多間九州初登場手信品牌。 三日月屋 BUTTERS 甜王士多啤梨牛油蛋糕 I’M LILY BUTTER SANDWICH
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