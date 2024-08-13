福岡親子酒店推介：福岡海鷹希爾頓飯店 足不出戶食買玩

日本福岡可說是親子遊的熱門地點之一，正值暑假，當地更是幾步路就聽到廣東話的程度！帶著小朋友出遊，當然想找到一間交通既方便，又多設施的酒店，連鎖酒店品牌便是最安全的選擇之一。以下介紹的酒店，不但屬五星級酒店品牌，且鄰近鐵路，更有齊健身室、室內外游泳池等設施，亦連接大型商場。保證足不出戶，留在酒店周圍都能滿足大小朋友食買玩要求！

一家四口首次跟朋友出遊，由於同行小朋友多，特意選址親子遊熱點福岡，雖然有老友義務車出車入，但交通方便也是考慮因素之一，加上家人偏好五星級連鎖酒店品牌，於是選擇了福岡海鷹希爾頓飯店，位置鄰近唐人町鐵路站（步行約20分鐘），距離福岡機場也不過10分鐘左右車程，樓下亦有巴士站，可到天神及博多等熱門購物商圈，可謂相當方便！

抵埗後，甫進入酒店check in，迎賓大堂空間闊落，樓底勁高，吊燈裝飾大氣美觀，打卡一流！酒店大堂亦連接商場，有齊藥妝、購物，甚至夾公仔舖和貼紙相機商店，且有一間Familymart便利店，可供購買補充品甚至手信。等待入房期間亦可帶小朋友逛逛街、夾公仔等，不怕無聊。

是次一家四口同住一間行政雙床套房，特意加了床，房間擺放3床後仍有不少空間，有梳化、茶几，比東京的酒店大得多！房間亦可看到海景，景觀優美。預訂房間時有訂早餐，自助形式的早餐非常豐富，有中式點心、白粥，也有西式的芝士、麵包、pancake、勁滑炒蛋；當然少不了日式的即製飯糰（博多名產的明太子口味，好食！），由師傅站在你面前即握，感覺特別。另有納豆、山藥泥，肉類、蔬菜等，以及多種飲品任飲，早餐而言選擇勁多，相當豐富。

作為五星級連鎖酒店品牌的希爾頓，當然不少得健身室及游泳池等設施，酒店5樓有游泳池，室內外共有3個池，但帶同小朋友只能到戶外，前台會提供毛巾及儲物格鎖匙，另外在場買泳衣、水泡等，我們自備了一個車車水泡，員工也主動幫小朋友充氣！儲物後走一段路才到達泳池，不能穿鞋踩落被陽光曬過的地面有點燙，也稍微有點沙石，感覺不太乾淨，但勝在池水清澈，連同陽光拍照非常好看，小朋友就這樣浮在水面也玩得好開心！

稍作安頓又是時候出發醫肚，酒店連接福岡巨蛋棒球場，也有數間食店如KFC、拉麵店等，但沒有演出的日子休息。沿著棒球場走5分鐘路程，即到達另一個大型商場「MARK IS 福岡 Momochi」，有齊超級市場、Uniquo、GU等大型連鎖商店，也有多間食肆及Food court等，當中集中、西、日、韓美食，有壽司、有居酒屋、也有牛扒及韓燒等，更有一間「九龍點心」，甚有香港風味！第一餐我們選擇了連鎖的「金澤まいもん壽司」迴轉壽司，刺身相當新鮮，海膽入口香甜，好食！另有烏冬、茶碗蒸等熟食供小朋友選擇，再來一個巴斯克蛋糕作飯後甜品，小朋友勁滿足！

食飽飽後家人出發購物，小朋友也有活動，商場內不同範圍均有供小朋友玩樂的空間，不過一張軟墊也足夠孩子跑來跑去打關斗，也認識到幾個日本小孩，言語不通也能握握手做朋友。商場2樓及3樓更有「Ninja park」、「兒童遊戲場 あそびパーク+」，設有攀爬架、吊環、波波池、滑梯等，供不同年齡小朋友放電。另有電影院及遊戲機中心，有得打機、扭蛋等，大小朋友都啱玩。玩到悶，旁邊另一個商場「Boss E Zo Fukuoka」亦有「Sanrio角色Dream!ng公園」、福岡Teamlab，以及樓高8層的大型滑梯等，留在酒店附近也夠玩幾天！