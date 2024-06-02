福布斯亞洲精英榜香港新銳藝術家趙綺婷深圳首個個展《𣊬間》

「瞬間」其詞意通常是形容極短的時間，或者說一眨眼的工夫。用它作為綺婷深圳首次個展的主題，是因為她的作品正是通過對事物瞬間形象和場景的捕捉，來表現香港青年藝術家對AI時代的事物和人的認識與感受。在AI時代，技術為我們帶來便捷和創新，而藝術更賦予了技術內涵與溫度。綺婷這個AI時代的青年藝術家，面對全新的人工智慧生成圖像的世界，面對數位圖像生成技術的挑戰，激發了她對虛擬數位圖像生成與架上繪畫的筆觸、肌理等繪畫語言和風格的交融與探索。

表現年輕一代在審美上新的追求和探索

綺婷善於從不同的城市空間和時間瞬間中擷取靈光，在AI時代語境下，表現出年輕一代在審美上新的追求和探索。其作品不僅從現實層面展示了多元文化交融的城市瞬間和片斷，更揉入了自已內心情感與體驗。在具體的創作中，綺婷一方面堅持對筆觸、肌理等繪畫固有的物質性的運用，另一方面面對正在飛速反覆運算的虛擬數位圖像生成技術的挑戰，她則嘗試在二者之間，探討架上繪畫在AI時代存在的價值和意義。她通過獨具一格的數位圖元和繪畫塊面構成的類似馬賽克的繪畫語言，解構當代城市景觀、街道和商業招牌的視覺韻律，探索AI時代城市景觀中傳統與現代、虛擬和現實的關係，探尋城市、社會和人文的變化與平衡。她的很多作品通過對城市景觀進行解碼，並將抽象化的數位圖元元素，融入到繪畫塊面中，使每個塊面都代表著不同的力量和內涵。同時，正是這種通過類似馬賽克的數位圖元和繪畫塊面的手法，減少對具體的城市景觀的描摹，也使她的畫面呈現出一種虛幻的感覺，讓觀眾可以迅速地感受到不同作品的靈性與魅力，給觀者一種恰到好處的畫外意象。