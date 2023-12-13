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生活
2023-12-13 13:15:12

禮盒推介｜和民 x SDGs 限量慈善禮盒$109/盒 限量80份！總值HK$300美食優惠券

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和民 x SDGs 限量慈善禮盒 援助發展中國家兒童就學及生活 限量80份！總值HK$300 美食優惠券

和民 x SDGs 限量慈善禮盒 援助發展中國家兒童就學及生活 限量80份！總值HK$300 美食優惠券

今年聖誕，如果打算為親朋好友送上禮盒祝福，不妨考慮一下由和民集團推出的限量慈善禮盒。和民為支持 SDGs 可持續發展項目，由 2023 年 12 月 18 日起推出限量「和民 x SDGs限量慈善禮盒」，當中更有來自和民農場及和民森林出產的禮品，以及超過總值HK$300 的美食優惠券，現凡購買「和民 x SDGs 限量慈善禮盒」或惠顧和民農場期間限定商品，集團便會將收益中的 3.17%捐贈給 SAJ，幫助有需要的兒童，為聖誕佳節增添意義！

和民 x SDGs 限量慈善禮盒

和民 x SDGs 限量慈善禮盒

和民 x SDGs禮盒限量80份

來自日本的和民集團向來著重為食客供應安全安心的美食，同時熱心於環保，多年來在日本舉行植樹活動、與特定的非營利組織School Aid Japan (SAJ)協作援助發展中國家的兒童就學及生活。由 2023 年 12 月 18 日起，和民推出限量 80 份的環保禮盒(HK$109)，禮盒內包括來自和民農場的番茄汁 500ml (1 支)、和民森林樹木製造的木筷子(1 對)，以及 6 款總值超過 HK$300的居食屋「和民」、饗和民及意粉狂熱 PASTAHOLIC 優惠券，非常實用！

和民及饗和民期間限定番茄餐點

由 2023 年 12 月 7 日至 2024 年 3 月上旬，居食屋「和民」及饗和民推出多款使用和民農場番茄汁製作的番茄鍋、番茄燒鍋及番茄梳打，讓大家盡情享用來自和民農場種植的番茄原味道！

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