禮盒推介｜皇玥全新香港故事系列 米芝蓮星級團隊炮製7款禮盒 蜂巢蛋卷/伯爵茶蝴蝶酥/杏仁脆條$108起

踏進暑假，不少人都正計劃到外地旅遊探親，如果想買香港特色手信比外國親友，不妨考慮下皇玥全新推出的香港故事系列！品牌今次一口氣推出7款禮盒，由米芝蓮星級團隊聯同兩位餅藝大師 — 葉永華大師傅及黎永冠大師傅誠意製作，並以維港帆船、電車叮叮等香港代表性建築和文化特色作為包裝上的圖案，送禮自用皆宜！
必買手信禮盒 皇玥全新香港故事系列
今次新推出的「全新香港故事系列」，單是禮盒包裝已經相當有特色，由皇玥的設計團隊精心親手繪製，畫上10 大最受旅客歡迎的代表性建築和文化特色 : 維港帆船、雙層巴士、電車叮叮、懷舊招牌、雪糕車等，再配上香港著名的地標建築物，如大佛、會展、中環街市等。另外，紙盒的設計可以連成一線，更能拼湊出一幅滿載香港昔日情懷的「全景圖」。
皇玥米芝蓮蝴蝶酥
皇玥的米芝蓮蝴蝶酥向來口碑好，由米芝蓮星級團隊精選世界各地頂級材料，揉合工藝與創意誠意製作。品牌特選頂級的天然牛油，牛油香味自然濃郁，質感綿滑細緻。加上選用頂級小麥粉，經過多年不斷改良配方，炮製出獨特的酥脆口感，牛油酥皮香口滋味！原味蝴蝶酥（$138 ／16 件裝）嚴選的優質法國牛油，配以由水皮(麵團)和油皮(牛油)互相反覆折疊、擀壓超過數以百次而搓成的蝴蝶酥酥皮，加上多重烘焗的火候控制，牛油香味馥郁，口感酥鬆。心水推介伯爵茶蝴蝶酥（$108 ／12 件裝），採用兩種不同大小的上等伯爵茶茶葉製作，入口茶香突出，味道清新。
皇玥酥脆蜂巢蛋卷/伯爵茶蛋卷
蜂巢蛋卷（$108/12 件裝）採用古法炮製，精研數十道繁複工序，堅持不添加任何人工色素和化學添加劑，選用法國天然牛油、鮮雞蛋等新鮮天然食材，蛋卷呈蜂巢狀，入口咬開超酥鬆，蛋香濃郁，口感層次非常豐富！另外更有伯爵茶蛋卷（$108/12 件裝），選用英國茶葉，採用隔水加熱的方式,燉煮超過 5 小時，將萃取的茶香精華融入蛋卷,滿口都是茶的清香。還有杏仁脆條（$148），採用天然牛油，以獨特的製法，反覆摺疊出數百層的酥皮，再加入原粒磨碎的優質杏仁，層層酥皮內，濃郁的牛油香味夾雜著杏仁獨有香味，清香酥脆、層次分明。
香港故事系列現已於 7 間皇玥指定門店及網上商店推出:尖沙咀旗艦店、佐敦店、旺角店 、 銅鑼灣駱克道 、 中環街市店 、 山頂廣場店 、 東薈城店 。
皇玥網上商店：https://shop.ipastry.com.hk/