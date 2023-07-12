禮盒推介｜皇玥全新香港故事系列 米芝蓮星級團隊炮製7款禮盒 蜂巢蛋卷/伯爵茶蝴蝶酥/杏仁脆條$108起

踏進暑假，不少人都正計劃到外地旅遊探親，如果想買香港特色手信比外國親友，不妨考慮下皇玥全新推出的香港故事系列！品牌今次一口氣推出7款禮盒，由米芝蓮星級團隊聯同兩位餅藝大師 — 葉永華大師傅及黎永冠大師傅誠意製作，並以維港帆船、電車叮叮等香港代表性建築和文化特色作為包裝上的圖案，送禮自用皆宜！

必買手信禮盒 皇玥全新香港故事系列

今次新推出的「全新香港故事系列」，單是禮盒包裝已經相當有特色，由皇玥的設計團隊精心親手繪製，畫上10 大最受旅客歡迎的代表性建築和文化特色 : 維港帆船、雙層巴士、電車叮叮、懷舊招牌、雪糕車等，再配上香港著名的地標建築物，如大佛、會展、中環街市等。另外，紙盒的設計可以連成一線，更能拼湊出一幅滿載香港昔日情懷的「全景圖」。