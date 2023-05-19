禾輋廣場化身日本夏祭現場 聯乘日清湖池屋邊玩邊食迎初夏

日本作為港人其中一個旅遊熱點，相信不少人都知道當地每年夏天都會舉辦大大小小的夏日祭典、煙火大會。踏入初夏，不用出國一樣可以感受到熾熱氣氛！即日起至6月25日，領展禾輋廣場聯乘日本零食品牌日清湖池屋舉行「激玩祭」初夏活動，化身成為日本夏祭現場，由日清湖池屋招牌人物辣婆婆帶路，打卡影相兼玩攤位遊戲，在香港同樣可以狂歡初夏！

2 大經典攤位遊戲 與辣婆婆打卡合照贏禮品

薯片薯條這些香脆可口的零食，不論大人及小朋友都難以抗拒。是次「激玩祭」初夏活動中就設有2大經典攤位遊戲，包括「激Fun滑翔薯片」及「激Fun命中薯片」，成功闖關即可贏得限量人氣日清湖池屋零食。