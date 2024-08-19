秀茂坪12000呎室外遊樂場 免費玩2.5米高大象滑梯/烏龜跳彈床

領展旗下秀茂坪商場的戶外「幾何動樂園」近日開幕，樂園佔地近12,000呎，設置逾10種大型遊樂設施，包括2.5米高巨型大象滑梯、烏龜跳彈床及鱷魚跳飛機，有充足空間及設施讓小朋友放電！樂園設計靈感更來自獲聯合國教科文組織列入世界地質公園名錄的香港地質公園，令小朋友可以一邊玩，一邊認識香港自然環境。

以地質公園為靈感 認識香港自然風貌 位於秀茂坪商場3樓頂層戶外空間的「幾何動樂園」，期望令小朋友感受到香港地質公園特有的流紋質六角形岩柱群，特意在樂園地板上布滿排列整齊的六角形圖案，讓小朋友了解擁有六角形岩柱及海蝕洞等豐富獨特地的香港地質公園。

樂園的色調更含特別意思，樂園整體以橘色、深海藍色和大石灰色貫穿整個園區。橘色象徵秀茂坪的熱情與活力；深海藍色代表神秘和希望；大石灰色則象徵勇於冒險和挑戰自我，以繽紛色彩激發小朋友創意。

幾何動物主題設施 增加小朋友對圖形及動物認識 除了用色之外，「幾何動樂園」設計亦名乎其實以幾何動物為主題，簡約的幾何圖形塑造多個動物造型的遊樂設備，由最吸引眼球的幾何大象巨型滑梯，到嬌小玲瓏的幾何小鳥裝置擺設，透過刺激的遊樂設施，加深小朋友對幾何圖形與動物的認識。

即睇秀茂坪「幾何動樂園」重點遊樂設施： 大象飛越滑道：2.5米高滑梯，集攀爬及滑梯於一身，加強小朋友對空間感的認知。

雀鳥繩網陣：鍛煉小朋友的肌肉力量和膽量。

烏龜彈跳谷：專為幼童而設，提升協調與彈跳技能。

烏龜彈跳谷

動感平衡旋轉圈及鱷魚跳飛機：鍛煉小朋友的平衡感和探索心。

領展與VTC青年學院（國際課程）的學生合作，邀請了12位就讀職專國際文憑（設計）課程的學生參與，設計造型可愛的幾何動物雕塑，於秀茂坪商場展出。這些作品以紙張作媒介並以「幾何」為主題，設計及創作11隻造型可愛的幾何動物，並藉3D立體掃描（3D Scanning）技術將設計轉化成立體紙雕塑，給人以耳目一新的視覺體驗。