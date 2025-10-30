秋冬湯水｜冰糖燉雪梨、桃膠木瓜奶、生脈瘦肉湯等6款轉季養生必飲

踏入初秋，天氣卻沒有明顯轉涼，惟早晚氣溫較日間低一點而已。不過身體最誠實，我們的皮膚、口唇、喉嚨最先感到秋意的乾燥。皮膚及口唇可以搽滋潤霜與潤唇膏暫且得到舒緩，五臟六腑卻要靠內服滋潤湯水來潤肺去燥。以下冰糖燉雪梨、桃膠木瓜奶、生脈瘦肉湯等6款茶療及湯水，步驟簡易，功效獨到，特別適合一家大小現在飲用。