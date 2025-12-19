熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-12-19 16:52:00

秋冬護膚｜轉季皮膚變差　敏感肌如何補濕鎖水？

分享：
護膚攻略｜轉季皮膚變差　敏感肌如何捱過秋冬？

護膚攻略｜轉季皮膚變差　敏感肌如何捱過秋冬？

我們每年都經歷轉季，不過由夏入秋時，由於濕度和溫度變化，特別容易引起皮膚繃緊、痕癢、泛紅，甚至是過敏等情況，這個時候應該盡量簡化護膚程序，並改為以溫和潔膚，和補濕鎖水為主。

轉季護膚｜溫和清潔

夏天油脂分泌旺盛，寄易出油出汗，不少女生都會常用深層清潔泥膜、磨砂去角質潔面。但到乾燥的秋冬季，肌膚更易流失水分，這些潔面產品容易令皮膚感覺「掹掹緊」，因此踏入秋冬，可以改用補濕及溫和的潔面產品，亦應避免直接大力搓揉臉部。

轉季護膚｜溫和清潔

轉季護膚｜溫和清潔

轉季護膚｜避免一次過換掉整套護膚品

女生在轉季時買衫，但護膚品就要記得不要一次過換，因為這段時間也是膚質的轉換期，如果想肌膚好好適應，應避免一次過換掉整套護膚品，而是針對肌膚狀況重點更換產品，例如轉季眼周容易出現細紋，可以換成滋潤型眼霜；或逐步加入保濕型的產品，加強肌膚的水分屏障。

adblk5
轉季護膚｜避免一次過換掉整套護膚品

轉季護膚｜避免一次過換掉整套護膚品

轉季護膚｜簡化護膚程序

轉季的時候皮膚比較脆弱及不穩定，因此應該簡化護膚程序，減輕肌膚負擔。因為成分繁複的護膚品及護膚程序，反而會加重肌膚負擔，令皮膚更易敏感，對肌膚反而造成另類傷害。因此，建議採用簡單的護膚程序，主力做好保濕，必要時只用爽膚水、面霜及眼霜，同時避免成分繁複的護膚品。

轉季護膚｜簡化護膚程序

轉季護膚｜簡化護膚程序

轉季護膚｜避免接觸過敏源

轉季正值皮膚不穩定時期，要特別需要避開花粉及塵蟎等致敏源，最好每周換床單，並進行除蟎，以免引起皮膚敏感。同時建議化淡妝，以防化妝品引起的過敏，或是卸妝時磨擦，令皮膚狀態更差。

轉季護膚｜避免頻繁敷面膜

為令皮膚保持水分，不少女生都有敷面膜的習慣，但是頻繁敷面膜卻有可能影響皮膚的水油平衡，而且還會阻塞毛孔，因此一星期兩次已經足夠見效。而敷面膜時亦要注意時間，一般敷15至20分鐘即可，過渡敷面膜令皮膚沒有足夠防禦力，而太長時間更會吸走皮膚水分，造成反效果。

轉季護膚｜避免頻繁敷面膜

轉季護膚｜避免頻繁敷面膜

開暖風機皮膚易乾燥，兩大貼士+保濕食物推介｜（am730製圖） 開暖風機皮膚易乾燥，兩大貼士+保濕食物推介｜塗潤膚膏（am730製圖） 開暖風機皮膚易乾燥，兩大貼士+保濕食物推介｜濕衣服（am730製圖） 開暖風機皮膚易乾燥，兩大貼士+保濕食物推介｜保濕食物（am730製圖）
轉季容易皮膚敏感，3個護膚習慣誘發敏感｜含刺激成分的護膚品（am730製圖） 轉季容易皮膚敏感，3個護膚習慣誘發敏感｜過度清潔（am730製圖） 轉季容易皮膚敏感，3個護膚習慣誘發敏感｜醫美療程（am730製圖）

ADVERTISEMENT

登記送大埔超級城聖誕禮物🎄

ad