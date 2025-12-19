秋冬護膚｜轉季皮膚變差　敏感肌如何補濕鎖水？

我們每年都經歷轉季，不過由夏入秋時，由於濕度和溫度變化，特別容易引起皮膚繃緊、痕癢、泛紅，甚至是過敏等情況，這個時候應該盡量簡化護膚程序，並改為以溫和潔膚，和補濕鎖水為主。

轉季護膚｜溫和清潔

夏天油脂分泌旺盛，寄易出油出汗，不少女生都會常用深層清潔泥膜、磨砂去角質潔面。但到乾燥的秋冬季，肌膚更易流失水分，這些潔面產品容易令皮膚感覺「掹掹緊」，因此踏入秋冬，可以改用補濕及溫和的潔面產品，亦應避免直接大力搓揉臉部。