秋冬護膚｜轉季皮膚變差　敏感肌如何補濕鎖水？

我們每年都經歷轉季，不過由夏入秋時，由於濕度和溫度變化，特別容易引起皮膚繃緊、痕癢、泛紅，甚至是過敏等情況，這個時候應該盡量簡化護膚程序，並改為以溫和潔膚，和補濕鎖水為主。
轉季護膚｜溫和清潔
夏天油脂分泌旺盛，寄易出油出汗，不少女生都會常用深層清潔泥膜、磨砂去角質潔面。但到乾燥的秋冬季，肌膚更易流失水分，這些潔面產品容易令皮膚感覺「掹掹緊」，因此踏入秋冬，可以改用補濕及溫和的潔面產品，亦應避免直接大力搓揉臉部。
轉季護膚｜避免一次過換掉整套護膚品
女生在轉季時買衫，但護膚品就要記得不要一次過換，因為這段時間也是膚質的轉換期，如果想肌膚好好適應，應避免一次過換掉整套護膚品，而是針對肌膚狀況重點更換產品，例如轉季眼周容易出現細紋，可以換成滋潤型眼霜；或逐步加入保濕型的產品，加強肌膚的水分屏障。
轉季護膚｜簡化護膚程序
轉季的時候皮膚比較脆弱及不穩定，因此應該簡化護膚程序，減輕肌膚負擔。因為成分繁複的護膚品及護膚程序，反而會加重肌膚負擔，令皮膚更易敏感，對肌膚反而造成另類傷害。因此，建議採用簡單的護膚程序，主力做好保濕，必要時只用爽膚水、面霜及眼霜，同時避免成分繁複的護膚品。
轉季護膚｜避免接觸過敏源
轉季正值皮膚不穩定時期，要特別需要避開花粉及塵蟎等致敏源，最好每周換床單，並進行除蟎，以免引起皮膚敏感。同時建議化淡妝，以防化妝品引起的過敏，或是卸妝時磨擦，令皮膚狀態更差。
轉季護膚｜避免頻繁敷面膜
為令皮膚保持水分，不少女生都有敷面膜的習慣，但是頻繁敷面膜卻有可能影響皮膚的水油平衡，而且還會阻塞毛孔，因此一星期兩次已經足夠見效。而敷面膜時亦要注意時間，一般敷15至20分鐘即可，過渡敷面膜令皮膚沒有足夠防禦力，而太長時間更會吸走皮膚水分，造成反效果。