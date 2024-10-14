秋冬轉季衣物收納｜盤點6類常見秋冬衣物清潔貼士　衛衣/大褸/毛衣

最近天氣越來越熱，不少人都開始更換衣櫃裏的衣服，將秋冬衣服放進收納袋或箱中收好。而在收納之前，建議可以先將衣服清潔乾淨，以下就盤點6類常見的秋冬衣物清潔貼士，讓衣服可以在下一個冬天仍然保持最佳的狀態。

秋冬衣物清洗｜毛衣 不少人都會在冬天穿上毛衣，而毛衣的質地較容易變形，所以建議以手洗代替機洗。可以先在冷水浸泡10至20分鐘，然後取出擠乾水分，再放入番梘水中輕輕搓洗並用清水清潔泡泡，最後將毛衣平放在晾衣籃上，然後放在陰涼處晾乾即可。切記千萬不要將毛衣放進乾衣機烘乾，以避免因過熱而變形甚至縮水。

秋冬衣物清洗｜衛衣 有時晚間天氣稍涼，有些人會穿上衛衣當作外套擋風，屬於較遲才收納的秋冬衣物，而大部份衛衣都是棉質，相對地不算容易變形，因此使用洗衣機清洗亦無大礙。不過清洗時水溫不宜高於30度及使用中性或溫和的洗衣液，晾乾時則建議最好以平放的方式晾乾，以防止連帽位置變形。當衛衣有起毛粒的情況出現時，可以用毛粒修剪器來處理，切記不要用膠紙黏走或直接用手去除，否則會拉長纖維，令起毛粒情況加劇。

秋冬衣物清洗｜牛仔褲 牛仔褲的纖維質地獨特，因此不需要經常清洗，而清洗時可以先將牛仔褲反轉浸泡在溫水內，再放入一匙羹白醋，浸泡半小時以減少牛仔褲甩色的狀況。當水變冷時，便可以反回正面用手搓掉有污跡的地方，最後放在陰涼處晾乾即可。

秋冬衣物清洗｜大褸 冬天當然少不了穿着大褸，可以趁着收納前才清潔一次，而大褸通常都會建議選擇乾洗，或是針對重點污跡進行清洗，而晾曬時切記要避開猛烈的陽光，以防止甩色的情況出現。如果大褸的價格較昂貴或是無法自行清洗，則建議交由洗衣店處理。

秋冬衣物清洗｜羽絨 羽絨的質地比較獨特，比起將整件羽絨進行清洗，更加建議針對污跡部份清洗。但如果羽絨處於不得不整件清細的狀態，可以先將羽絨放入冷水浸泡20分鐘，再倒入洗衣液並攪拌至起泡狀態，浸泡10分鐘後用軟毛刷或牙刷刷除污漬，最後用清水清洗乾淨後再將水分擠出，然後平鋪或掛起晾乾即可。

秋冬衣物清洗｜皮褸 皮褸屬於比較容易處理的質地，如果沒有明顯的污跡，可以將適量梳打粉倒入水中攪拌均勻，然後放入毛巾沾濕，再用沾濕的毛巾擦拭皮褸後風乾即可。但若出現無法去除的污跡，則建議送往洗衣店乾洗處理。