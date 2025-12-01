秋冬轉季衣物暗藏塵蟎恐致敏　換季時唔止要高溫清洗

氣溫驟降，正是家家戶戶從衣櫃深處取出厚重衣物和棉被的時候。然而，一個潛藏的健康威脅亦隨之而來——塵蟎。這些致敏原可能已在收藏半年的衣物被鋪中繁殖，隨時引致皮膚過敏。等裝修佬拆解一下塵蟎問題，並提供一系列實用的預防及處理方法。
轉季衣物直接穿？小心塵蟎致敏
秋冬衣物和棉被在衣櫃或儲物箱中存放了大半年，潮濕溫暖的環境正為塵蟎和霉菌提供了絕佳的繁殖溫床。有皮膚科醫生指出，塵蟎以人類脫落的皮屑為食，其排泄物及屍體碎片中含有一種特殊的致敏蛋白質。當皮膚直接接觸到這些沾有致敏原的衣物時，便可能滲透皮膚，觸發過敏反應，導致皮膚痕癢、出紅疹等。特別是皮膚敏感的人士，即使只是在整理換季衣物的過程中，亦有機會因接觸到飄散在空氣中的致敏原而引起不適。
殺滅塵蟎的關鍵步驟
要有效清除衣物和被鋪上的塵蟎，最關鍵的一步，就是在穿着或使用前進行徹底清洗。建議採取以下步驟以消滅致敏原：
- 高溫清洗與晾曬：塵蟎無法在攝氏60度以上的高溫存活。因此，建議每隔一至兩星期，以約60度的熱水清洗床單、枕套及被套等床上用品 (需視乎物料是否適合)。清洗後，將衣物及被鋪放在陽光下徹底晾曬數小時，利用紫外線作天然殺菌，並進一步驅除塵蟎。
- 善用乾衣機或熨斗：對於不適合熱水洗的衣物，可先按正常程序清洗，然後使用乾衣機以高溫模式烘乾，或在穿著前用高溫熨斗熨燙一遍。高溫能有效殺死大部分塵蟎。
- 先殺菌後清洗：一個更徹底的做法是，先透過烘乾或日曬殺死塵蟎，然後再進行清洗。這個次序能確保將塵蟎的屍體及排泄物等致敏原徹底沖走，避免其殘留並引發過敏。
家居防蟎攻略：從源頭杜絕致敏原
除了換季衣物，我們的家居環境，特別是睡房，更是塵蟎的溫床。要有效預防，必須從環境入手：
- 控制濕度與通風：塵蟎喜愛濕度60%以上的環境。在潮濕的日子，應使用抽濕機將室內濕度維持在較低水平。天氣乾燥時，則可多開窗戶，保持空氣流通。
- 簡化家居佈置：厚重的窗簾、長毛地氈、布藝梳化及毛公仔等，都容易積聚塵埃及皮屑，成為塵蟎的溫床。應定期以濕布擦拭家具或使用吸塵機清潔，避免用乾布或塵拂揚起致敏原。不常使用的毛公仔建議用膠袋密封包好。
- 天然清潔法：可用約攝氏40度的暖水擦拭床褥表面。另外，將白醋與清水以1:20的比例稀釋，用以擦拭床褥，亦有助殺菌除蟎。
建立最後防線：選用防蟎床上用品
要更全面地隔絕塵蟎，使用具物理性防蟎原理的床上用品是其中一個有效方法。市面上一些專為床褥而設的全方位保護套，令體積微小的塵蟎及其排泄物均無法穿透。這類保護套能有效建立一道物理屏障，阻止床褥內的塵蟎接觸到人體皮屑，斷絕其食物來源，同時亦能防止致敏原滲出。
在選購時，可留意產品是否具備防水防污功能，這能保護床褥免受意外弄污，尤其適合有嬰幼兒或飼養寵物的家庭。此外，選擇不含化學滅蟲藥，並且可以機洗的款式，則更為安全、舒適及方便打理，為睡眠健康建立一道穩固防線。
*** 本文獲裝修佬授權轉載 ***