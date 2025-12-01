秋冬轉季衣物暗藏塵蟎恐致敏　換季時唔止要高溫清洗

氣溫驟降，正是家家戶戶從衣櫃深處取出厚重衣物和棉被的時候。然而，一個潛藏的健康威脅亦隨之而來——塵蟎。這些致敏原可能已在收藏半年的衣物被鋪中繁殖，隨時引致皮膚過敏。等裝修佬拆解一下塵蟎問題，並提供一系列實用的預防及處理方法。

轉季衣物直接穿？小心塵蟎致敏

秋冬衣物和棉被在衣櫃或儲物箱中存放了大半年，潮濕溫暖的環境正為塵蟎和霉菌提供了絕佳的繁殖溫床。有皮膚科醫生指出，塵蟎以人類脫落的皮屑為食，其排泄物及屍體碎片中含有一種特殊的致敏蛋白質。當皮膚直接接觸到這些沾有致敏原的衣物時，便可能滲透皮膚，觸發過敏反應，導致皮膚痕癢、出紅疹等。特別是皮膚敏感的人士，即使只是在整理換季衣物的過程中，亦有機會因接觸到飄散在空氣中的致敏原而引起不適。