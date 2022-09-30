秋冬靴款｜The Korner早鳥優惠 預訂指定靴款即減$200 唔使$600即可入手長靴

踏入10月，開始迎來陣陣涼風，本地鞋履品牌The Korner最近推出既簡約經典又型格大方的皮靴，更採用環境物料設計，配合全鞋墊及後跟Cushion設計，大大提高舒適度及耐行力。即使鞋跟高5cm，不論是日常上班還是出街都不覺疲累。
The Korner認為靴款不一定只是冬天可穿，今季推出的款式除了典型圓頭鞋尖的長靴外，還有以針織物料設計的Kelsey Knit Boots短靴款，以及Zip Up設計的Kelsey Zip Boots，減低長Boots固有的笨重感。輕盈設計不怕焗腳，一年四季都可穿。The Korner更由即日至10月9日，進行指定秋冬靴款Pre Order，優先訂購秋冬大熱款式，包括Karl Suede Loafers、Kelsey Knit Boots、Kelsey Buckle Boots及 Kelsey Zip Boots享減$200的早鳥優惠。
早鳥優惠鞋款｜Kelsey Knit Boots $690
採用全針織布料設計，大大增加靴款靈活性，靴款緊貼小腿，帶來修飾效果。跟高6cm，以實木鞋跟設計，配合短裙穿搭襯出型格效果。
早鳥優惠鞋款｜Kelsey Buckle Boots $790
備有黑及啡色選擇，經典圓頭鞋頭設計歷久不衰。款式以及膝長Boots為設計理念，長度剛好包著小腿，展現修長美腿。鞋側以扣帶作點綴，增加英倫風格。
早鳥優惠鞋款｜Kelsey Zip Boots $690
以彈性環保皮料製造，增加舒適度，後跟為Zip Up設計，一拉即穿超方便。短靴設計減低長Boots的笨重感，不但鞋身輕盈，而且內布是滑身布料，一年四季都可穿。
早鳥優惠鞋款｜Karl Suede Loafers $690
全牛皮設計，4cm微高跟短靴，正好配合愛穿長裙或長褲的女生。有別於一般Loafer設計，Karl Suede的鞋舌較長，能覆蓋腳面，在秋冬時為腳踝提供溫暖保護。而左右兩側的小三角橡筋，能於提腳時作彈性之用，避免出現勒腳感
旗艦店登陸尖沙咀K11 送貼心禮品
為慶祝The Korner旗艦店登陸尖沙咀K11，指定金級會員將收到換領訊息，可於指定日子內到旗艦店免費領取鞋履護理套裝，套裝包括鞋履手提布袋、鞋刷、鞋抽及竹炭鞋塞。品牌更由即日至10月9日舉行感謝祭優惠，推出5大優惠：
1. 春夏精選鞋款減價優惠，全場鞋款 9 折起發售。
2. 指定秋冬靴款Pre Order優惠減 $200。
3. 所有現有會員購買任何一對鞋款即送鞋履護理套裝1套，所有非現有會員單次購物滿$800，即送鞋履護理套裝1套。
4. 買滿兩對鞋款全單可享95折，買滿3對鞋款全單可享9折。
5. 使用Atome付款，所有全新及現有 Atome 用戶購物滿$300額外減$40。