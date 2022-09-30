秋冬靴款｜The Korner早鳥優惠 預訂指定靴款即減$200 唔使$600即可入手長靴

踏入10月，開始迎來陣陣涼風，本地鞋履品牌The Korner最近推出既簡約經典又型格大方的皮靴，更採用環境物料設計，配合全鞋墊及後跟Cushion設計，大大提高舒適度及耐行力。即使鞋跟高5cm，不論是日常上班還是出街都不覺疲累。

The Korner認為靴款不一定只是冬天可穿，今季推出的款式除了典型圓頭鞋尖的長靴外，還有以針織物料設計的Kelsey Knit Boots短靴款，以及Zip Up設計的Kelsey Zip Boots，減低長Boots固有的笨重感。輕盈設計不怕焗腳，一年四季都可穿。The Korner更由即日至10月9日，進行指定秋冬靴款Pre Order，優先訂購秋冬大熱款式，包括Karl Suede Loafers、Kelsey Knit Boots、Kelsey Buckle Boots及 Kelsey Zip Boots享減$200的早鳥優惠。